Архитектура будущего Новосибирска рождается сегодня

Когда я открыл дверь кабинета генерального директора Сибирского научно-исследовательского и проектного института (СибЗНИИЭП) заслуженного строителя России Сергея Траутвейна, то вполне осознал, что нахожусь в творческой мастерской, или, говоря совсем пафосно, в лаборатории будущего. Сергей Федорович погружен в проекты, с азартом рассказывает о том, что будет и как поменяется жизнь, когда архитектору дадут возможность творить и избавят от необходимости экономить… А я застыл в ожидании ответа на простой обывательский вопрос: кто эти люди, оставляющие след на земле и вызывающие у нас восторг и трепет? На стене в директорском кабинете - огромные фотографии, в которых запечатлена история города в камне: театр «Глобус», гостиница «Интурист» на площади К. Маркса, гостиница «Новосибирск» на привокзальной площади, здание областного Законодательного собрания.

- Сейчас СибЗНИИЭП, по существу, холдинг, в который входят различные организации, в том числе и проектная, - рассказывает генеральный директор С. Ф. Траутвейн. - Конечно, то, что мы стали развиваться в других направлениях, это, если хотите, результат издержек рыночного времени. Такого количества заказов, как во времена СССР, уже не было, а сохранить и профиль института, и кадры было делом чести. К слову сказать, мы с трудностями справились и удачно вписались в современные реалии.

Генеральный директор Сибирского научно-исследовательского и проектного института (СибЗНИИЭП), заслуженный строитель России Сергей Траутвейн.

Из «бочек» - в квартиры

…Мы прервемся и наглядно представим себе историю легендарной компании, которую за праведные труды в далекое время наградили орденом Трудового Красного Знамени - именно его получали передовики и коллективы, внесшие весомый вклад в становление советской экономики. Но это случится в 1981 году, а гораздо раньше - в 1957 году - по решению Совета Министров СССР в Новосибирске открылся филиал Академии строительства СССР. Как позже напишут историки, это было «первое научное учреждение по строительству и архитектуре в Сибири», спустя время его передали в ведение Госстроя СССР. Институт стал зональным, то есть задачи проектировщиков и архитекторов не ограничивались одной областью, а охватывали всю Западную Сибирь. В те годы у 1200 сотрудников института работы было поле непаханое. Огромная территория заселялась нефтяниками, геологами, всеми, кто был причастен в добыче черного золота. Им уже нужны были не «бочки-времянки», а удобные для жизни дома, школы, детские сады… Все это и создавали в Новосибирске в стенах СибЗНИИЭПа, адрес которого не изменился с момента его открытия (ул. Пермитина, 24).

- Мы работали и создавали комфортные проекты для городов и поселков от Урала до Дальнего Востока, - продолжает С. Ф. Траутвейн. - Во многих городах люди имели возможность справить новоселье благодаря нашим проектам крупнопанельного домостроения серии 97, которые с 1980 года возводили повсеместно во всех сибирских городах. Сейчас проектирование и строительство жилья взяли на себя крупные строительные компании, а СибЗНИИЭП сосредоточился на индивидуальных зданиях и объектах социальной сферы.

Какие вызовы стоят сегодня перед архитекторами?

Новое здание ГРКЦ Центрального банка на улице Станционной многие уже считают визитной карточкой левобережья.

Углы не в моде!

В профессиональной альма-матер новосибирской архитектуры подготовили достойный ответ поэту Павлу Когану, который опубликовал такие строчки (стихотворение «Гроза»):

Я с детства не любил овал!

Я с детства угол рисовал!

- С поэтом мы спорим, когда говорим о тенденциях в архитектуре, - поясняет С. Ф. Траутвейн. - Овал, закругленные формы, в которых, кажется, пространство господствует без границ, - наверное, это и есть архитектурная эстетика будущего.

Профессионалы из СибЗНИИЭПа придумали этому явлению свое название - пластичная архитектура. Так, на улице Станционной в Новосибирске открылось новое здание ГРКЦ Центрального банка России, построенное по проекту СибЗНИИЭП. Многие уже обратили на него внимание, считая объект визитной карточкой левобережья.

В конкурсе участвовало много крупных российских фирм, но проект СибЗНИИЭП занял первое место. Его автор - известный сибирский архитектор Борис Михайлович Меньшиков. Доводы руководства ЦБ в пользу сибиряков оказались простыми: надо строить здания, которые не только будут функциональными, но и будут представлять ценность для города, определять его лицо.

- А вскоре Борису Меньшикову, главному архитектору института, известная фармацевтическая компания «Катрен» заказала проект своей штаб-квартиры в таком же стиле, как здание Сибирского управления ЦБ, только в наукограде Кольцово, который выполнили сотрудники подразделения «СибЗНИИЭП-проект» под руководством директора В. В. Хмелевского, - говорит С. Ф. Траутвейн.

В итоге появилось здание с пластичными овальными фасадами и парящими террасами верхних этажей. Оно расположено на главном въезде в Кольцово из Академгородка как предвестник начавшегося обновления двух научных городов в рамках Национального проекта «Академгородок 2.0».

Институт СибЗНИИЭП и его проектное подразделение «СибЗНИИЭП-проект» уже несколько лет презентуют Новосибирску крупные архитектурные объекты: ГРКЦ ЦБ России, жилые дома-башни у театра «Глобус», детский сад на улице Каинской, здание фирмы «Катрен», строящееся здание лицея в Академгородке и др. Благодаря характерной для всех этих объектов пластике архитектурных объемов стиль их автора Бориса Меньшикова стал узнаваем в Новосибирске, а также получил международное признание (первая премия национального этапа всемирного конкурса Fiabci Prix d’Excellence в секторе «Общественные здания»).

Необычный детский сад на улице Каинской, тоже выполнен в стилистике «пластичной архитектуры».

Большую часть года в Новосибирске лежит снег, и острые углы домов, соперничая с колющими порывами ветра, усугубляют ощущение холода. Овальные формы пластичной архитектуры новых зданий визуально компенсируют дискомфорт сибирского климата. А летом - эффектно проглядывают сквозь зелень расположенных вокруг скверов. У проектировщиков в последнее время благодаря поддержке заказчиков и строителей, осознавших роль архитектуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности, появилась возможность воплощать свои эскизы и замыслы в реальной застройке города. Стало быть, действительно можно говорить о новом стиле, тренде…

- Новый тренд, как вы говорите, имеет прочные и глубокие корни, - замечает Сергей Федорович. - Возможно, новосибирский театр «Глобус», построенный по проекту архитектора А. А. Сабирова, первого главного архитектора нашего института, в каком-то смысле послужил основой тренда пластичных форм.

В хорошей форме!

- И все-таки, если говорить о прошлом и настоящем, то в какой форме перебывает ваш институт?

- Я считаю, в хорошей. Мы сохраняем традиции, принимаем участие в архитектурных конкурсах и надеемся, что у нас будут заказы на новые интересные объекты для нашего города.