2019-07-01T14:08:30+03:00
Общество

Архитектура будущего Новосибирска рождается сегодня

Это будут красивые и комфортные пространства, которым не страшна сибирская стужа
Владимир ЛОГИНОВ
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Главному архитектору института Борису Меньшикову компания «Катрен» заказала проект своей штаб-квартиры. Сейчас это здание украшает наукоград Кольцово.Главному архитектору института Борису Меньшикову компания «Катрен» заказала проект своей штаб-квартиры. Сейчас это здание украшает наукоград Кольцово.
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Когда я открыл дверь кабинета генерального директора Сибирского научно-исследовательского и проектного института (СибЗНИИЭП) заслуженного строителя России Сергея Траутвейна, то вполне осознал, что нахожусь в творческой мастерской, или, говоря совсем пафосно, в лаборатории будущего. Сергей Федорович погружен в проекты, с азартом рассказывает о том, что будет и как поменяется жизнь, когда архитектору дадут возможность творить и избавят от необходимости экономить… А я застыл в ожидании ответа на простой обывательский вопрос: кто эти люди, оставляющие след на земле и вызывающие у нас восторг и трепет? На стене в директорском кабинете - огромные фотографии, в которых запечатлена история города в камне: театр «Глобус», гостиница «Интурист» на площади К. Маркса, гостиница «Новосибирск» на привокзальной площади, здание областного Законодательного собрания.

- Сейчас СибЗНИИЭП, по существу, холдинг, в который входят различные организации, в том числе и проектная, - рассказывает генеральный директор С. Ф. Траутвейн. - Конечно, то, что мы стали развиваться в других направлениях, это, если хотите, результат издержек рыночного времени. Такого количества заказов, как во времена СССР, уже не было, а сохранить и профиль института, и кадры было делом чести. К слову сказать, мы с трудностями справились и удачно вписались в современные реалии.

Генеральный директор Сибирского научно-исследовательского и проектного института (СибЗНИИЭП), заслуженный строитель России Сергей Траутвейн.

Генеральный директор Сибирского научно-исследовательского и проектного института (СибЗНИИЭП), заслуженный строитель России Сергей Траутвейн.

Из «бочек» - в квартиры

…Мы прервемся и наглядно представим себе историю легендарной компании, которую за праведные труды в далекое время наградили орденом Трудового Красного Знамени - именно его получали передовики и коллективы, внесшие весомый вклад в становление советской экономики. Но это случится в 1981 году, а гораздо раньше - в 1957 году - по решению Совета Министров СССР в Новосибирске открылся филиал Академии строительства СССР. Как позже напишут историки, это было «первое научное учреждение по строительству и архитектуре в Сибири», спустя время его передали в ведение Госстроя СССР. Институт стал зональным, то есть задачи проектировщиков и архитекторов не ограничивались одной областью, а охватывали всю Западную Сибирь. В те годы у 1200 сотрудников института работы было поле непаханое. Огромная территория заселялась нефтяниками, геологами, всеми, кто был причастен в добыче черного золота. Им уже нужны были не «бочки-времянки», а удобные для жизни дома, школы, детские сады… Все это и создавали в Новосибирске в стенах СибЗНИИЭПа, адрес которого не изменился с момента его открытия (ул. Пермитина, 24).

- Мы работали и создавали комфортные проекты для городов и поселков от Урала до Дальнего Востока, - продолжает С. Ф. Траутвейн. - Во многих городах люди имели возможность справить новоселье благодаря нашим проектам крупнопанельного домостроения серии 97, которые с 1980 года возводили повсеместно во всех сибирских городах. Сейчас проектирование и строительство жилья взяли на себя крупные строительные компании, а СибЗНИИЭП сосредоточился на индивидуальных зданиях и объектах социальной сферы.

Какие вызовы стоят сегодня перед архитекторами?

Новое здание ГРКЦ Центрального банка на улице Станционной многие уже считают визитной карточкой левобережья.

Новое здание ГРКЦ Центрального банка на улице Станционной многие уже считают визитной карточкой левобережья.

Углы не в моде!

В профессиональной альма-матер новосибирской архитектуры подготовили достойный ответ поэту Павлу Когану, который опубликовал такие строчки (стихотворение «Гроза»):

Я с детства не любил овал!

Я с детства угол рисовал!

- С поэтом мы спорим, когда говорим о тенденциях в архитектуре, - поясняет С. Ф. Траутвейн. - Овал, закругленные формы, в которых, кажется, пространство господствует без границ, - наверное, это и есть архитектурная эстетика будущего.

Профессионалы из СибЗНИИЭПа придумали этому явлению свое название - пластичная архитектура. Так, на улице Станционной в Новосибирске открылось новое здание ГРКЦ Центрального банка России, построенное по проекту СибЗНИИЭП. Многие уже обратили на него внимание, считая объект визитной карточкой левобережья.

В конкурсе участвовало много крупных российских фирм, но проект СибЗНИИЭП занял первое место. Его автор - известный сибирский архитектор Борис Михайлович Меньшиков. Доводы руководства ЦБ в пользу сибиряков оказались простыми: надо строить здания, которые не только будут функциональными, но и будут представлять ценность для города, определять его лицо.

- А вскоре Борису Меньшикову, главному архитектору института, известная фармацевтическая компания «Катрен» заказала проект своей штаб-квартиры в таком же стиле, как здание Сибирского управления ЦБ, только в наукограде Кольцово, который выполнили сотрудники подразделения «СибЗНИИЭП-проект» под руководством директора В. В. Хмелевского, - говорит С. Ф. Траутвейн.

В итоге появилось здание с пластичными овальными фасадами и парящими террасами верхних этажей. Оно расположено на главном въезде в Кольцово из Академгородка как предвестник начавшегося обновления двух научных городов в рамках Национального проекта «Академгородок 2.0».

Институт СибЗНИИЭП и его проектное подразделение «СибЗНИИЭП-проект» уже несколько лет презентуют Новосибирску крупные архитектурные объекты: ГРКЦ ЦБ России, жилые дома-башни у театра «Глобус», детский сад на улице Каинской, здание фирмы «Катрен», строящееся здание лицея в Академгородке и др. Благодаря характерной для всех этих объектов пластике архитектурных объемов стиль их автора Бориса Меньшикова стал узнаваем в Новосибирске, а также получил международное признание (первая премия национального этапа всемирного конкурса Fiabci Prix d’Excellence в секторе «Общественные здания»).

Необычный детский сад на улице Каинской, тоже выполнен в стилистике «пластичной архитектуры».

Необычный детский сад на улице Каинской, тоже выполнен в стилистике «пластичной архитектуры».

Большую часть года в Новосибирске лежит снег, и острые углы домов, соперничая с колющими порывами ветра, усугубляют ощущение холода. Овальные формы пластичной архитектуры новых зданий визуально компенсируют дискомфорт сибирского климата. А летом - эффектно проглядывают сквозь зелень расположенных вокруг скверов. У проектировщиков в последнее время благодаря поддержке заказчиков и строителей, осознавших роль архитектуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности, появилась возможность воплощать свои эскизы и замыслы в реальной застройке города. Стало быть, действительно можно говорить о новом стиле, тренде…

- Новый тренд, как вы говорите, имеет прочные и глубокие корни, - замечает Сергей Федорович. - Возможно, новосибирский театр «Глобус», построенный по проекту архитектора А. А. Сабирова, первого главного архитектора нашего института, в каком-то смысле послужил основой тренда пластичных форм.

В хорошей форме!

- И все-таки, если говорить о прошлом и настоящем, то в какой форме перебывает ваш институт?

- Я считаю, в хорошей. Мы сохраняем традиции, принимаем участие в архитектурных конкурсах и надеемся, что у нас будут заказы на новые интересные объекты для нашего города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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