«Представляю в Академгородке беспилотные автобусы»: губернатор Новосибирской области рассказал о будущем региона

Что такое - проект «Академгородок 2.0»? Какие новые компании появятся в Новосибирской области? Что будет проходить на новой Ледовой арене после молодежного чемпионата по хоккею? Об этом и не только - наше интервью с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

«КАК В ФИЛЬМАХ ПРО БУДУЩЕЕ»

- Не так давно, месяц назад, в Новосибирске прошла всероссийская конференция, посвященная развитию конгломераций в России. На ней вы говорили, что реализуете проект «Академгородок 2.0», и это очень интересный проект. Многие еще по советским временам помнят Академгородок, а сейчас это совершенно другая история, но проект тоже очень сильный, передовой. И вы сказали, что проект «Академгородок 2.0» может стать основой модели развития отдельных регионов. В чем его уникальность? И что уже реализуется в Новосибирске на практике?

- Все-таки это две разные темы: развитие агломерации и развитие научных центров страны. И на самом деле «Академгородок 2.0» мы представляли на форуме агломераций по одной причине: проект - комплексный, то есть он содержит комплекс мероприятий, направленных на гармоничное развитие большой территории, где расположены научные институты, инновационные предприятия. И на форуме городских агломераций мои коллеги представляли как раз градостроительную концепцию развития проекта. Академгородку более 60 лет, сегодня он переживает новый этап развития. Мы уделяем внимание научной, внедренческой деятельности и, конечно же, социальной инфраструктуре, потому что ни один молодой ученый не закрепится на этой территории, если не будут созданы комфортные бытовые условия.

Я так представляю: раз это научный городок, то там должны быть футуристические беспилотные автобусы, какие-нибудь монорельсы. Ну, как в фильмах про будущее. Конечно, хотелось бы создать подобные условия, хотя новосибирские ученые любят Академгородок по некоторым другим причинам. Если говорить о каких-то житейских привилегиях, то здесь много зелени, в том числе сосен, на которых живут белки, здесь удобно и комфортно. Конечно, в оформлении зданий использованы элементы будущего, и при создании инфраструктуры нужно это учитывать.

В этом году стартует еще один крупный транспортный проект - строительство нового терминала в аэропорту Толмачево, потому что существующие уже не справляются с пассажирским потоком. И наши авиаторы сразу сказали, что при разработке архитектурной концепции хотели бы отразить не только историю, потому что аэропорт носит имя трижды Героя СССР Александра Ивановича Покрышкина, но и будущее, чтобы по сути перебросить мостик к науке будущего.

Андрей Травников ответил на вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда».

НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ В ТОЛМАЧЕВО И ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СНЕКОВ

- В чем еще сильные стороны региона?

- Новосибирск - крупнейший сухопутный транспортный узел в азиатской части страны, здесь развиваются абсолютно все виды транспорта, а не только авиационного, хотя авиационный демонстрирует впечатляющие результаты: каждый год прирост пассажиропотока - от 15 до 25%. Фактически каждый год в последнюю пятилетку наш аэропорт прибавляет по миллиону пассажиров: в прошлом году обслужили почти 6 миллионов, в этом - в планах 7 миллионов, а прогноз на 2023-й - 10 - 11 миллионов человек.

- Скоро придется второй аэропорт строить...

- Уже сегодня пассажиропоток настолько большой, что принято решение о строительстве нового терминала с перспективой на 13 - 15 миллионов пассажиров в год. Но развивается не только пассажирское направление, но и параллельно с ним - грузовое. Понимая это, например, «Почта России» приступает к строительству нового комплекса. У предприятия уже есть цех по обработке почтовых отправлений на территории Новосибирской области, а в скором времени фактически все посылки, которые идут из юго-восточной Азии на территорию Российской Федерации, будут обрабатываться в Новосибирске.

Если говорить о других видах транспорта, то очень активно развивается железнодорожное сообщение. Благодаря развитию Транссиба и нашему внутреннему грузопотоку уже действует крупный терминал «ТрансКонтейнера». На Санкт-Петербургском экономическом форуме мы подписали соглашение о строительстве еще одного крупного терминала, причем инвестор считает, что сможет завершить первый этап к концу 2020 года и вывести его на проектную мощность к 2022-му.

Конечно же, Новосибирск окутан сетью автомобильных дорог. Город развивается как транспортный узел, что способствует привлечению производственных объектов. В Сочи мы подписали соглашение с компанией PepsiCo о строительстве крупного производства. Компания Mars приняла решение о строительстве нового производства. Это гиганты, и можно представить, сколько рабочих мест будет создано. Вот проект компании PepsiCo: казалось бы, что такое - завод по производству снеков? Тем не менее на этом заводе 1000 рабочих мест, не считая тех, что созданы в сельхозпроизводстве. Аграрии получат возможность выращивать новый вид продукта, в частности - картофеля, чтобы поставлять на это предприятие.

- Давайте вернемся к Академгородку. Скептики говорят, что Новосибирская область может столкнуться с кадровой проблемой.

- С проблемой кадрового дефицита сталкиваются большинство регионов, и мы тоже это учитываем. Но почему я говорю, что наш проект - комплексный? Потому что мы предусматриваем в том числе строительство социальных объектов и резервирование земельных участков под строительство жилых комплексов для тех исследователей, которые будут работать в рамках проекта «Академгородок 2.0». Не зря мы уделяем внимание и развитию наших вузов, в первую очередь - профильного для Сибирского отделения РАН - НГУ, его уникального образовательного подразделения. Ранее это была физико-математическая школа, а сейчас - специализированный учебно-научный центр. Нам удалось решить в том числе и старую проблему финансирования интернатного содержания. Причем в отношении не только нашего собственного центра, но и бывших физматшкол на территории России. Это было сделано при поддержке Правительства Российской Федерации, в частности - вице-премьера Татьяны Алексеевны Голиковой.

Так что угрозу кадрового дефицита мы понимаем и стараемся заложить возможные варианты решения проблемы еще на старте проекта.

Новосибирский Академгородок выходит на новый этап развития.Фото: Андрей КОПАЛОВ

ЛЕДОВАЯ АРЕНА СТАНЕТ ЯДРОМ СПОРТИВНОГО ГОРОДКА

- Давайте немного покритикуем вас. Выборы мэра города уже совсем скоро, вы оказываете поддержку действующему мэру - коммунисту Анатолию Локтю. Некоторые местные жители не совсем довольны. Как вы считаете, не приведет ли ваша поддержка к застою и отсутствию конкуренции среди представителей политической элиты региона?

- Мне кажется, это искусственно создаваемое ощущение. В первую очередь со стороны партий, которые жаждут горячей политической войны и возможности на этом заработать. Я в любом случае поддерживаю определенную кандидатуру. Неважно, коммунист это, справедливоросс или единоросс. Я в любом случае сделал бы выбор заранее и не скрывал бы его. Но накал конкурентной борьбы от этого не снижается. Мне, конечно, приятно мнение, что раз губернатор поддержал кандидатуру, то выбор - безальтернативный, однако конкурентный выбор в Новосибирске сохраняется. Кстати, в единственном крупном муниципалитете в стране. Уже сегодня большое количество кандидатов заявили о своем намерении участвовать в выборах. Я думаю, борьба будет серьезная, хотя я действительно подтверждаю, что поддерживаю действующего мэра не как коммуниста, а как действующего мэра.

- В 2023 году чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге, а молодежный - в Новосибирске. Кстати, первый раз в истории хоккея оба чемпионата пройдут в один год в одной стране. Это уникальная история! А вы уже презентовали проект новой ледовой арены. В чем особенности этого проекта? И чем он будет отличаться от других подобных сооружений в России? И самый главный вопрос: не получится ли так, что вы арену построите, а она будет пустовать?

- Контракт с генподрядчиком подписан в начале июня, подготовительные работы ведутся с мая. При том же количестве похожих объектов, которые построены в стране и мире, претендовать на абсолютную уникальность строительных или архитектурных решений сложно. Но мы постарались учесть и все лучшее, и все недостатки уже существующих спортивных сооружений. У нас были очень подробные консультации и с нашим хоккейным клубом «Сибирь», и с федерацией, и с КХЛ. Поэтому мы считаем, что наш дворец будет лучше, во-первых, с точки зрения комфорта для хоккеистов, гостей и зрителей. Во-вторых, для строительства выбрано самое оптимальное место на левом берегу Оби, очень удобное с точки зрения логистики. И с левого, и с правого берега зрители будут свободно подъезжать. И в-третьих, что касается так называемой проблемы наследия. Мы тщательно подошли к расчету вместимости этого объекта и возможности его трансформации. Нам действительно настойчиво рекомендовали, например, строить объект вместимостью 12 тысяч мест…

На Международном форуме губернатору представили проект развития транспортной инфраструктуры - дороги, развязки, станцию метро «Спортивная» - в рамках строительства спортивного дворца к МЧМ-2023.

- У нас, кажется, столько народу на хоккей не ходит…

- На каких-то играх, может быть, такая большая арена и заполнилась бы - если говорить о ЧМ по хоккею среди молодежи, то на полуфинале и финале свободные места вряд ли остались бы. Но действительно, что делать с таким вместительным объектом потом? Поэтому мы остановились на оптимальной цифре - 10,5 тысячи мест. Там можно будет проводить матчи практически по всем игровым видам спорта для закрытых помещений. Ну, кроме футбола. Можно проводить концерты, форумы. Кроме этого, как я уже говорил, благодаря удачному месторасположению этот объект станет по сути ядром будущего спортивного городка в Новосибирске. Поэтому мы уверены, что проблем с использованием и заполняемостью объекта у нас не будет.

- Вместе с рядом глав субъектов России вы стали членом президиума Госсовета при президенте. Это, безусловно, говорит о том, что президент вам доверяет. В связи с тем, что вы вошли в этот президиум, обращается ли к вам президент с какими-нибудь особыми просьбами?

- Нет, такой формы общения с членами президиума Госсовета президент не использует. По справедливости нужно сказать, что состав президиума обновляется и форматируется. А для меня очень важно, что я возглавил рабочую группу Госсовета по направлению образования и науки, по реализации этих двух нацпроектов. В рабочем порядке нет возможности консультироваться, советоваться с президентом. А вот когда мы подготовим заседание Госсовета по этой тематике, то, безусловно, у нас будет возможность доложить главе государства обо всех наработках, которые мы подготовим с коллегами-губернаторами.

«Я НЕ ИСПОЛЬЗУЮ ПРИНЦИП «ПРИЙТИ И ЗАЧИСТИТЬ ШАШКОЙ»

- Скоро уже год, как вы официально избраны губернатором. Сейчас заметно, что ваша команда меняется, приходят новые люди. Есть ли у губернатора области стратегия обновления команды? Как вы подбираете кадры?

- Подходы к своей кадровой политике я сформулировал еще полтора года назад. Я не использую принцип «прийти и зачистить шашкой».

- Ну, чтобы боялись...

- Страх - не лучший стимул для повышения эффективности работы. Он иногда помогает, но перегибать палку нельзя. Конечно, некоторые первые кадровые решения были приняты в срочном порядке, но тем не менее планомерная работа по обновлению команды шла на протяжении всех полутора лет, и я всем честно говорю, что она не закончится. Это не какая-то разовая кампания, а постоянная кропотливая работа. Приходят более сильные руководители - и более слабые уступают место. И так будет продолжаться в течение оставшегося срока моих полномочий. Таков мой подход.

- Какова судьба концессионного соглашения о строительстве нового моста в городе и будет ли оно все-таки реализовано?

- Концессионное соглашение действует. И первые работы по подготовке территории уже ведутся. Надо признать, что на старте проекта было как минимум две задержки. Мы долго ждали решения о начале финансирования из федерального бюджета, и первый транш пришел только в конце прошлого года. А вторая задержка была связана с тем, что необходимо было провести ревизию сметы из-за подозрения по завышению стоимости на отдельные позиции материалов. Сейчас работа продолжается, конкурсы объявлены. Вопросам качества работ и эффективного расходования средств (причем не только бюджетных, поскольку проект финансируется из разных источников) мы уделяем особое внимание. Этот объект, как и ледовый дворец, под многоуровневым контролем. Мы используем все возможные виды контроля движения денежных средств, которые сегодня известны. Это соглашение с Росфинмониторингом, казначейское и банковское сопровождение, а также перепроверка всех этапов работ после их завершения. Реализация проекта реализуется с учетом всех этих обстоятельств.

- Сейчас в Новосибирске готовятся к VII Международному форуму технологического развития Технопром-2019. Дайте нам какую-нибудь эксклюзивную инсайдерскую информацию. Кто приедет? Какие соглашения будут подписаны?

- На самом деле до форума еще достаточно времени, и заранее перечислить всех VIP-персон, которые приедут на форум, я сегодня не могу. Но мы постараемся держать планку, которая была достигнута. В прошлом году к нам прибыло 7,5 тысячи гостей, в том числе высокого уровня. Конечно, я не могу пообещать, что Технопром-2019 посетит Президент Российской Федерации, но члены правительства, я надеюсь, примут участие в мероприятии. Мы решили сохранить повестку прошлого года. И будем обсуждать краеугольную, как я считаю, проблему научно-технологического развития нашей страны - это тема взаимоотношений науки и индустрии, то есть внедрения научных разработок в промышленность. Поэтому повестка будет повторена: наука как индустрия. Немного смещаются сроки форума - в этом году он пройдет в середине сентября. Мы считаем, что это даже более удобное время с учетом завершения периода каникул и отпусков, поэтому, думаю, гостей будет даже больше.

Андрей Травников во время встречи с рабочими одного из новосибирских заводов.

ЗА ЧЕТЫРЕ - ПЯТЬ ЛЕТ РЕШИМ ПРОБЛЕМУ С САДИКАМИ

- Как вы оцените реализацию таких программ, как «Комфортная городская среда», «Безопасные дороги»? Говорят, вот-вот решится проблема с очередями в детские сады?

- Действительно, вопросы с детскими садами и местами в школах давние. А мы сегодня, по сути дела, наверстываем те объемы строительства, которые упустили за последнее десятилетие. Поэтому количество объектов большое. В Новосибирске в этом году будет введено в строй семь школ, в заделе 13 детских садов. Конечно же, мы намерены в ближайшие четыре года закрыть проблему с очередями в детские сады для детей младшего и так называемого ясельного возраста. Это непростая задача, потому что Новосибирская область - растущий регион, но это приятный вызов. Как я уже сказал, в течение ближайших четырех - пяти лет эту проблему решим.

- Ну и последний вопрос. Новосибирск, по сути, сейчас для вас - родной дом. И никуда от этого не деться. Какие места любите в городе больше всего? Есть ли в чем-то сходство, родственность между Новосибирском и вашей родной Вологодчиной?

- Сходство есть. И может быть, поэтому я люблю не только Новосибирск, но и всю территорию Новосибирской области. Хотя, честно признаюсь, больше нравится восточная часть, где начинается бор, тайга… Вологодская область - это все-таки лесной край. Очень схож менталитет жителей. Такие же спокойные и рассудительные, может быть более уверенные, чем северяне на европейской части нашей страны, но точно не горячечные и не поспешные. Поэтому мне здесь достаточно комфортно. Прекрасная погода с учетом того, что я - любитель беговых лыж. Я просто восторгаюсь зимним сезоном, который без оттепелей продолжается практически более полугода. Действительно, Новосибирск уже родной дом...

СПРАВКА «КП»

Мировая тенденция XXI века: укрупнение населенных территорий. В России уже сформировалось около 40 городских агломераций, в большинстве из которых численность населения устойчиво растет и уже превысила 73 миллиона человек. В Новосибирской области заключены соглашения о создании двух агломераций: Новосибирской - в 2015 году и Барабинско-Куйбышевской - в 2018 году. Территория Новосибирской агломерации включает пять городских округов и семь муниципальных районов (численность населения - более 2 миллионов человек). Сегодня это крупнейшая городская агломерация Сибири. В границы территории Барабинско-Куйбышевской агломерации вошли четыре муниципальных района.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Академгородок 2.0» - главная стратегическая задача области, которая включает в себя десятки крупных проектов. Так, на 31 проект, связанный с наукой и инвестициями, потратят более 274 миллиардов рублей. Еще 154 миллиарда потратят на обустройство социальной инфраструктуры - новые школы, дороги... Сейчас началась подготовка к реализации ключевого проекта «Сибирский кольцевой источник фотонов»: это объект научной инфраструктуры класса мегасайенс, который способен не только обеспечить прорыв в приоритетных исследованиях, но и привлечь в регион ведущих мировых ученых.