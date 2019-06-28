2019-06-28T16:01:53+03:00
Происшествия

«По улицам плавают гробы»: новосибирцы переводят деньги пострадавшим от наводнения в Приангарье

На данный момент известно о трех жертвах наводнения. У многих новосибирцев в тех краях живут родственники и знакомые [видео]
Ульяна ДЖАНКОВА
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Масштаб бедствия... Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.Масштаб бедствия... Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.
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Более двух тысяч домов затоплены в Иркутской области. По официальным данным, терпят бедствие 5955 человек, в том числе 1466 детей. В зону наводнения попали Тайшетский, Нижнеудинский и Тулунский районы, постепенно вода подбирается и к Чунскому району, там от цивилизации отрезаны уже три деревни. В Иркутской области из-за паводка введен режим ЧС. Причина потопа — дожди и таяние ледников в Саянах. Новосибирцы не остаются в стороне от трагедии. Жители нашего города рассказывают, что внимательно следят за ситуацией, по возможности пытаются помочь:

— Я родилась и выросла в Бирюсинске Тайшетского района. Последняя подобная трагедия была в 1996 году, но, как говорят друзья и знакомые, которые по-прежнему живут в Приангарье, сегодня ситуация развивается стремительнее. Сейчас живу в Новосибирске: нет возможности помочь одеждой и водой, я перевела деньги, на которые будет куплено топливо для лодок, чтобы доставить необходимые продукты пострадавшим, — рассказала КП-Новосибирск Александра Савчук.

Сотни спасателей МЧС из Новосибирска сейчас направлены для оказания помощи в Приангарье.

Местные жители рассказывают корреспондентам КП-Новосибирск о том, что ситуация критичная:

— Люди кричат о помощи. Нижнеудинск весь в воде, пятиэтажки по окна первого этажа затопило. Уплыли три дома, рушатся мосты, по реке плывут гробы, так как размыло кладбище, люди сидят на крыше. Эвакуировать скоро будет некуда: топит пункты временного размещения, перекрыли федеральную трассу. В Тайшете топит весь юг. О погибших пока молчат, но точно известно, что в Тайшетском районе утонула одна женщина. Мне сегодня всю ночь «Титаник» снился, — поделилась местная жительница Екатерина Емелина.

Как рассказывают очевидцы, женщину смыло волной. Также в Тулунском районе погибла семья из двух человек.

Сегодня пострадавшие остро нуждаются в теплых вещах, еде и питьевой воде. А еще необходимы средства на топливо для моторных лодок, чтоб помощь доставить туда, где она необходима. Прогноз погоды неутешителен: в ближайшие выходные регион также ждут ливни, вода по-прежнему будет пребывать.

Иркутское областное отделение Российского Красного Креста открыло сбор средств пострадавшим. Подробная информация по телефонам: 8-(3952)-38-19-01, 8-(3952)-43-67-57.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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