2019-06-27T16:36:47+03:00
Звезды

«Герцогиня» из чугунной ванны: фронтовик после войны начал рисовать необычные картины

Николай Белов объездил половину СССР, его работы в редкой акварельной технике собраны в единую экспозицию в Новосибирске
Алексей ЛАДОШКИН
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"Герцогиня" плавала в ванной целыми днями."Герцогиня" плавала в ванной целыми днями.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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13 июня этому художнику исполнилось бы 100 лет. В честь этого юбилея его дочь — Ольга Белова — организовала выставку картин в Новосибирске. Получилась целая галерея образов, пейзажей из разных городов Советского Союза, по которой можно проследить жизнь и историю творческого человека.

Биография Николая Васильевича тесно связана с войной. Родился он в 1919 году под Ярославлем, в 1939 году призван в армию, в 1941 — ушел на войну, был участником битв за Заполярье и озеро Балатон. В 1946 году демобилизован из Вены.

— За время войны родители отца умерли, и ему ничего не оставалось, кроме как поехать к своей сестре Зое, которая училась в строительном институте тогда в голодном, нищем Ленинграде. Там он поселился в женском общежитии за занавеской, — рассказывает о жизненных скитаниях отца Ольга Белова.

В 1947-ом будущий художник поступил в Мухинское училище на театрального художника, а после окончания «Мухи» в строительный институт на архитектора.

Белов окончил строительный институт. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Белов окончил строительный институт.Фото: Алена МАРТЫНОВА

После Николай Васильевич уехал в Новосибирск преподавать в Сибстрине, где на одном из вечеров отдыха познакомился с будущей женой. Именно в это время Белов начинает активно писать. Каждое лето отправляется с дочерью и студентами в Ленинград — рисовать. Белов использует редкую интересную акварельную технику — «по мокрому». Краски наносятся на мокрый холст, благодаря чему появляются неожиданные эффекты, плавные переходы, едва уловимые границы.

Один из многочисленных пейзажей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Один из многочисленных пейзажей.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— В Ленинграде папа писал целую неделю вот эту «Герцогиню» именно в технике «по мокрому». Картина плавала целую неделю в ванной, я, что не зайду, так там плавает эта «Герцогиня». Он ее подсушивал, потом рисовала акварелью и опять вымачивал, и так много раз, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Белова.

Дочь художника Ольга Белова. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Дочь художника Ольга Белова.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Белов часто ездил в Брест, писал картины рядом с Брестской крепостью. Ездил на Северный Кавказ, где написал картину Самарканд. Бывал в Риге, есть серия работ от туда.

Особенно интересна картина, где изображена одна из улиц Риги. Девушки из галереи «Частная коллекция», где сегодня выставлены картины, дружно твердили, что это — Амстердам, позже решили, что это город в Швейцарии. Но потом приехал один из друзей художника и сказал: «Как так?! Я же рисовал в Риге ту же улицу, с того же ракурса!».

Картины собраны в одну экспозицию, посвященную 100-летию художника. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Картины собраны в одну экспозицию, посвященную 100-летию художника.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Есть еще одна очень интересная картина, выполненная в стиле акварель по-мокрому. Это картина «Утро на реке». В ней Белов постарался с помощью размытости акварели показать туман.

Выставка проходит в картинной галерее «Частная коллекция» на улице Советская,26, и закончится 9 августа.

Картины Белова в свое время успешно продавались за рубеж. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Картины Белова в свое время успешно продавались за рубеж.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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