«Хотите, я на колени встану?»: директор школы устроила «жесткий кастинг» для пропуска в 10 класс

В одной из школ Кировского района Новосибирска накануне выпускных грянул скандал. Родители выложили в группу «Инцидент Новосибирск» видео, как проходит собеседование в 10 класс. Родители готовы на колени встать, чтобы ребенка перевели в старшую школу, а не выгнали на улицу. К собеседованиям также добавились поборы.

Ксения, ученица 9 класса из школы №41, рассказала корреспонденту КП-Новосибирск о правилах, с которыми ей пришлось столкнуться после последнего звонка. Она утверждает, что училась хорошо, сдала экзамены на «отлично».

— Когда после линейки мы зашли в класс, нас ждал небольшой сюрприз. Классная руководительница объявила о традиции, которая идет из года в год. Те ученики, кто переходят в 10-ый класс обязаны сдать по 1000 рублей. Когда я спросила на что, то услышала ответ: «На нужды школы», — рассказала Ксения.

Количество мест в старшей школе было ограничено. Набирали 2 профильных класса по 25 человек. Можно выбрать уклон — математический или исторический.

По словам Ксении, для поступления в них нужно было не только экзамены сдать, но и собеседование пройти. В комиссию вошли директор, завуч и учителя-предметники, для них главный показатель — рейтинг девятиклассника.

— Мы пришли в школу к 15.00, вся процедура затянулась до восьми вечера. Когда собеседование прошли 40 человек, начался жесткий кастинг. Видимо, количество мест сокращалось, и комиссия решила просто отрезать тех, кто был в конце очереди. Придирались ко всему — поведению, оценкам, воспитанию родителей. Многие дети выходили оттуда со слезами, — рассказала КП-Новосибирск Ксения.

— Детям просто говорят «Ты не потянешь», «У тебя поведение плохое», морально давят, чтобы ребенок сам отказался от продолжения учебы, — рассказывают уже родители ребят, которые также побывали на собеседовании.

Выпускницу Ксению в итоге не взяли. На собеседовании ее попрекнули аттестатом, дескать, только благодаря учителям он хороший, а сама девочка к этому никаких стараний не приложила.

По рассказам девочки, директор утверждает, что это ее школа, и она сама вправе решать, кого нужно брать, а кого нет. А, если ребята хотят получить образование в 11 классов, могут идти в другие школы, ведь город большой.

Родители недопущенных учеников были в недоумении. После окончания собрания, они пошли следом за директором в ее кабинет. Снимали этот поход на видео. В кадре взрослые спрашивают, на каком основании их детей не берут в 10-ый класс.

"Я сейчас полицию вызову": директор отказывается брать детей в 10 класс .

— Вы сюда пришли права качать? — ответила директор, отказываясь продолжать диалог.

— Ну, хотите я перед вами на колени встану? Возьмите ребенка! — не унимаются родители.

КП-Новосибирск обратилась в школу за комментарием, но директор не смогла ответить оперативно.

Кстати, подобный случай зафиксирован и в школе №82 в Дзержинском районе. Там родителей учеников заставляют платить за переход в 9 класс — 5 тысяч рублей, за переход в 11 еще столько же. В школе на звонки не отвечают, а педагоги блокируют номера журналистов.

ОФИЦИАЛЬНО

Собеседование — можно, поборы — нельзя

Министр Образования Новосибирской области Сергей Федорчук разъяснил КП-Новосибирск, что из требований школы является законным, а что нет:

— Когда речь идет о собеседованиях, то это абсолютно нормально. Например, если профиль у класса инженерно-математический, а ребенок знает математику на «2», то как его можно взять в такой класс? Собеседования нужны, - сказал КП-Новосибирск Федорчук. - Но если ученик никуда не поступил, то школа обязана его взять. Он должен продолжить образование. Может, не в этой школе, но в другой. В таком случае родители должны обратиться в муниципалитет и сообщить, что их ребенок никуда не поступил ни в колледж, ни в техникум. Куда ему деваться? Выгнать ребенка на улицу школа не имеет права, у нас обязательное 11-летние образование. Если же родители сталкиваются с поборами, то обязательно пусть фиксируют этот факт и обращаются в департамент образования, еще можно написать жалобу через сайт в министерство.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Директора проверят

Прокурор Дзержинского района Олег Бушмакин организовал проверку в образовательной школе №82.

— Проверка проводится в связи с распространением в СМИ информации о возможных вымогательствах денежных средств для перевода их детей в 10-й класс, — сообщили в прокуратуре.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.