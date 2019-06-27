«Сибречпроект»: надежные архитекторы сибирских портов и причалов

В речной отрасли проектный институт ЗАО «Сибречпроект» у всех на устах и уж точно может считаться сибирским брендом. История создания специализированного учреждения началась в 1947 году, когда постановлением Совета министров СССР в Новосибирске было открыто отделение Государственного института проектирования и изысканий на речном транспорте - «Гипроречтранс». В разные годы название учреждения менялось, но предназначение оставалось неизменным - развивать речную отрасль, создавать условия для ее успешной работы. Специалисты института разрабатывали проекты по транспортному освоению известных водохранилищ, многих тысяч километров новых водных путей в Сибири и на Дальнем Востоке.

Комплекс речного вокзала на реке Иртыш, город Ханты-Мансийск.

Позитивная география

Когда говорят о бескрайней территории Сибири, то, конечно же, понимают, что речной транспорт - самый дешевый и доступный, с его помощью можно доставить грузы в труднодоступные районы. Тем более если речь идет о 50 - 80-х годах прошлого века, когда активно велась добыча нефти и требовалось как можно быстрее строить порты и причалы для судов. Пробегитесь по газетным передовицам тех лет - за очередным открытием геологов обязательно стояли речники, доставляющие буровые установки, самих нефтяников в непролазные места. А потом начинали трудиться проектировщики - готовили документацию для строительства капитальных причальных сооружений, береговых укреплений, объектов быта речников.

Теперь немного позитивной географии. По проектам института в разные годы были построены речные порты в Томске, Новосибирске, Нижневартовске, Тюмени, Сургуте, Сергино, Лабытнангах, Уренгое и Дудинке. Появились десятки нефтяных причалов в Стрежевом, Нефтеюганске и других городах сибирского Севера.

Переместимся на восток. В Республике Казахстан построены и успешно эксплуатируются речные порты в Гурьеве и Усть-Каменогорске, причалы на Капчагайском и Бухтарминском водохранилищах. В Туркмении - порты Захмет и Мары на Каракумском канале. В Киргизии - на озере Иссык-Куль в городе Рыбачьем (теперь Балыкчи).

Грузовой причал в поселке Пеледуй, река Лена.

Те времена стали историей, а добрые слова в адрес новосибирских проектировщиков звучат постоянно. Так и говорят: «Спроектировали, построили на совесть - не для одного поколения старались!» А еще в активе института другие здания и сооружения, которые приносят людям пользу: корпус Новосибирского института инженеров водного транспорта (ныне Сибирский государственный университет водного транспорта), больница водников Обского бассейна, ПТУ речников, здание Управления Западно-Сибирского речного пароходства, жилые дома для речников…

- У нашего предприятия богатая история, - рассказывает Алексей Егоров, генеральный директор АО «Сибречпроект». - Я бы сказал, нам есть чем гордиться, и за свою работу нам уж точно никогда не будет стыдно. Самое главное, несмотря на все трудности, мы сохранили свое основное предназначение - проектирование гидротехнических сооружений. Практически вся сибирская инфраструктура - причалы, набережные, сооружения, которые защищают территории от затопления и разрушения, проектировалась нашими сотрудниками. В советский период деятельность института была гораздо шире - кроме водных объектов мы проектировали и создавали микрорайоны, здания речных вокзалов. В нашем активе есть и реализованные проекты судостроительных и судоремонтных заводов. К числу достижений последних лет могут быть отнесены проекты перевалочного порта на реке Лене в связи со строительством железной дороги, которую прокладывают к городу Якутску, гидротехнические сооружения высокотехнологичной судоверфи в Жатае. У нас есть свои конкурентные преимущества, о которых известно нашим заказчикам.

Алексей Егоров, генеральный директор АО «Сибречпроект».

Новое время с новой техникой

Говоря о дне сегодняшнем проектного института, директор упоминает о том, что в структуре организации работают два основных производственно-проектных отдела и отдел изысканий.

- Проектные отделы, как мы говорим, комплексные. Одно подразделение проектирует причалы, набережные и берегоукрепления, другое - сопутствующие здания и сооружения, - продолжает Алексей Егоров. - Отдел изысканий представлен двумя изыскательскими партиями. Сегодня на предприятии трудятся около 60 штатных сотрудников - профессиональный коллектив изыскателей, инженеров и менеджеров. Значительная часть из них имеют более чем 20-летний опыт работы. Мы оказываем полный комплекс услуг: работы по инженерным изысканиям, подготовку документации - проектной и для строительства, а также реконструкцию и капитальный ремонт объектов повышенного уровня ответственности, авторский надзор за их строительством, в том числе обследование технического состояния гидротехнических сооружений.

Есть в составе института и испытательная лаборатория (центр), сотрудники которой проводят обследование гидротехнических конструкций и сооружений. Как говорят проектировщики, уникальность центра состоит в том, что его сотрудники проводят «технический осмотр портов, причалов и тут же готовы разработать проект для устранения проблем любой сложности». География тоже впечатляет: Обь, Иртыш, Енисей, Лена, озеро Байкал.

Пассажирский причал на реке Обь, пгт. Приобье.

За последние десятилетия институт не поменял свой адрес - главный офис находится все там же: улица Сибревкома, 2. В историческом здании и создаются уникальные проекты, которые затем «материализуются» в причалы и порты. А если говорить о новом времени, то его приметы видны невооруженным глазом - современная техника стала постоянным спутником проектировщиков. Для выполнения топографо-геодезических работ полевые подразделения отдела изысканий оснащены комплектом GPS, электронно-оптическими тахеометрами, нивелирами, лазерными дальномерами, цифровыми фотокамерами, обеспечены мобильной и радиосвязью. Камеральная обработка полевых измерений производится с использованием программ: CREDO - программного комплекса обработки инженерных изысканий и цифрового моделирования местности, AUTOCAD, CIVIL 3D.

Кадры, за которые не стыдно

- Безусловно, вопрос номер один в любом коллективе: кадры. Кто ваши люди? Кто продолжает славные традиции института?

- В стране до сих пор существует проблема проектных кадров. По ряду разных причин подготовкой специалистов этого профиля практически никто не занимался. 24 года назад, когда я пришел в институт, в коллективе было всего несколько молодых специалистов. Молодежь стала активно приходить в 1999 году. Сейчас кадровая проблема решается, но надо понимать: произошла смена поколений, мы наверстываем упущенные возможности. И в этом нам помогают ведущие вузы Новосибирска: СГУВТ и НГАСУ (Сибстрин). Мы стараемся держать марку и делать свою работу на отлично.

- Проектную деятельность знаю отлично, - говорит Алексей Вячеславович. - Проектировал объекты в Тюменской области. Это были причалы и порты, в последние годы занимался проектированием набережных. Конечно, организация у нас не рядовая - особенная, и мы делаем штучную работу. Сейчас мы обеспечены заказами минимум на ближайший год, и это придает нам уверенность в завтрашнем дне и дает возможность развиваться. Надеемся, что мы и впредь останемся в России одной из ведущих организаций по проектированию гидротехнических и портовых сооружений. Нашему коллективу я желаю плодотворной работы, а всех горожан поздравляю с предстоящим праздником - Днем города!

Адрес: ЗАО «Проектный институт «Сибречпроект», 630007, Новосибирск, ул. Сибревкома, 2, тел. (383) 223-69-37.

Дополнительные контакты.

Берегоукрепление на реке Вах, город Нижневартовск.

Досье «КП»

Годы, ставшие историей

Новосибирское отделение Государственного института проектирования и изысканий на речном транспорте «Гипроречтранс» Министерства речного флота СССР было создано на основании постановления Совета министров СССР от 1 сентября 1947 года.

1951

Новосибирское отделение Государственного института проектирования и изысканий на речном транспорте «Гипроречтранс» подчиняется Министерству речного флота СССР, Центральному техническому управлению.

1952

Новосибирское отделение Государственного института проектирования и изысканий на речном транспорте «Гипроречтранс» подчиняется Министерству речного флота СССР.

1979

Новосибирское отделение «Гипроречтранс» переименовано в «Сибгипроречтранс».

1996

АООТ «Сибречпроект» преобразовано в открытое акционерное общество «Сибречпроект», позднее - закрытое акционерное общество.