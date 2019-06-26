«Я умру в этой ванной»: жители аварийных домов против стройки садика под окнами

Район Расточка - Новосибирск. Дома времен Великой Отечественной войны. Жители этого района уже несколько лет обивают пороги городских властей, добиваются расселения. Старые дома, по словам жильцов, обещали снести в 2020 году, теперь сроки перенесли на пять лет вперед. Между тем во дворах началась стройка нового садика. Пока одни жители района радуются стройке (детсадов в городе не хватает - Ред.), другие впадают в панику.

Котлован роют рядом с жилым домом.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Место между бараками раньше не пуставало, здесь был детский сад 1944 года постройки. Из-за ветхости его признали непригодным и снесли, сейчас началось стройка нового здания. Бараки меж тем так и остались стоять на месте.

Здесь живут дети...Фото: Алена МАРТЫНОВА

Софья Иннокентьевна Бабешко – пенсионерка. У нее сын - инвалид. В комнату в бараке по адресу переулок Мира дом №3 они переехали в 2002 году. Условия для жизни - хуже некуда. Старушка договорилась с соседями сделать в подъезде ремонт, белили стены своими силами, но это все, что изменилось в трехэтажке.

Софья Бабешко устала ждать переселения, но и в маневренный фонд съезжать не хочет. Женщина показывает сумку, в которой переписка с чиновниками.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Рядом дома, в которых жизнь еще «прекрасенее»: прогнивший пол, текущие трубы, треснувшие стены, летящая с потолка штукатурка. Отсутствие горячей воды для этих домов - норма. В одном из бараков жильцы первого этажа прямо в квартире поставили железную подпорку. Так как у них начал провисать потолок. Дом так и не расселили, перепуганные жильцы сами съехали. Куда - не известно.

В этом доме люди уже не живут.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Купила себе водонагреватель, чтобы мыться было удобно. А из-за перепадов электричества он просто сгорел, - рассказала КП-Новосибирск Софья Иннокентьевна.

По словам женщины, в 2014 году в их доме рухнула крыша. Ее чем-то залатали, но проблема не была устранена до конца, сверху продолжало капать.

Жители не расстаются с тазиками и мисками, все время где-то что-то течет.Фото: Алена МАРТЫНОВА

С этого момента пенсионерка начала писать жалобы в мэрию. В 2016 году добилась того, чтобы дом признали аварийным. Причина – надстройка третьего этажа из тяжелого материала (кирпича) без усиления фундамента еще в 50-х годах. Именно из-за этого дом начал проседать. В заключении экспертизы написано «техническое состояние здания квалифицируется как аварийное».

- Я начала писать в областное правительство. Мне ответили, что наш дом планируют расселить к 2020 году. Даже объявление повесили. Мы очень быстро с жильцами собрали документы по площади наших квартир, сколько человек прописано, чтобы новое жилье получить, и стали ждать, когда уже на нашей улице будет праздник, - говорит Софья Иннокентьевна.

Сложно следовать этому правило, живя в таких условиях.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Время подходит, а новостей все нет. Пенсионерка снова начинает выяснять, когда же будет новое жилье.

- Тут выяснилось, что сроки перенесли, расселение перезапланировали на 2025 год, - вздыхает Софья Бабешко.

Как в таких условиях жить?Фото: Алена МАРТЫНОВА

Но на этом сюрпризы не заканчивались. Совсем недавно между бараками начали строить детский сад. Дома в прямом смысле затрещали по швам.

Подъезд, в котором непонятно когда был ремонт.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Начали вбивать сваи, и трясло так, что у меня в туалете обвалился пол под унитазом. Сидим ежедневно и подпрыгиваем, вместе с мебелью во время работ. Я, наверно, умру в этой ванной однажды. Котлован копают, а дом еще ниже садится, - жалуется пенсионерка.

За унитазом провалился кафель. Пол уходит из-под ног.Фото: Алена МАРТЫНОВА

После обращения в мэрию, семье предложили переселиться до расселения в маневренный фонд. Но София Иннокентьевна отказалась. Говорит, что побывала в предложенном общежитии.

- Душ один на этаж, туалет не в комнате. Кухня одна на всех – общая. Мы на такое не согласны. Там условия не лучше наших. Меня недавно в душе током ударило, - взгляд пенсионерки останавливается на чуть моргающей лампочке Ильича... - Как нам тут дальше жить - непонятно.