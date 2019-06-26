2019-06-26T16:36:39+03:00
Происшествия

«Нужны были деньги, у матери – операция»: зэку-потрошителю заказали убийство через соцсети

Под Новосибирском осужденный попытался зарезать начальника тюремного отряда. На допросе он выдал телефон неожиданного заказчика [видео]
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Зэк во время допроса.Зэк во время допроса.
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Тогучинский район, колония строгого режима… Шла утренняя проверка – заключенных сверяли со списком. Когда рядом с начальником тюремного отряда оказался очередной зэк, в руке у того мелькнуло лезвие. Офицер не успел защититься, уголовник стал неистово колоть в грудь…

Вокруг колонии уже поползли слухи, что убит охранник. К счастью – это неправда. 25-летний сотрудник выжил, но из колонии попал в больницу.

- 22-летний осужденный Николай Кунгель умышленно нанес начальнику отряда № 4 не менее трех ударов в грудь заточенной металлической пластиной, - сообщил КП-Новосибирск старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин.

После такого ЧП в колонию съехались сотрудники и ГУФСИН, и прокуратуры, и СКР. Против Кунгеля, которому сидеть было до Нового года-2032, возбудили еще одно дело. Статья 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Теперь зэк может до конца жизни остаться в колонии. А, возможно, его навсегда переведут в еще более суровое заключение – на особый режим.

Уголовник изнасиловал ребенка и вырезал семью – истории двух жутких преступлений в Новосибирской области. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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Каков у уголовника был мотив? В распоряжении КП-Новосибирск оказалось видео допроса.

Зэк напал на начальника тюремного лагеря из-за 100 тысяч рублей.

- Познакомился с неизвестным Александром Бековым. Он написал, - мямлит уголовник в наручниках.

- Где написал? – Допрашивает офицер.

- В соцсетях.

- В каких соцсетях?

- ВКонтакте.

- Что он написал?

- Что нужно поранить начальника.

Зэк еле держится на ногах. С ним явно что-то не то. То ли под наркотиками, то ли болезненно переносит допрос.

- Что он написал?

- Что заплатит мне.

- Что заплатить тебе деньги?

- Да.

- Сколько?

- Сто тысяч рублей. Я ему сказал, что я подумаю.

- И сегодня ты надумал?

- Да, нужны были срочно деньги дома. У матери – операция.

Зэк уверяет, что переписывался через телефон. В колониях мобильники запрещены, но фактически – не редкость.

- Я его сломал и выкинул, - говорит про телефон Кунгель.

А для оплаты заказчик, мол, оставил номер, по которому можно связаться. Зэк по памяти пишет эти цифры для тех, кто ведет допрос…

Редакция КП-Новосибирск, конечно, стала звонить. Связаться не удалось, но мы все же узнали, чей это номер. Он числится (или, по крайней мере, числился раньше) за службой судебных приставов. Знаем даже название подразделения: отдел по исполнению особых исполнительных производств.

Мы, конечно, воздержимся от абсурдной версии, что «особый отдел» УФССП заказал нападение на офицера. Но возможно уголовник – не чужой человек приставам. Согласно базе ведомства, у Кунгеля есть долги.

Возможно, отдел особых производств занимался взысканием у заключенного, и тот запомнил номер. И назвал его вместо реального заказчика.

Были ли действительно заказчик – покажет следствие. Начальнику отряда мог мстить бывший сиделец. Или уркаган напал сам. Может, находясь под наркотиками. В пользу этой версии – и жуткая биография Кунгеля.

Он принимал наркоту перед зверским убийством – тем самым, с которым и сел на 15 с половиной лет.

Это было с июне 2016 года, Кунгелю тогда было 19 лет. Употребил сначала гашишное масло, потом пил с братом. «Догоняться» пошел к приятелю. И в итоге набросился на собутыльника.

Далее – фрагмент приговора. Слабонервным – категорично не читать!

«Нанес ему множественные (не менее 25) удары в область головы, шеи, туловища, нижних конечностей различными предметами, меняя их - пластмассовым чайником, металлической сковородой, руками, ногами, металлической кочергой, металлическим совком, а также тремя ножами множественные (не менее 130) удары в указанные области, причинив ему множественные прижизненные телесные повреждения в виде колото-резаных и резаных ранений в области головы, шеи, туловища, конечностей, в том числе с рассечением левой наружной сонной артерии, разрезом трахеи…»

Мотив известен только со слов самого садиста – приятель обозвал его «лицом нетрадиционной ориентации»...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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