2019-06-25T20:06:41+03:00
Общество

Можно ли венчаться во втором браке?

На вопрос отвечает протоиерей Андрей Ромашко
Екатерина КОМЯКОВА
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Венчание сегодня в моде, но следовать надо за сердцем.Венчание сегодня в моде, но следовать надо за сердцем.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Венчание — шаг ответственный. Это церковное таинство, дарующее благодать единодушия супругам. В тоже время, развод после венчание — является грехом. Об этом надо помнить, и лучше уж сто раз подумать, прежде чем соглашаться на таинство венчания. С другой стороны, если не готовы связать себя с человеком навечно, нужно ли вступать с ним в брак? Венчание хранит в себе много тайных смыслов, имеет свои нюансы, которые можно разъяснить в церкви, спросить совета можно у батюшки.

Один из частых вопросов в наше время, касающихся венчания — можно ли венчаться во втором браке? Ответ на него дает клирик храма в честь Казанской иконы Божией Матери поселка Краснообск протоиерей Андрей Ромашко.

— Венчание допускается только в том случае, если у одного из супругов брак первый. Если оба были в зарегистрированных отношениях, не важно, венчались они ранее или нет, проводится немного другой обряд.

Подробный ответ смотрите в видоролике.

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Можно ли венчаться во втором браке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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