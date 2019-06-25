2019-06-25T14:57:11+03:00
Наука

«Оно плавненько летело»: сибиряк снял на пленочный фотоаппарат НЛО

Фотограф из Новосибирска показал кадры в планетарии, а также принес их в редакцию «Комсомольской правды» [фото, видео]
Анна ПАШАГИНА
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Как думаете, это брак на пленке или НЛО?Как думаете, это брак на пленке или НЛО?Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Житель Новосибирска уверяет, что снял нечто странное из окна квартиры. Александру — 60 лет. Фотографией он занимается с четвертого класса.

— Мой дядя фотографировал, ну и я со школы начал заниматься в фотокружках, — говорит фотограф-любитель.

В советское время у мужчины фотоаппараты менялись, как перчатки — от ФЭДов до Зенитов. Последний до сих пор служит хозяину верой и правдой. Александр признается, что задумывается о цифре или более современных зеркалках, но руки все равно тянутся к ретро-технике: «Современные не дают такой объемный рисунок, как пленка». На старый пленочный «Зенит» мужчина и заснял нечто, что считает НЛО. Кадры были сделаны ближе к вечеру. На улице светило солнце. Ни облачка на небе.

— Подошел к окну и увидел это… неопознанный объект, — рассказал КП-Новосибирск Александр. — Я сразу же побежал за камерой. Хорошо, что фотоаппарат был заряжен. Открыл форточку, чтобы стекла не было. Ну и сделал пару кадров на свой «Зенит-11».

Сибиряк считает, что заснял что-то необычное.

Сибиряк считает, что заснял что-то необычное.

Кадры были сделаны примерно в районе Красного проспекта. Сибиряк фотографировал, пока не закончилась пленка.

— НЛО находилось между двух свечек и двигалось против ветра. И потом медленно ушло за одну из высоток. Оно плавненько летело, — описывает Александр.

Вытянутое пятно появилось в разных местах на различных снимках.

Вытянутое пятно появилось в разных местах на различных снимках.

Когда он пошел проявлять свои снимки, результат его удивил еще больше. Мужчина говорит, что на негативах объект находился в одном месте, а на снимках абсолютно поменял свое местоположение. Фотограф решил показать свою находку знакомым, но те лишь посмеялись. Тогда отвез кадры в планетарий. Но и там нарвался на непонимание.

— Показал кадры их фотографу, а он мне сказал, что это просто мусор попал при проявлении негативов. Позвали какого-то профессора, тот тоже руками развел, мол, не знает, как объяснить, скорее всего, брак, — признался КП-Новосибирск Александр.

Сам наш герой в инопланетян не верит. Считает, что снял нечто, связанное с людьми.

"Я его заснял один раз, потом второй": новосибирец поймал в объектив НЛО.Анна ПАШАГИНА

— Может, какие-то испытания проводились, — рассуждает мужчина. — Загадок ведь много на Земле. Мне кажется, похож этот сгусток на летательный объект, даже следы от двигателя видны.

Но возможно, это просто плод воображения. А как считаете вы? На что похожи эти кадры?

Уфологи на снимках не признали инопланетян. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Уфологи на снимках не признали инопланетян.Фото: Алена МАРТЫНОВА

КОММЕНТАРИЙ УФОЛОГА

«Может, газ какой-то производственный»

«Комсомолка» показала фотографии уфологу Юрию Симакову. Он также заявил, что речь в данном случае идет не об инопланетянах:

- Таких НЛО не бывает. Для них характерно скачкообразное движение, светящиеся элементы и четкое оформление. Здесь же мы видим просто облако, либо же газ какой-то производственный...

ИСТОЧНИК KP.RU

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