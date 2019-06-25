Архиепископ и ученый: что святитель Лука делал в Новосибирске

Человек, о котором пойдет речь, многим известен как Валентин Войно-Ясенецкий - хирург и автор до сих пор актуальной медицинской монографии «Очерки гнойной хирургии». Но еще его знают как святого Луку. Многие люди, слыша о чудесах, которые происходят у его мощей, хотят обязательно приложиться к ним. Но мало кому известно, что легендарный в православии и медицине святитель Лука в военное время, в 1943 году, побывал в Новосибирске. Об этом нигде не пишут, не рассказывают. К сожалению, эта история имеет множество белых пятен.

Что он здесь делал и как увековечить память о коротком визите в Новосибирск святого врача - эту тему обсудили участники круглого стола «Духовное краеведение Сибири». За столом: историки, архитекторы, представители духовенства, музея и Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств.

Наталь Багрова - ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств. И Александр Широков - руководитель пресс-центра Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств.Фото: Алена МАРТЫНОВА

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА: КТО ОН?

Сын верующего католика становится православным. Успешный врач в разгар антицерковной кампании принимает сан. В этом человеке стремление к божественной истине сочеталось с жаждой к научным знаниям. Еще один важный факт: Лука Крымский стал первым и единственным священнослужителем - лауреатом Сталинской премии. До конца своих дней он исцелял души и тела паствы, полностью посвятив себя делу милосердия.

Валентин Войно-Ясенецкий родился в Крыму в 1877 году, после переехал в Киев, где и выучился на врача. Ему удалось не просто сделать медицинскую карьеру и стать профессором, но и дать жизнь новым направлениям в медицине того времени. В 1916 году в Москве Валентин Феликсович успешно защитил докторскую диссертацию на тему местной анестезии и начал работать над большой монографией по гнойной хирургии - пособие и сейчас остается основополагающим в своей области. Сталинскую премию Войно-Ясенецкий получил как раз за научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений, изложенных в научных трудах «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов».

В 1921 году врач был рукоположен в церковный сан диаконом. С этого момента он посвятил свою жизнь служению Богу. Уже через два года он принял постриг и получил свое церковное имя - в честь святого апостола и евангелиста Луки, который также был врачом. Лука Войно-Ясенецкий по примеру своего небесного покровителя обязался не только служить Господу, но и исцелять людей при помощи своих медицинских знаний.

Жизнь приготовила Луке много испытаний. Святителю пришлось пострадать за свою веру. Он трижды находился под арестом, его отправляли в ссылки. Но тяготы жизни не сломили его дух. Даже вдалеке от дома он никогда не отказывал в помощи людям, лечил их и проповедовал веру во Христа.

Из-за того, что церковные архивы до 1943 года плохо сохранились, а свидетельства очевидцев неизвестны, сложно установить: молился или общался с верующими святитель Лука в существующем на тот момент храме Новосибирска.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Умер святитель в 1961 году и уже через 34 года был причислен к лику сначала местночтимых святых Симферопольской епархии, а на Архиерейском юбилейном соборе Русской Православной Церкви 2000 года - для общецерковного почитания в соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской. Его икона считается чудотворной и целительной, поэтому люди с различными заболеваниями часто обращаются к святому Луке в своих молитвах. Его мощи пребывают в кафедральном соборе в Симферополе.

ВИЗИТ В НОВОСИБИРСК

Старший научный сотрудник Института истории СО РАН кандидат исторических наук Станислав Петров на основе архивных документов и опубликованных мемуаров подробно изучил момент пребывания святителя Луки в Новосибирске.

Кандидат исторических наук Станислав Петров по архивным документам, опубликованным мемуарам и письмам подробно изучил, в какие годы и в связи с какими обстоятельствами святитель Лука бывал в Новосибирске.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- До и после 1943 года он бывал здесь проездом. Первый раз, в 1904 году, ехал в Читу на Русско-японскую войну терапевтом, а после ее завершения возвращался назад, потом был дважды этапирован в ссылку в Красноярский край: в 1924-м и 1940-м. В автобиографии «Я полюбил страдания» он оставил об этом воспоминания, - отмечает Станислав Петров. - Хотел бы процитировать впечатления Валентина Войно-Ясенецкого о дороге в первую ссылку в 1924 году: «От Омска до Новосибирска мы ехали в столыпинском арестантском вагоне, состоящем из отдельных камер с решетчатыми дверями и узкими коридорами с маленькими высоко расположенными оконцами. В камеру, отведенную для меня и моих двух спутников-протоиреев, посадили бандита, убившего восемь человек, и проститутку, уходившую по ночам на практику к нашим стражникам. Бандит знал, что я от таганской тюрьмы отдал свой полушубок дрожавшему шпаненку, и был очень вежлив со мной: он уверял, что меня никогда не обидит никто из их преступной братии, однако уже в новосибирской тюрьме, когда я мылся в бане, у меня украли несколько сот рублей и позже - чемодан. В этой тюрьме нас сначала посадили в отдельную камеру, а вскоре перевели в большую уголовную, где шпана встретила нас настолько враждебно, что я должен был спасаться бегством от них: стал стучаться в дверь под предлогом необходимости выйти в клозет. Я заявил надзирателю, что ни в коем случае не вернусь в камеру». Во втором случае, когда в 1940 году святителя Луку везли в ссылку в Красноярский край, он уже ехал не по Транссибу, а по южной ветке, через Алма-Ату. Здесь воспоминания, скорее, о дороге, по которой его везли: «По дороге до Красноярска меня очень подло обокрали жулики в вагоне. На глазах всех заключенных ко мне подсел молодой жулик, сын ленинградского прокурора, и долго заговаривал зубы, пока за моей спиной два других жулика опустошали мой чемодан». Вот такие воспоминания о Новосибирске.

Воспоминаний о пребывании в Новосибирске с 23 по 30 марта 1943 года святитель Лука не оставил, но сохранились его письма, в которых он говорит о сибирской столице. Здесь он выступил с докладом на хирургической конференции Сибирского военного округа.

Протоирей Борис отметил: чтобы новосибирцам стало интересно узнать о пребывании архиепископа Луки в Новосибирске, им необходимо в целом понимать, кто такой святитель Лука.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Это как раз и проходило в здании нашего университета (Красный проспект, 38), в то время здание учебного заведения было отдано под военный госпиталь, - рассказывает ректор Новосибирского госуниверситета архитектуры, дизайна и искусств Наталья Багрова. - В самый разгар войны, в 1943 году, Валентина Феликсовича пригласили, чтобы он прочитал научный доклад. Мы с коллегами предполагаем, что это была либо анестезиология, либо военная хирургия, либо гнойные болезни - три специализации святителя Луки - доктора медицинских наук, профессора. Как свидетельствуют его письма, доклад был встречен чрезвычайно тепло и восторженно. А еще профессор провел показательную операцию по военной хирургии. Пять дней он проработал в нашем здании. Поэтому хотелось бы увековечить момент пребывания Луки в Новосибирске - место, где он встретился со своими коллегами, и расположить на здании университета памятную доску именно об этом периоде его жизни.

По словам Станислава Петрова, на самом деле научный доклад святой Лука прочитал в другом здании - ныне окружном Доме офицеров, а в университете, как вспоминают свидетели тех событий, гостю выделили комнату для проживания, но воспользовался он ей или нет, неизвестно.

- Там же он проконсультировал раненого лейтенанта Константина Зайцева и после конференции, перед отъездом, он его прооперировал, - говорит Петров.

Университет архитектуры, дизайна и искусств предложил разместить на здании памятную доску о том, что святой Лука читал здесь научный доклад, но историки этот факт опровергают: тут гостю была выделена комната отдыха, а также он консультировал и оперировалФото: Алена МАРТЫНОВА

Сохранилась программа научной конференции, доклад святителя Луки назывался «Остеомиелиты», выступление длилось 40 минут. В Новосибирске книжное издательство обещало доктору опубликовать одну из его работ - «Поздние резекции инфицированных огнестрельных ранений суставов», но вскоре со ссылкой на то, что якобы нет бумаги, отказали. Есть предположение, что отказ последовал, потому что святой был еще полуопальным, ссылка его не кончилась.

Протоиерей Борис Пивоваров отмечает, что в церковных кругах имя Луки широко известно: он был замечательным проповедником, но проповеди его не печатали - ставили условие, чтобы он убрал из проповедей критические замечания в адрес воинствующего безбожия. Лука не соглашался.

- Всемирную известность он получил после того, как написал медицинский труд «Очерки гнойной хирургии». Замечательно, что в одном из изданий размещено приложение, которое называется «Наука и религия». Статья глубочайшая, 30 страниц, она актуальна во все времена. Лука был широко образован. Сибиряков нужно знакомить с жизнью такого замечательного человека. Нужно установить мемориальные знаки там, где он трудился, будучи в Новосибирске, - считает представитель духовенства.

Станислав Петров подчеркнул, что известна только официальная медицинская деятельность Луки в период его восьмидневного пребывания в Новосибирске. По воспоминаниям очевидцев, он ушел сразу же после конференции, прочитав свой доклад; во второй день конференции, когда продолжала работать секция, посвященная остеомиелитам, его не было.

Имеются свидетельства о том, что свой доклад святой Лука читал в Доме офицеров, который, таким образом, становится вторым зданием для возможного размещения мемориальной доски. Хотя могут возникнуть и трудности - здание Дома офицеров принадлежит МинистерстФото: Алена МАРТЫНОВА

- Где он был? Это, видимо, церковная составляющая его пребывания в Новосибирске и об этом совершенно ничего неизвестно, - сожалеет историк. - До пребывания в Новосибирске в церкви он не служил 16 лет. И не мог в Новосибирске служить: не было архиерейских облачений. Он опоздал на операцию - видимо, утром он был где-то вне госпиталя. Возможно, молился либо читал проповедь.

Батюшки не смогли подтвердить церковную составляющую визита святителя, так как все архивы были изъяты после революции, а новые начаты как раз после 1943 года, с приездом в июле того года в Новосибирск архиерея - владыки Варфоломея (Городцева).

Участники круглого стола отметили, что тему военной медицины можно актуализировать в этом году: во-первых, в преддверии 75-летия Великой Победы; во-вторых, военная медицина и один из госпиталей под номером 425 в военном городке будет отмечать 100-летие.

- Тему военной медицины и вклада военных медиков Сибири и Сибирского военного округа можно связать со значимой фигурой святителя. Есть идея организовать всероссийскую конференцию, возможно с международным участием. Она будет посвящена военной медицине, а также отразит врачебную деятельность Луки, профессора Мыша и других медиков. Ее результатом станут сборник работ, интерактивные выставки, в том числе и по пребыванию святителя Луки в Новосибирске, - подчеркнул Константин Голодяев, сотрудник Музея города Новосибирска.

Константин Голодяев предложил в следующем году, к 110-летию госпиталя в военном городке, провести всероссийскую научную конференцию.Фото: Алена МАРТЫНОВА

По мнению участников круглого стола, идеи хорошие, теперь необходимо заручиться поддержкой общественности.