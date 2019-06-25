Новосибирские предприниматели обвинили Сергея Проничева в поджогах и попытках захвата бизнеса, а также угрозах жизни и здоровью

В Новосибирске стартовала избирательная кампания по выборам мэра. Одним из претендентов на это кресло, кто уже заявил о желании участвовать в выборах, стал скандально известный бизнесмен Сергей Проничев. Однако предприниматели и общественники Новосибирска выступили с резкой критикой в его адрес.

Как рассказал в ходе прошедшей 19 июня пресс-конференции предприниматель Александр Синица, ранее Сергей Проничев настойчиво предлагал ему продать бизнес, а после отказа у Синицы сгорели офис и два автомобиля. Бизнесмен обратился в Следственный комитет в Новосибирске, но преступные действия против него прекратились только после обращения в Москву, в Следственный комитет России.

Скриншот канала Тимур #samopisec Ханов / youtube.com

По словам директора ООО УК «Достойный сервис» Владимира Прокопова, в 2016 году общественные инспекторы из Ассоциации управляющих компаний в сфере ЖКХ, которую возглавлял Проничев, массово писали жалобы в Государственную жилищную инспекцию - за несуществующие нарушения ГЖИ выставляла УК штрафы на сотни тысяч рублей. Направленные Проничевым люди, не проживающие в Плющихинском жилмассиве, предлагали жителям за вознаграждение участвовать в митингах с целью опорочить управляющую компанию и сменить ее.

Руководитель группы компаний «Дискус» Алексей Джулай сообщил, что через посредников получал от Сергея Проничева предложения продать компанию за копейки. После отказа в Новосибирске было проведено 24 пикета, настраивающие инвесторов и жителей на конфликт с «Дискусом». Алексей Джулай считает, что в случае избрания мэром Проничев продолжит помогать столичным «хозяевам» осуществлять рейдерские захваты, только теперь уже в более крупном размере.

Общественник Михаил Агапов рассказал:

- При встрече с Проничевым я в присутствии свидетелей был подвергнут оскорблениям, угрозам жизни и здоровью. 13 июня 2018 года я обращался в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по этому факту.