«Солдатские письма» оживут на театральной сцене

- Уже не первый год Центр патриотического воспитания Новосибирской области проводит проект «Солдатские письма. Расскажите о нем.

Ольга Липатникова, эксперт Центра патриотического воспитания Новосибирской области:

- Мы запустили проект «Солдатские» письма в 2018 году, и он проводится в цикле мероприятий «Эстафета поколений». Цель нашего проекта объединить усилия представителей разных поколений по изучению и сохранению истории нашей страны через личные истории участников жителей. Особенность этого проекта в том, что мы ищем разные письма. Письма, дневники, переписку, мемуары участников ВОВ, участников локальных военных конфликтов, военнослужащих Российской армии. В результате поиска появится электронная база солдатских писем. На сегодняшний день, больше всего к нам поступило писем участников ВОВ.

Начинали мы проект 2018 году совместно с газетой «Комсомольская правда». В газете выходили очень хорошие статьи. Люди читали, и видели, и знали, что их письма читают, о том, что их письмами интересуются. Заинтересовывались так же театральные коллективы, которые предложили ставить эти письма в театрах и тогда мы решили немного преобразовать проект и добавить цели на 2019 год как раз связанные с постановкой этих писем театральными коллективами. Очень приятно, что сегодня в студии присутствуют участники проекта. Благодаря таким людям, как Елнена Алексеевна Нестеренко, в наших муниципальных образовательных учреждениях, районах новосибирской области эта работа очень активно ведётся. И Елена Алексеевна в доме молодёжи Куйбышевского района провела грандиозную работу по поиску писем, и так же их театральной постановке.

- Какие отклики вы уже получаете?

Ольга Липатникова, эксперт Центра патриотического воспитания Новосибирской области:

- Больше всего откликов мы получаем от детей тех людей, которые воевали. И когда они понимают, что у них есть возможность передать будущему поколению письма, то их это трогает до глубины души. Люди к нам приходят в центр и говорят слова благодарности, а мы продолжаем с удовольствием рассказывать об этих письмах. Если говорить о географии проекта, то к нам присоединились и Устарский район, Доволинский, Коченёвский, Кыштовский, город Обь, Ордынский район, город Новосибирск. Для того что бы стать участником проекта необходимо на сайте Центра патриотического воспитания www.patriotnso.org открыть раздел «Солдатские письма».

«ДОРОГАЯ ИЗОЧКА, СЕГОДНЯ Я ВЫРВАЛ МИНУТКУ, ЧТОБЫ НАПИСАТЬ ТЕБЕ ОТКРЫТОЧКУ»

- Вот эти письма: треуголки. Они написаны от руки, и это не то, что мы сейчас в интернете. Они написаны с фронта, они написаны в тот момент, когда человек защищает свою родину. Это душа, это то, что передаётся родным…

Елена Алексеевна Кононова, участница проекта:

- В моей семье письма хранились у моей матери. В начале, конечно у моей бабушки по материнской линии и затем у моей матери. Письма от моего деда по материнской линии Буряка Сергея Корниловича. Он в Новосибирске работал главным агрономом земельного отдела и ушёл добровольцем на фронт в 42-м году, когда формировалась Сталинская дивизия. И письма были в основном с военных сборов, затем по пути следования на фронт и только два последних письма непосредственно с места боёв, которые велись под городом Белым. Там как раз велись очень тяжёлые бои в Долине Смерти, и там находится мемориал войнам Сибирякам, на котором похоронено 12,5 тысяч воинов, и в том числе мой дед. Я бы хотела зачитать последнее письмо, которое датировано 7 декабря 1942 года, а 9 декабря мой дед был убит.

«Дорогая Изочка, сегодня я вырвал минутку, что бы написать тебе открыточку. Недавно я писал маме, но сдерживаю твёрдое намерение писать ещё и тебе, а временами и Аллочке (младшая дочь 5 лет). Оказывается, она очень обижается, если в письме ей ничего не напишешь. Так вот и пишу вам мои крошки: я здоров, чувствую себя хорошо, одет тепло, и кушаю хорошо, сытно. Как живёте вы с мамочкой? Что – то давно я не получал от вас писем. Теперь мой адрес немного изменился, пишите по новому, который указан на обратной стороне открытки. Что пишет тётя Дуся и Дина, как они там живут? Чем отмечаешь Новый год? Я желаю тебе встретить 1943 год отличной учёбой, что бы ты и Аллочка были веселы, сыты и здоровы, что бы мама тоже была весела и здорова, и постряпала вам горячих пирожков с картошкой и другими начинками, что бы вы побывали на ёлке. А мы тут крепче будем бить Немцев, и они убегут к себе домой. Твой папа.»

- Ваш папа написал еще и книгу…

Елена Алексеевна Кононова, участница проекта:

- Да, он воевал с 43 по 45 год, был командиром орудия: гаубицы 122 миллиметра калибр, образца 1938 года. В одном из боёв в 44 году он прямой наводкой, когда был уничтожен практически весь оружейный расчёт, он подбил из своего орудия 2 танка. Те, кто понимает, как это было сложно из Гаубицы, орудия, предназначенного для ведения навесного огня, по целям расположенным на расстоянии 10 км от линии фронта подбить 2 танка, и уничтожить несколько взводов пехоты. За этот подвиг он был представлен к званию героя Советского Союза, но впоследствии, как потом командир части сказал, выстроив их, молодых бойцов: «Вы ещё героями стать успеете» и его наградили орденом ВОВ первой степени. Но впоследствии он закончил политическую академию им. Ленина. И служил на Камчатке, где я как раз родилась. После 1960 года, Хрущёвской оттепели, перешёл на гражданскую работу. Преподавал историю КПСС в Мединституте, и написал книгу о своём боевом пути, о своих боевых товарищах. Он написал ещё и о военных годах, послевоенных годах, есть стихи его собственного сочинения.

«ЧИТАЛИ - И КОМ В ГОРЛЕ СТОЯЛ»…

- Елена Алексеевна, расскажите, как проходит проект у вас, в Куйбышеве?

Елена Алексеевна Естеренко, куратор проекта в городе Куйбышеве:

- Мы свой проект назвали «Письма из прошлого», и мы начали его реализовывать к 70-летию Победы. Мы создали свою электронную книгу, в которую вошло 59 писем, 6 открыток 2 письма о нашедших медальонах послевоенных и даже календарь 45-го года, описанные там рекомендации. И потом мы вместе со специалистами дома молодёжи провели презентацию нашей книги, это такая своеобразная литеатурно - музыкальная композиция, когда мы школьникам давали почитать письма с фронта. Естественно читать эти письма очень сложно, и даже когда мы переводили нечитаемые тексты в электронные варианты, то у нас, внуков и правнуков, стоял ком в горле и слёзы из глаз текли. А детям было очень интересно, познакомится со стилистикой, и иногда было даже удивительно, как грамотно были написаны письма.

- Можно вас попросить процитировать одно из них?

Елена Алексеевна Естеренко, куратор проекта в Куйбышеве:

- Начну с письма, написанного в октябре 41-го года. Автор этого письма: Сеньшин Андрей Абрамович работник финансового отдела города Куйбышева. В семье Сеньшиных пять братьев были призваны на фронт, 3 брата вернулись живыми, и вот это письмо нам передала жительница села Булатова Вера Александровна: жена внука автора письма:

«Здравствуйте дорогие товарищи. С приветом к вам бывший работник ГАРКО, а ныне участник борьбы по разгрому фашизма, младший лейтенант Андрей Сеньшин. Хочу написать пару слов о своей боевой жизни. В результате боевых операций по выполнению задания нашего командования мне пришлось, в течение 25 суток находится в тылу немецких войск. От села до села я проходил то с граблями, то с косой, как будто работал в поле, а так же под видом заключённого бежавшего из тюрьмы, вербованного на работу в западный район СССР до войны, ну и прочее. Таким образом, я прошёл много населённых пунктов, временно занятых немцами. Моим спутником был один из младших командиров хорошо владеющим немецким языком. За время этого путешествия мне пришлось многое узнать из жизни немецких солдат и офицеров, и вот об этом я хочу написать. Начну с морального состояния немецкого солдата: в одной из ночей нам пришлось ночевать в железнодорожной будке вместе с немцами. Беседуя с нами солдаты, не стесняясь, заявляли, что воевать хорошо только капиталистам. Солдат же воюет только потому, что их гонят на фронт под дулом оружия. Они жаловались на то, что их плохо кормят, когда мы им рассказывали о том, что у нас бывают большие морозы и снега, то они с ужасом восклицают: «Капут!», тем самым подтверждая, что немецкая армия плохо одета зимой и не в состоянии будет воевать в России и должна буде погибнуть. Но не секрет, что в ходе боёв часть наших красноармейцев попадает к немцам в плен. Как же немцы обращаются с пленными? Наших пленных немцы по несколько суток подряд совершенно не кормят и даже не дают воды. Ночуют они в открытых скотных загонах под охраной. Их заставляют работать с утра до вечера, а кто плохо работает, тех немцы «угощают» палкой, а кто совсем обессилит в результате истощения и не может работать, тех просто убивают. Евреев попавших в плен сразу расстреливают. Всё, что попадается под руки: яйца, масло, сало, кур, гусей, свиней и хлеб они забирают. Еврейское население обязано сделать жёлтую повязку. Вот, что несёт с собой фашизм нашему народу. Вот, почему растут созданные партизанские отряды. Я с утроенную злобой и ненавистью буду бить врага не считаясь ни с чем, ибо я твёрдо убеждён в том, что народы СССР не позволят, что бы фашистские изверги издевались над ними, и что в недалёком будущем гитлеризм будет уничтожен. До свидания. 11 октября 1941 года».

Сам же автор умер от ран 2 сентября 42 года…

КОНКРЕТНО

Что нужно было сделать для участия в проекте?

Сфотографировать, или отсканировать письмо, дневник, переписку. Описать историю письма: как это письмо оказалось в вашей семье, рассказать больше о людях, связанных с этим письмом, приложить фотоснимки и отправить материалы к нам на адрес эл. почты cgpvnso@mail.ru. Поучаствовать в этом проекте могу все жители Новосибирской области. Возраст участников не ограничен.