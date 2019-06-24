Сюрприз родителям: школьник из Новосибирска задолжал 100 тысяч по кредиту

Семья из Новосибирска была неприятно удивлена, получив «письмо счастья» из крупного банка. Оказалось, висит кредит. Семейное расследование быстро вывело к главному должнику – сыну-школьнику.

Еще два года назад родители оформили 15-летнему Роману карту. Вроде, так проще - не отсчитывать всякий раз на карманные расходы наличку.

- Это очень удобно. Сын позвонит, попросит денег на пирожки или еще что-нибудь, ну я ему и переводила сразу же. Мы были уверены, что если карта «Молодежная», то ни чем не рискуем - рассудила мама Мария Онищенко. Суммы были не значительные – 100, 150 рублей.

Все бы хорошо. Но однажды школьник возьми, да и потеряй карту.

- Хватился не сразу. Но дней через 10 пошел в отделение банка, и ему карту спокойно перевыпустили, - рассказала КП-Новосибирск Мария.

Тревожный сигнал пришел через два месяца. Это был телефонный звонок: «у вас – долг». Рома письменно объяснился, и сотрудники банка успокоили: долг – ошибка, его аннулируют. Но вот – приходит письмо: с вас - 100 тысяч рублей по кредиту.

Мама побежала в банк. Оказалось, к карте была подключена услуга овердрафт. Это такой «мини-кредит». Роме можно было одалживать до 30 тысяч. Но должна семья оказалась в разы больше. Может, к сумме овердрафта набежали жирные проценты неустойки?

О том, что занял у банка, Роман не знал. Видимо, «помог» неизвестный подлец, которому досталась потерянная карта. Он же переключили мобильный банк на другой номер телефона, так что школьник даже уведомлений на мобильник не получал.

Мария Онищенко говорит, мол, по документам банк перестал выпускать карты с овердрафтом с осени 2016 года. Но, как выяснилось, сибирячка ошибается.

- Оказывается, у всех карт Visa есть такое приложение. Но тут у меня возникает вопрос: а как вы выдаете карты с такой услугой несовершеннолетним детям? Ведь карта называется «Молодежная» и предоставляется всем с 14 лет, - недоумевает Мария.

Теперь женщина подозревает: не провернул ли махинацию кто-то из сотрудников банка? Впрочем, это – лишь версия. КП-Новосибирск направила запрос в банк, там пообещали разобраться с историей и прислать ответ.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Без разрешения родителей – никаких кредитов»

Юрист Константин Зиновьев:

- Овердрафт - это разновидность кредита. И разрешение на его получение должно быть, прежде всего, от родителей. Несовершеннолетний не в праве заключать никаких кредитных договоров, пока ему не исполнится 18 лет. В нашей ситуации банк отлично знал возраст владельца карты и знал, что привязывать данную услугу недопустимо.