Петрович с вывихом плеча: новосибирский памятник сантехнику могут ликвидировать

Швейная машинка, светофор, колбаса, гвоздь - что у них общего? Всем этим предметам в Новосибирске посвящены памятники. Ой, нет, не всем. Колбаса пропала. Ну, в смысле, скульптуру снесли.

Зато теперь появился памятник сантехнику. Половина мужчины (верхняя) выглядывает из канализационного люка. Композиция - рядом с магазином по адресу: улица Дуси Ковальчук, 173. Улыбчивый коммунальщик возник в этом месте не случайно - там продается сантехника.

Но идея не новая. У нашего коммунальщика в Омске есть «брат» - тоже сантехник, тоже выглядывает из-под земли. У него даже имя есть - Степаныч. Омский Степаныч явно постарше. Во всех смыслах. Сантехник и выглядит взрослее, и появился он раньше - еще в девяностых. А вот новосибирский коммунальщик (назовем его Петровичем, пока другого имени не появилось) долго может и не продержаться.

А это памятник сантехнику Степанычу в Омске. Фото: РИА «Новости».

- Я так понимаю, это реклама магазина, но тогда должно быть разрешение. Если бы руководство магазина обратилось в комитет по рекламе, тот наверняка отправил бы этот запрос в худсовет, но туда такая заявка не поступала. А если поступит позднее, предлагаю ее не принимать, - сердится краевед, сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев.

Получать добро у худсовета нужно заранее. И не факт, что его дадут - могут и отказать. Вот, например, нашему собеседнику этот гипсовый шедевр не по душе.

«Я бы отломал себе разводной ключ» - новосибирский краевед Константин Голодяев раскритиковал скульптуру сантехника. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Кто вывернул сантехнику левое плечо? Почему оно такое кривое? Тоннельные крысы постарались? - иронизирует Голодяев, который, кстати, является экспертом худсовета. - А материал… Любой вандал может отломить себе кусочек на память. Я бы от этой композиции отломил себе разводной ключ. Вижу, что инструмент правильный.

Ладно вандалы… Они, может, и пожалеют Петровича. А вот чиновники - не факт. Они вправе «приговорить» сантехника.

Этот памятник стоит в Екатеринбурге, в народе его ласково прозвали Афоней. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

- По закону районная администрация может вынести предписание о демонтаже этого памятника, - рассказал «КП» - Новосибирск» Константин Голодяев.

В магазине на претензии к сантехнику обижаются.

- Это не памятник, а скульптура, - возразил нам сотрудник, подразумевая, что это должно снимать вопросы о согласовании. - И находится она на крылечной зоне. Вы же, допустим, ставите мусорку возле крыльца. Вам ее регистрировать надо? Здесь - так же. Если бы мы выставили сантехника где-то на дороге - мы бы подали заявление. Да и очень долго все это происходит...

Хорошо, Петрович не слышит, что его с мусоркой сравнивают. И не знает, какая угроза над ним нависла. Снизу - канализация, сверху - дамоклов меч. Но коммунальщику все нипочем. Выглядывает из люка с улыбкой. Ну как на такого рука поднимется?