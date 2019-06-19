2019-06-19T09:47:58+03:00
Общество

«Вертолет взят из нашей хроники»: документалист, снявший падение Ми-8 над реактором, прокомментировал сериал «Чернобыль»

Валерий Новиков, на глазах которого произошла авиакатастрофа в 1986 году, рассказал о своих впечатлениях от американской ленты
Виктория МИНАЕВА
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Падение вертолета в Чернобыле сняли новосибирские документалисты (кадр справа). Эта сцена вошла и в сериал от HBO и Sky (кадр слева).Падение вертолета в Чернобыле сняли новосибирские документалисты (кадр справа). Эта сцена вошла и в сериал от HBO и Sky (кадр слева).
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Сериал «Чернобыль» от HBO и Sky наделал шума и обрел армию как поклонников, так и противников. Последние указывают на огрехи режиссерской и сценарной работы. Мол, не все кадры документально точны. В сериале использован в том числе один из символов катастрофы: падающий вблизи реактора вертолет. В картине это происходит на второй день после аварии на Чернобыльской АЭС, на деле же Ми-8 разбился 2 октября - через несколько месяцев после взрыва.

Падение вертолета при строительстве саркофага ЧАЭС.

Сериал преподносит это событие так: из-за радиации электроника выходит из строя, и пилот теряет управление машиной. Но что же было в реальности? «КП» - Новосибирск» пообщалась с режиссером-документалистом Валерием Новиковым, на глазах которого и произошла трагедия. Тогда, в 1986 году, он вместе с сотрудниками Западно-Сибирской киностудии находился в Припяти - сибиряки документировали, как добровольцы со всего СССР съезжались к зараженной территории, сооружали вокруг разрушенного энергоблока объект «Укрытие» - так называемый саркофаг. К осени 1986 года основная его часть была готова. Начальство тогда решило, что народу нужен праздничный настрой, надежда на лучшее. Решили организовать митинг. Одни ликвидаторы в нем участвовали, другие - продолжали работать. А сибиряки все это документировали на камеру. Именно во время митинга и произошло ужасное ЧП. Один из Ми-8 рухнул в нескольких метрах от реактора. Страшные кадры снял оператор Виктор Гребенюк. Однако причиной авиакатастрофы стала не радиация, как изображено в сериале.

Кинокоманда из Новосибирска пробыла в Чернобыле несколько месяцев. Фото: Архив Валерия НОВИКОВА.

Кинокоманда из Новосибирска пробыла в Чернобыле несколько месяцев. Фото: Архив Валерия НОВИКОВА.

- Вертолет тогда зацепился лопастями за трос подъемного крана: то ли пилот потерял бдительность, то ли его солнце ослепило, - вспоминает Валерий Новиков. - Слава богу, машина упала не в реактор, а на строительную площадку. Иначе был бы второй Чернобыль.

В катастрофе погибли пилот Владимир Воробьев, а также Александр Юнгкинд, Леонид Христич и Николай Ганжук.

«Холодильники выбрасывали из окон, ягода росла размером с кулак, куры жили на деревьях» - очевидец рассказал о последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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- Конечно, падение вертолета изображено в сериале не документально. Но сам вертолет, его положение при падении киношники взяли из нашей хроники. И у меня претензий нет - кадры, которые мы снимали, принадлежат уже не нам, а, простите за высокопарность, человечеству. Это уже история, - добавляет Валерий Новиков. - Вообще, сериал мне понравился, я его принимаю. Конечно, в нем есть, что называется, накладки, неверные детали, и их достаточно много. Но я не обращаю на них внимания. Это ведь художественное произведение, а не документальное кино, которое снимали тогда мы, в котором важна была точность деталей. Сериал - это совершенно другой жанр. И очень хорошо, что подобное кино появилось, что эта тема не забывается. Этот сериал всколыхнул воспоминания у многих людей старшего возраста и пробудил интерес у молодежи. Это очень правильно. Такое забывать нельзя.

В зоне отчуждения было много добровольцев, все ходили в респираторах и с дозиметрами. Фото: Архив Валерия НОВИКОВА.

В зоне отчуждения было много добровольцев, все ходили в респираторах и с дозиметрами. Фото: Архив Валерия НОВИКОВА.

Сериал фокусируется на самых тяжелых моментах трагедии. Но вот что удивительно: многие ликвидаторы вспоминают те годы как самые яркие в своей жизни. И в их семейных архивах есть фотокадры не только со строительства саркофага и с людьми в респираторах. Например, у некоторых сохранилась съемка с концерта Аллы Пугачевой - осенью 1986 года певица давала концерт в поселке ликвидаторов Зеленый Мыс.

Несмотря на трагедию, многие ликвидаторы вспоминают то время как лучшее в своей жизни, по крайней мере это были самые яркие ее моменты. Фото: Архив Валерия НОВИКОВА.

Несмотря на трагедию, многие ликвидаторы вспоминают то время как лучшее в своей жизни, по крайней мере это были самые яркие ее моменты. Фото: Архив Валерия НОВИКОВА.

- Это достаточно далеко от Чернобыля. Но то, что Алла Пугачева вообще туда приехала, свидетельствует о ее мужестве, - считает режиссер. - Многие артисты отказались! Выступала она в тот день замечательно. Немножко хулиганила, как всегда. Когда пела песню «Эй вы там, наверху», посмотрела вверх и добавила в припев: «Зачем взорвали станцию?» С ее стороны это был поступок. Был такой фильм, в котором американские летчики после войны вспоминали о том времени, которое провели в небе. И они говорили, что это были лучшие дни жизни. Хотя война же… И вот я всегда говорю, что Чернобыль - это лучшие дни моей жизни, самый яркий ее эпизод. Чернобыль - это то, что очень глубоко в душе.

Алла Пугачева во время выступления в поселке ликвидаторов Зеленый Мыс. Фото: Архив Валерия НОВИКОВА.

Алла Пугачева во время выступления в поселке ликвидаторов Зеленый Мыс. Фото: Архив Валерия НОВИКОВА.

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31 год назад новосибирские документалисты застали в зоне отчуждения людей-биороботов, сняли крушение вертолета и встретили Аллу Пугачеву (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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