Сибиряки устроили бунт на не взлетевшем лайнере - теперь им не вернут деньги за билеты

Из Новосибирска в Таиланд хотели улететь 237 человек, в самолет сели все. Но в Паттайе из салона вышли только 222. Решить задачку просто – оставшиеся 15 человек решили не лететь и покинули борт до его взлета. Паника зародилась после того как самолет долгое время не мог завестись. Один выкрикнул:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/715219" frameborder="0"></iframe> Сибиряки устроили бунт на не взлетевшем лайнере.

- Неужели мы на этом полетим! – потом подхватили остальные люди, страдающие аэрофобией.

Видимо, смелые духом люди, те что не боялись, внештатной ситуации, решили снять этот эмоциональный момент на телефон.

Успокоить пассажиров взялся бортпроводник, уверенным голосом он сообщил людям:

- Данное воздушно судно абсолютно исправно, неисправное воздушное судно никогда не поднимется в воздух.

Но в ответ услышал уверенный женский голос:

- Мы не полетим на нем. Мы выходим!

Видимо, часть пассажиров все-таки прислушалась к голосу дамы.

- Тем не менее, 15 человек (10 взрослых и 5 детей) приняли решение об отказе от полёта на исправном воздушном судне. Часть времени потребовалась на снятие багажа данных пассажиров. В результате общее время задержки рейса от намеченного графиком составило около 1 час 35 минут, - сообщили в авиакомпании AZUR Аir.

Пассажирам, покинувшим самолет, деньги за билеты не вернут. Так как техника была исправна и вины компании в том, что люди не прибыли на место, нет. Задержка случилась из-за небольшой технической неисправности, с которой техники справились довольно быстро.

В соцсетях, людей покинувший борт до взлета поддерживают:

- Я бы тоже в таком случае не полетела, своя жизнь дороже.

- Это риск в любом случае. Вот остался ты в самолете и думаешь: приземлишься или нет.

Кто-то вспоминает похожий случай:

- Пару лет назад тоже самое было. Не могли два часа запустить двигатель. Как только запустился, нас никто не спрашивал. Рванули на взлетку и в Тайланд.

Между тем самолет сел в международном аэропорту Утапао в 7 утра. Путешествие прошло благополучно.