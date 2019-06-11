Под Новосибирском проводят службы в церкви из исчезнувшего города

Мало кто знает, что недалеко от Новосибирска есть музей под открытым небом, на территории которого историки бережно сохраняют шедевры деревянного зодчества: самый старый сохранившийся деревянный православный храм страны - церковь Спаса Нерукотворного образа из ныне не существующего города Зашиверска и Казымский острог. Экспедиция «Комсомольской правды», участниками которой стали 11 популярных новосибирских блогеров, отправилась знакомиться с памятниками истории.

Экспедиция блогеров в музей под открытым небом. Фото: Михаил ДОКУКИН.

ДЕРЕВЯННОЕ ЧУДО

В Советском районе по соседству с десятками дачных обществ расположился историко-архитектурный музей под открытым небом Института археологии и этнографии СО РАН. Ежегодно за короткий сезон (с июня по октябрь) музей посещают около тысячи человек.

У ворот любопытствующих представителей современных медиа встречает проводник сквозь века - руководитель группы учета музейных коллекций и ценностей Института археологии и этнографии СО РАН Лидия Понедельченко. Она рассказала: площадь музея - 6 гектаров, а прогулка займет полтора часа.

- Красивая деревянная церковь - историко-культурный объект федерального значения, а значит, особо охраняется государством, - начинает рассказ Лидия. - Церковь перевезли в начале 1970-х годов из ныне не существующего заполярного города Зашиверска. Оставленное жителями поселение в середине XX века было случайно обнаружено полярными летчиками, сбившимися с маршрута. В разрыве облаков посреди безлюдных пространств летчики увидели останки неизвестного города с величественной церковью.

Авиаторы привезли фотографии, сделанные с воздуха, в новосибирский Академгородок, и академик Алексей Окладников сразу понял, что это открытие всесоюзного масштаба.

Позже историки выяснят, что храм - не что иное, как произведение русского деревянного храмового зодчества Церковь во имя Спаса Нерукотворного Образа. Весной 1969 года Окладников собрал экспедицию, в состав которой вошли фотографы, историки, выдающиеся исследователи деревянного зодчества и архитекторы. Первая экспедиция провела раскопки, участники сделали зарисовки, обмерили здание церкви и составили чертежи. Благодаря суровому климату, затрудняющему не только мастерство зодчих, но и деятельность жуков-древоточцев и бактерий, церковь сохранилась практически полностью.

Два года спустя, в 1971 году, деревянная церковь была перевезена из Заполярья в Новосибирск и несколькими годами позже восстановлена на территории музея, где стала главным экспонатом.

Первые упоминания о храме относятся к 1700 году. Он возводился бригадой местных плотников во главе с Андреем Хабаровым. Считается, что церковь была построена без единого гвоздя. Историки говорят, что по той же технологии 14 лет спустя построили знаменитую 22-главую церковь Преображения Господня в Кижах.

Так выглядела Зашиверская церковь в родном окружении. Фото: архивы СО РАН.

ГОРОД, КОТОРОГО НЕТ

Появившийся в середине XVII века город Зашиверск стоял в заполярной части Якутии на реке Индигирка примерно в 400 километрах к востоку от другого города - Верхоянска. Три сотни лет назад здесь кипела жизнь.

В Зашиверске часто проходили ярмарки, приезжало много торговцев, но однажды, в XIX веке, там случилась масштабная эпидемия. Как теперь предполагают ученые, вирус оспы занесли приезжие из Европы. Так вот страшная болезнь скосила большую часть населения, выжившие разъехались, город исчез.

Исчезнувший город таит немало легенд - одна из них как раз рассказывает о том, как город пропал с карты страны.

Все случилось на ярмарке. На площади бесхозно стоял красивый сундук, набитый красивыми тканями и драгоценностями. Местный шаман, напугавшись, приказал скинуть сундук в реку, но местный народ растащил богатства по домам. На следующий день поползли слухи о страшной болезни, гуляющей по Зашиверску. Город скосила черная оспа.

После той страшной эпидемии Зашиверск не восстанавливали. Теперь здесь практически ничто не напоминает о жизни. Вместо церкви установили часовню в качестве памятника небольшому городку, где жили суровые и сильные люди, освоившие и прирастившие к государству Российскому огромные территории.

Экспедиция в Якутию. Фото: архивы СО РАН.

А ЧТО ВНУТРИ?

Сегодня церковь - не только музейный экспонат иногда в ней проходят службы. Храм, сделанный из лиственницы, прекрасно сохранился. Внутри царит дух таинственности, и кажется, что слышишь далекие молитвы предков.

Церковь представляет собой шатровую постройку без фундамента и держится на внушительных размеров бревнах, выполняющих функцию свай. Такой вид постройки, предположительно, связан с суровым якутским климатом.

Внутри практически ничто не говорит о намоленном месте: нет ни лампад, ни икон, ни свечей. Когда-то внутри стояла печь, а закопченные потолки свидетельствуют о том, что храм отапливался по-черному. Печь не уцелела, но на стенах видны отверстия для выхода дыма. Под печью был установлен камень, чтобы тепло не могло растопить вечную мерзлоту и привести к проседанию здания.

Потолок храма расположен значительно ниже потолка сруба. Это не только сделало помещение более уютным, но также избавило от необходимости обогревать лишнее пространство. Окна в церкви маленькие и располагаются только на южной стороне. При строительстве здания зодчие не использовали украшений - красота достигалась за счет четко выверенных соотношений частей всей конструкции. Особую нарядность храму придают главки, покрытые лемехом - резными дощечками из лиственницы. Изготовление лемеха и покрытие им криволинейных объемов было очень трудоемкой работой, но строителей это не смущало. Лемех главок и поверхность крыши выложены с учетом расположения колец дерева, что впоследствии предохраняло здание от протекания дождевых вод.

Церковь делится на алтарную часть, трапезную и паперть. В храме пусто и тихо. Небольших размеров окна дают немного света (большими их не делали во избежание потерь тепла). Службы здесь ведутся лишь дважды в год. Сюда приносят яблоки и мед во время Яблочного и Медового спаса, но внутри запрет на открытый огонь - кругом дерево с многовековой историей, хоть и обработанное огнезащитными средствами. Храм на особом счету не только у сотрудников музея, но и у государства.

Внутри сохранена атмосфера былых столетий. Фото: Михаил ДОКУКИН.

КРЕСТЬЯНСКИЙ БЫТ

Несколько построек: амбар-погреб, баня по-черному, навес из деревни Коробейниково Иркутской области - еще одна внушительная экспозиция музея под открытым небом. У каждого экспоната - своя история. Для посетителей здесь воссоздана усадьба русского крестьянина Восточной Сибири - прекрасная фотозона для блогеров, наполненная старинными артефактами. Под навесом - утварь, предметы быта, отражающие целый пласт истории, который позволяет представить, как и чем жили крестьяне. Одно дело - посмотреть исторический художественный фильм, и совсем другое - окунуться в реальный быт сибирских крестьян того времени со старинными предметами обихода. Здесь все настоящее и дышит историей. Глядя на старинные предметы, рисуешь в воображении уклад крестьянской жизни: воочию представляешь, как раньше пилили бревна, мололи муку на ручных жерновах, растапливали самовар, ткали половик на ткацком станке и управлялись с ухватом.

Музей под открытым небом - живой музейный комплекс во всех смыслах. История рядом - можно поехать и прикоснуться к ней. Поездка проведена при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019».

КОНКРЕТНО

Как туда попасть?

Адрес: улица Ионосферная, 6, к. 2.

Время работы: с 1 июня по 30 сентября по предварительной записи.

Цена билетов: 150 руб.; для детей, школьников, студентов и пенсионеров - 50 руб.

Фотосъемка на территории музея - 150 руб.

Тел. для предварительной записи 8-913-781-54-93.

Все сделано без единого гвоздя. Фото: Михаил ДОКУКИН.

«Православная инициатива 2018-2019»

Отзывы участников

Настя Драма

Поездка очень впечатлила меня. Невероятные ощущения – стоять в постройке, которая принимала гостей несколько столетий. Ты будто вне времени, вне истории. И сама территория музея под открытым небом оставила приятные впечатления: интересно, увлекательно и очень красиво!

Сергей Слободчиков Места, где можно посмотреть сквозь время, соприкоснуться с эпохами – так я воспринимаю музеи. Здесь побывал впервые, ощущения непередаваемые, это нужно видеть, это нужно ощущать. Время тут словно сливается – ты и в 2019-ом и в 1700-ом. То, что музей находится под открытым небом – создает эффект «здесь и сейчас». Когда находишься внутри церкви, которой более трёхсот лет, то словно слышишь голоса тех, кто триста лет назад приходил сюда на службу. Эти места памяти нашей земли, которые нужно знать, видеть. Понимать к чему стремились предки, как жили. Это понимание помогает двигаться дальше, ценить историю предков, создавать свою.

Елена Иващук Давно мечтала побывать в музее под открытым небом. Благодарю КП за такую возможность. Интересна не только история Зашиверской церкви, но и экспозиция из Укока о пазырыкской культуре.

Сева Мокин Сибирь, со всеми её тонкостями и особенностями становится понятнее и интереснее, когда узнаешь не то, что было, а то, что удалось сохранить! Музей под открытым небом стал для меня настоящим сокровищем бережно хранимым усилиями коллектива института Археологии и Этнографии СО РАН. Вещи, быт, уклад жизни сибиряков в прошлые века не просто понятнее, а, буквально осязаемее, если ты не поленился и приехал сюда! Впечатления от посещения настолько сильны, что я решил обязательно собрать своих друзей и свозить их на эту экскурсию.

Елена Гавровская Я открыла для себя уникальный сибирский музей. Во-первых, потому что он под открытым небом, во-вторых, хочу отметить уникальность экспонатов. Здесь стоят старейшие деревянные постройки с разных уголков Сибири и это впечатляет. Чего только стоит деревянная церковь из Зашиверска, поражающая своей красотой. Город давно перестал существовать, а церковь сохранилась благодаря новосибирским учёным.