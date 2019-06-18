Без лифчика, но в респираторе: сибирячки оправдываются за скандальную фотосессию после сериала «Чернобыль»

В соцсетях разгорается настоящий скандал, героинями которого стали три новосибирские девушки. После сериала «Чернобыль» они устроили неоднозначную фотосессию: одна из сибирячек позировала в респираторе без нижнего белья. Есть кадры, где девушка фотографируется в полупрозрачном костюме химзащиты… Смело, сексуально, но уместно ли?

Фотографии сибирячки выложили в «Инстаграме». И хотя все кадры были сделаны в Новосибирске, геолокацию блогерши почему-то предпочли указать другую — Припять. Многие пользователи соцсетей поверили, что съемки прошли недалеко от Чернобыльской АЭС, и не сдерживали эмоций в комментариях. Больше всего возмутились иностранцы. Они — после сериала «Чернобыль» — просто кипели от злости:

— Это издевательство над всеми, кто там умер. Сначала ты позировала полуголой, теперь ты позируешь с глупым противогазом на лице? Мне жаль вас. Вы сделали все это для негативного внимания, потому что заботитесь только о популярности в «Инстаграме». Это просто издевательство над тем, что люди погибли.

— Чернобыль — это место слез, боли и страха. Как кто-то может делать фотографии в месте, где люди потеряли свои надежды на будущее?

— Слушай, ну ты реально перегнула палку с данным сетом. Хайп получила, но очень грязный. Красивая девушка, думай, пожалуйста, головой в следующий раз!

nz.nik When I published the picture in front of the abandoned building with geolocation Pripyat , people started to wish me such a terrible things

Сотни подобных комментариев украсили страницу одной из моделей. У девушки, которую ранее читали только друзья, тут же взлетело количество подписчиков — сейчас их уже более 18 тысяч. Неужели такой славы хотела она. Не стал молчать и режиссер-документалист из Новосибирска Валерий Новиков, в 1986 году он вместе с командой отправился в самый эпицентр зоны отчуждения. Это его съемочной группе принадлежат архивные кадры с падением вертолета.

— Это пляски на кладбище. Это просто недопустимо. В месте, с которым у страны связано понятие о трагедии, устраивать какие-либо фотосессии! Я считаю не допустимо. Трудно сказать, почему молодежь это воспринимает так. Мне приходилось быть на встрече со школьниками. И один из вопросов, который меня веселил, он возникал не однажды: «А вы там монстров много замочили?». Это они на компьютерную игру «Сталкер» так реагируют, — рассказал «КП»-Новосибирск» Валерий Новиков. — Я разочаровывал детей: «Никого мы там не мочили». А эти девочки... Не буду говорить, что поступили преступно, но точно не допустимо. Молодежь резвится не там, где надо. Не делайте так хотя бы ради тех, кто из-за этой трагедии рано ушел. У нас был костяк съемочной группы, четыре человека, двоих уже нет в живых, в том числе нашего оператора Виктора Гребенюка, который снял знаменитые кадры с падающим вертолетом.

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После такой волны негодования сибирячка попыталась объясниться с публикой, опубликовав новый пост в «Инстаграме»:

— Когда я опубликовала фотографию перед заброшенным зданием с геолокацией «Припять», люди начали желать мне такие страшные вещи, как «заболеть раком», «умереть из-за радиации» или даже «родить двухголовых детей». Просто потому, что я осквернила память о городе Припять. Но почему-то все вы даже не подумали, что я могу сделать эти снимки дома и поставить геолокацию где-нибудь, например, в Майами. Но мне не нужна такая низкоуровневая слава. Также я с уважением отношусь к трагедии в Припяти и выражаю соболезнования всем, кто пострадал после этого.

Как думаете, это оправдывает такие фотографии?