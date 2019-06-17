«Корона-то пластмассовая, а обувь на 3 размера меньше»: модель раскрыла все секреты закулисья конкурса красоты

Кристина никогда не участвовала в подобных шоу. А тут черт за ногу дернул. Тем более ноги того стоят - что называется, от ушей. Правда, в итоге сибирячка не снискала вселенского счастья, а даже наоборот, решила твердо – свою красоту только милому показывать, да в инстаграм выкладывать. Так дешевле, и нервы целее. Но о своем опыте девушка решила рассказать откровенно. По просьбе «КП»-Новосибирск» Кристина вела дневник, в котором описала все, что происходило за кулисами.

СКАЗАЛИ: «ХУДЕЙ»

Я работаю администратором в студии красоты и загара. Зимой в социальных сетях увидела рекламу конкурса «Мисс Новосибирск». Мне всегда говорили, что внешность модельная. Отправлю заявку – посмотрим, что будет. По срокам, вроде недолго - на все туры и полуфиналы всего месяц уйдет. К тому же конкурс абсолютно бесплатный.

Прошла первый этап кастинга днем, а ночью уже увидела свою фамилию в ТОП-40. Для первого раза ведь очень неплохой результат?

Подготовка шла полным ходом. Правда, еще на первой встрече, мне посоветовали похудеть. Я не обиделась, ко всему готова: ем овсянку, мысленно готовясь к выходу в купальниках, езжу на примерки к дизайнерам, учусь дефилировать, хожу на мастер-классы.

Некоторые девушки зареклись, что больше на подиум ни ногой. Фото: предоставлено Кристиной ВЕЛЬЧЕНКО.

ЗОЛУШКА С МОЗОЛЯМИ

Вот он, долгожданный первый полуфинал! Начало в 20.00, а нам сказали приехать к 12.00, чтобы успеть подготовиться. Прибыв на место, мы увидели, что подиум еще не собран, да и визажистов с организаторами нет. Что еще делать? Остается только ждать. Но чтобы столько?! Мы сидели 6 часов! И только в 18.00 приехали два визажиста на 20 девочек. И тут шоу началось! Настоящее шапито… Кто-то бегал по гримерке с одним накрашенным глазом, кто-то «без бровей», некоторые в таком виде умудрялись даже репетировать на подиуме походку.

Когда начали надевать наряды, возникла еще одна проблема: обувь есть, но не наших размеров. Пришлось мне как истинной золушке втискивать свою ногу 39 размера в 36. Думаю, мое выражение лица можно представить. Именно с ним я ходила по подиуму. По окончанию дефиле нам подарили несколько сертификатов, букет цветов и кровавые мозоли в придачу.

ВСЕ-ТАКИ НЕ БЕСПЛАТНО

Близится финал, на одном из собраний нам сказали, что предполагается организационный взнос – 2700 рублей. Вероника, это организатор конкурса, сказала, что это было написано в их группе в соцсетях. Но, когда перед глазами большими буквами висит заветное «БЕСПЛАТНО», то нижние мелкие строчки заметить непросто. Я подумала: « 2700 это же не 20000 тысяч», - и вынула их из кошелька. Столько сил уже было потрачено… Зря я что ли мозоли натерла?

Но это были не последние деньги, которые потребовалось вложить…

Финал плавно отложили на месяц, так как Вероника решила, что всем девочкам нужно сшить одинаковые платья и купальники. За тканями она решила ехать в Китай ведь по ее словам «она работает только с люксовой продукцией».

Еще нам добавили номер – выход в национальных костюмах, которые мы должны искать сами. На секундочку, прокат хорошего костюма – 5000 рублей. Давайте включим воображаемый калькулятор и посчитаем: 2700+5000 - сумма уже неплохая выходит. Но ведь и на этом сбор денег не остановился.

Из 40 отобранных нас осталось 8 человек. Вероника решила, что финал перенесут еще на месяц. У меня опустились руки, уже чувствуется моральная и физическая усталость от всего происходящего. Но уже столько денег потрачено! Мама сказала, что нас ободрали как липок.

Сибирячки думали участвуют в бесплатном конкурсе, но организаторы постоянно требовали денег. Фото: предоставлено Кристиной ВЕЛЬЧЕНКО.

ДЕВОЧКИ, ПОДВИНЬТЕСЬ!

Была еще одна новость, которая повергла меня в шок: будет добор девочек. Но мы ведь уже столько месяцев в проекте. Какие-то мастер-классы проходили, в полуфинале участвовали, за это организаторы баллы начисляли, которые, как мы думали, приближали участниц к победе.

Сначала Вероника заверила, что новенькие придут только для массовки, а на конкурсе будут оценивать только нас. Но в итоге все вышло не так: наши баллы аннулировали, а массовка вышла на первый план.

Кстати, не будем забывать, что нам уже очень долгое время шьют платья. Как в итоге оказалось, наряд тоже не бесплатный. За этот люкс пришлось отдать 6100 рублей.

Ты и так из-за этих трат на нервяках, а тут к нам приходят четыре новые девочки. Некоторые из них – от генерального спонсора. Тут же у нас появились залы для репетиций, спонсоры для купальников. Явно же все эти бонусы не просто так, жизнь учит – за все надо платить.

ПЕРЕПУТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ

Настал итоговый день – финал! Порядковые номера нам хотели прилепить на руку на какой-то непонятной бумажке на двусторонний скотч, у платьев из «люксовых тканей и с греческими замками» стали отлетать молнии, собачки заедали, да и влезть мне удавалось в него с трудом – узкое сильно, хоть я и похудела до модельных параметров! Творческие номера могли сорваться, так как в зале не было интернета, а вся музыка у конкурсанток в сети.

Ух, не такой подготовки мы ожидали! Но справились, красота все-таки требует жертв.

Выступив, мы стали ждать, пока жюри примет решение. Тут двух девочек прямо при нас отводят в комнату к членам жюри! Участницам стало все ясно – призовые места пошли делить. На награждении нам оставалось только стоять и улыбаться, потому что для нас было уже все давно понятно.

Вишенкой на торте стал момент награждения коронами. Их перепутали. Первой вице мисс выдали корону победительницы, а первому месту диадему второго. Объяснение этого сумбура меня потрясло: Вероника сказала, что очень хотела поддержать вторую вице-мисс, так как она ей очень симпатизировала. Остальным участницам было и смешно и грустно...

Расстроилась ли я, что не получила призовое место? Нет. Корона все равно пластмассовая, да и опыт, полученный на этом конкурсе, бесценен.

На платьях отрывались «собачки». Фото: предоставлено Кристиной ВЕЛЬЧЕНКО.

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

Главное не победа, а участие

Организатор конкурса Вероника Кальнеус тоже не довольна конкурсом. Но не организацией, а тем как повели себя девушки.

- Само мероприятие организовывалось для поддержки талантливой молодежи. Изначально мы были очень дружным коллективом, чуть ли не свои секреты доверяли, а участницы увидев корону сразу же начали соперничать. Из-за этого все и начало трещать по швам. В смысле не платья начали трещать, а дух, настрой девушек. Платья рвались из-за неаккуратного отношения девушек. Участницы просто резко рвали вверх молнию вот и поломалось все.

- А короны-то почему перепутали?

- Да, моя ошибка. Я симпатизировала одной девочке, решила оказать ей в таком виде свою поддержку. А то, что девочки рассказывают, - это просто обида за них говорит. Все же хотели главный приз, но не у всех получилось.