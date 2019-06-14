«Разобрали за 5 минут»: блогер из Новосибирска раздала 10 пакетов с вещами всем желающим девушкам

Несколько дней в «Instagram» среди жительниц Новосибирска ходила новость, что Анастасия Иванцова, новосибирская блогер, у которой в подписчиках больше миллиона человек, раздает вещи. Все новые, брендовые, некоторые даже с бирками.

- Информация для девочек из Новосибирска! Кто нуждается в одежде, мы с сестрой готовы вам отдать! Наш размер 40-42 (s). Одежды очень много! – написала Анастасия в одном из своих постов.

Условия конкурса были до безумия простые – следить за историями Анастасии и приехать в назначенное место в первой десятке.

Тот самый пост Анастасии о раздаче одежды. Фото: www.instagram.com/aneistazzzi/

- Пакетов будет 10! То есть 10 первых человек, которые придут, заберут по 1 пакету! Кто не успеет, не обижайтесь, пожалуйста, на всех у меня не хватит, к сожалению, - сразу предупредила девушка.

«А почему бы и нет», - подумала я и провела весь день на низком старте. Дело даже не в вещах, интересно посмотреть, как это будет происходить. Наверняка девчонки начнут рвать пакеты на части, а платья, юбки и штаны полетят в разные стороны.

Как только увидела место встречи - цирк, сразу выехала. Видимо, Анастасия Иванцова сама отнеслась к акции с долей юмора, тоже надеялась на представление и циркачества своих фанаток, а может так звезды совпали.

Наш пострел не везде поспел. Вещей корреспонденту не досталось. Фото: Анна ПАШАГИНА.

Если до пункта назначения я добралась за 7-10 минут, то остальные любительницы хорошей одежды приехали еще быстрее. Мне досталось смотреть только на тусующуюся толпу, которая жаждала сфотографироваться с популярными блогерами Новосибирска - Анастасией и ее сестрой Соней. Девочек с пакетами уже не было, видимо, побежали мерить обновки подальше от завистливых взглядов других фанаток. В общем, не получилось экшена, сибирячки оказались дамами воспитанными.

В конце встречи Настя поблагодарила всех, кто пришел, и пообещала, что следующая акция будет щедрее:

- Большое спасибо, что пришли. Вы самые лучшие подписчики. В следующий раз я приготовлю больше подарков, чтобы хватило на всех!

Почти полный состав охотниц за чужой одеждой. Фото: www.instagram.com/aneistazzzi/

Страсти вокруг этого эксперимента в социальных сетях кипели не шуточные. Многие осуждали блогершу:

- Отдала бы эти вещи в детский дом. Детям нужнее.

- К тебе приедут не нуждающиеся, а любители халявы!

- Потом увидишь свои шмотки на «Юле», они же их потом перепродадут.

Уважаемые читатели, а вы как относитесь к такой акции? Ждем ваших комментариев.