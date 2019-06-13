«Мифический аромат»: незрячие дети создали поляну с редкими цветами

Необычное хобби превратилось в социально значимый проект, претендующий на президентский грант. Благое дело поддержала Общественная палата Новосибирской области.

По картинкам, на которых изображены исчезающие растения, слабовидящие ребятишки из интерната № 39 создали керамическую экспозицию. Свою работу они выставили в холле малого зала областного правительства. Там в День экологии состоялось расширенное заседание комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов. Экологи и добровольцы собрались обсудить проблемы, касающиеся сохранения уникальной экосистемы региона.

Цветы, как настоящие, на самом деле - керамические.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Цель выставки ребят из интерната - также привлечь внимание к сохранению красоты окружающего мира. Ребята решили показать, как выглядят редкие цветы и травы, создав экспозицию лесной опушки. Проблема в том, что Красная книга Новосибирской области находится в ограниченном доступе: многие люди зачастую по незнанию совершают настоящие преступления в отношении природы.

Уникальный проект презентовала председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Новосибирской области Галина Хапко.

- Удивительно, что дети, которые не могут в полной мере визуально насладиться красотой этого мира, стараются помочь нам ее разглядеть и сохранить уникальный экомир, - отметила Галина Хапко. - Цветы выглядят настолько живыми, что первое время даже чувствовался их мифический аромат. Мы хотим, чтобы Новосибирская область послужила примером для всей страны. Люди должны узнать, как можно популяризировать информацию о редких растениях. Это важно, ведь те, кто увидит такие растения в лесу, могли бы сообщать нам, где они находятся, а не рвать и не вытаптывать их.

По мнению Галины Хапко, общественность уже готова к экологической активности - нужно только помочь с организацией.

Галина Хапко презентовала уникальный экопроект общественности.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Также на заседании комиссии презентовали обновленное издание Красной книги Новосибирской области. Оно стало уже третьим. В ней представлено 345 видов животного и растительного мира, это на девять видов больше, чем ранее. На совещании также обсудили вопросы улучшения мониторинга за окружающим миром и создание рабочей группы по развитию особо охраняемых природных территорий города.

В свою очередь заместитель губернатора Александр Дубовицкий отметил, что, начиная с этого года, в стране начал реализовываться нацпроект «Экология»: перед профильными министерствами поставлена задача по ликвидации свалок и сохранению лесного богатства.