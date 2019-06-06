2019-06-06T09:30:24+03:00
Общество

В Новосибирске скорректировали вектор развития социального предпринимательства

Заместитель губернатора Сергей Нелюбов провел заседание специального координационного совета
Ульяна ДЖАНКОВА
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Галина Гриднева (в центре) отметила, что вузы активно участвуют в развитии социального предпринимательства.Галина Гриднева (в центре) отметила, что вузы активно участвуют в развитии социального предпринимательства.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА
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Некоммерческие организации занимаются предоставлением услуг, на которые не хватает ресурсов у государства и муниципалитетов. Например, патронаж, социальное сопровождение, бытовая адаптация, обучение по уходу за пожилыми гражданами и так далее.

В Новосибирской области 4408 некоммерческих организаций, 700 из них активно работают в социально ориентированных направлениях. На их поддержку в 2018 году из областного бюджета было выделено 249 миллионов рублей. Наиболее активно некоммерческие организации участвуют в предоставлении услуг в сферах образования, культуры, социального обслуживания. Кстати, субсидии - популярный формат сотрудничества социальных организаций с органами власти.

Замгубернатора Сергей Нелюбов отметил, что сегодня Новосибирск занимает 19-е место в общероссийском рейтинге регионов, где лучше всего отстроены механизмы поддержки социального предпринимательства. По его словам, несмотря на достаточно хорошие показатели, Новосибирской области есть над чем работать.

- Муниципальные районы и городские округа должны активизироваться в этом направлении. 13 муниципальных районов из 35 уже включены в эту деятельность. Но этого мало. Расширив возможности для социального предпринимательства, мы улучшим качество самих услуг, - подчеркнул замгубернатора.

На заседании специального координационного совета. Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

На заседании специального координационного совета.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты Новосибирской области по развитию гражданских инициатив, добровольчества, благотворительности и СО НКО, руководитель Межрегионального общественного фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» Елена Малицкая отметила, что административный барьер входа некоммерческих организаций на рынок социального предпринимательства до сих пор сохраняется.

- Министерства, которые начинают применять субсидированный подход в отношении некоммерческих организаций, не пользуются тем опытом или стандартными положениями, которые уже есть в министерстве региональной политики и министерстве труда и социального развития области, чтобы облегчить доступ НКО для участия в этих конкурсах, - отметила Елена Малицкая.

К теме социального предпринимательства активно присоединился проект «Университеты - гражданскому обществу», направленный на то, чтобы потенциал университетов помог в становлении некоммерческого сектора экономики и повышения качества социальных услуг.

О федеральной инициативе участникам заседания рассказала председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева:

- Программа реализуется в масштабах страны. Сегодня проект запущен на четырех межрегиональных площадках: Центральный, Южный, Северо-Кавказский и Сибирский федеральные округа. Город Новосибирск - передовой в плане сотрудничества с некоммерческими организациями. Но такая картина прослеживается не везде. Сфера деятельности некоммерческих организаций широка, развивается и вызывает много вопросов, требуются новые знания, и данный проект привлекает к работе вузовских преподавателей, вузовскую молодежь, - подчеркнула Галина Гриднева.

По словам председателя Общественной палаты Новосибирской области, многие вузы уже включились в создание образовательных программ для органов власти и некоммерческих организаций. В Новосибирске это филиалы РАНХиГС и Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права.

Галина Гриднева подчеркнула, что основная задача - сделать срез существующих практик, образовательных программ и привлечь к этой работе широкий круг преподавателей. Итогом станет создание активной карты размещения всех образовательных программ в стране, таким образом все стороны процесса смогут узнать, где какие модули работают. Также на базе вузов будут открыты консультационные центры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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