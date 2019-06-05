2019-06-05T20:28:39+03:00
Наука

Новосибирские грибники нашли окаменелых животных, похожих на лилии: они древнее динозавров

Доисторические существа внешне напоминают фантазии Лавкрафта: необычные формы туловища, пугающий вид… Ученые давно их изучают, а обыватели удивляются, что такая древность «валяется» под ногами
Анастасия САМАРЦЕВА
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Слепок древней морской лилии, которая напоминает старинную шестеренку из мира стимпанка. Фото: Дмитрий АГЕЕВ.Слепок древней морской лилии, которая напоминает старинную шестеренку из мира стимпанка. Фото: Дмитрий АГЕЕВ.
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Новосибирцы наткнулись на слепки древнейших существ, которые жили на земле 400 миллионов лет назад. Эти окаменелости старше динозавров и выглядят фантастически. Внешне они чем-то напоминают цветы, но являются животными - предками современных моллюсков, улиток, морских лилий. Для ученых сенсации нет: об этих существах из класса иглокожих и ракообразных уже написаны книги, защищены диссертации. Но вот то, что обычный человек так запросто может прикоснуться к древнейшей истории, действительно удивляет. «Комсомолка» нашла тех самых сибиряков, которые взглянули в глаза прошлому.

Дмитрий Агеев и Татьяна Бульонкова - микологи-любители, известны как авторы проекта «Грибы Новосибирской области». Недавно они ездили на юг региона - в Искитимский район. А он как раз интересен своей историей - более 250 миллионов лет назад здесь простирался Палеоазиатский океан. Представляется картинка райского уголка: лазурная водная гладь, песочек и тропики. На деле же доисторический турист расстроился бы: жара, духота, заболоченность, непроходимые гигантские заросли. Сотни миллионов лет назад тут жили подводные обитатели: предки морских лилий, кораллов, мшанок или более диковинные для нас уже вымершие трилобиты, аммониты. По виду эти существа напоминают фантазии Лавкрафта: необычные формы туловища, пугающий вид… Именно их окаменелые останки и нашли Дмитрий с Татьяной. Целый пласт доисторических сюрпризов был обнаружен на небольшом пригорке рядом с лесом.

Древность под ногами: на этом снимке можно увидеть окаменелую морскую лилию и других древних гастроподов. Фото: Дмитрий АГЕЕВ.

Древность под ногами: на этом снимке можно увидеть окаменелую морскую лилию и других древних гастроподов. Фото: Дмитрий АГЕЕВ.

- Мы подбирали то, что лежит на поверхности. Самим что-то крушить, чтобы найти более интересные вещи, в теории, конечно, можно. Только это Bad Karma (плохая карма. - Прим. ред.) и вообще черная палеонтология. Выкопаешь одну ракушку, а уничтожишь намного больше интересного.

Дело в том, что в Новосибирской области можно наткнуться не только на этих водных жителей, но и на останки древних зверей. Несколько тысяч лет назад по территории области ходили мохнатые и клыкастые «сибиряки»: пещерные львы, мамонты, большерогие олени и многие другие. Ученые до сих пор находят их кости.

- Нужно приглядываться. Например, этой весной на пляже попадалась кость из лапы какого-то крупного древнего животного, - рассказывает миколог.

Там, где есть старинное и экзотичное, находятся и те, кого называют черными копателями.

- Кто-то придет, полюбуются и уйдет, а кто-то подгонит «газельку» и будет копать-загружать, - говорит Татьяна. - Это в принципе касается любого памятника природы, поэтому точные координаты таких мест стараются не приводить. И мы не называем. У нас есть «Заповедник орхидей», где на небольшой площади тьма редких видов цветов, но даже его стараются не выдавать с GPS-координатами.

Древняя раковина. Фото: Дмитрий АГЕЕВ.

Древняя раковина. Фото: Дмитрий АГЕЕВ.

Трудно, конечно, представить, что там, где мы сейчас живем, ранее имели «прописку» другие представители живого мира. Вместо берез и елей росли гигантские деревья. На месте современных дорог - обильная растительность. Но все это можно узнать по находкам в земле, главное, чтобы первым на них наткнулся ученый, а не черный археолог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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