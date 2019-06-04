Помогла интуиция: как начальник маленькой станции спасла село от пожара

Станция Районная находится в Баганском районе, от Новосибирска - 500 километров. Маленькая точка на карте одновременно и часть железнодорожной инфраструктуры, и населенный пункт. Живут здесь всего 170 человек.

Маленькие деревенские дома расположены недалеко от путей, а сама дорога с проходящими мимо поездами как будто бы является напоминанием о том, что где-то существуют огромные индустриальные мегаполисы. Жизнь здесь размеренная, а все жители друг друга хорошо знают, даже больше того - половина из них коллеги. Работают многие именно на железной дороге. Начальник станции Районная здесь человек известный, имеющий авторитет. Ирина Белоусова на железной дороге трудится уже 30 лет. Именно Ирина Леонидовна в мае спасла односельчан от трагедии.

Станция Районная находится в Баганском районе, от Новосибирска - 500 километров.

Страшное зарево

На календаре было 4 мая, погода теплая, на небе ни облачка. И в этой деревенской тиши селяне заметили вдали зарево.

- Ветра не было, да и огонь был вдали, километрах в 20 - 25 от станции. Очевидцы говорили, это пал травы, - вспоминает Ирина Белоусова. - Мы думали, что лесоохрана какие-то меры принимала, так как ночью дыма не было.

Но спокойствие было мнимым - на следующий день в 10 часов утра в той же стороне люди заметили дым. И тут события начали разворачиваться куда быстрее: вдруг поднялся сильный ветер, он начал гнать огонь в сторону станции.

- Я попросила дорожного мастера выйти, посмотреть, близко ли пожар. Он вернулся тут же, сказал, что дым идет в нашу сторону. Еще через 10 минут огонь перешел за лесопосадки и начал все ближе подходить к станции, расстояние от нас - километра полтора, - Ирина Леонидовна рассказывает это с дрожью в голосе.

Здание станции, за ним начинается поселок.

Нештатный сбор

Сначала казалось, что под угрозой только здание ПЧ - табельный корпус, где работают люди. Несколько железнодорожников тут же двинулись в этом направлении. Начали поливать стены с помощью гидрантов, отбивать этот участок земли. Но прошло пять минут - и стало заволакивать дымом уже сам поселок. Огонь еще был на другой стороне - за путями, но в поселке уже назревала паника. Что делать? Брать документы, выбегать из домов? И тут со стороны станции раздалось:

- Внимание! Внимание! Жители поселка, на станцию движется пожар! Все, кто есть на улице, - к четной горловине, - дважды повторила начальник станции.

Горловина - это начало разветвления путей. Может быть, обычным людям с ходу и не понять, куда бежать, но в Районной-то все железнодорожники. Через несколько минут на месте было уже человек 15 с лопатами, оперативно приехали два трактора, начали опахивать землю вдоль селения. Локализовали пожар своими силами за 7 минут.

Это сейчас Ирина Белоусова вспоминает, что успела сделать за тот короткий отрезок времени: позвонила спасателям, вызвала два пожарных поезда, предупредила главу администрации. При этом под контролем оставалось все оборудование станции, вся инфраструктура, ни один поезд не был задержан из-за ЧП, не выбился из графика.

- Помню, что клочья огня летели с деревьев, люди звонили - спрашивали, покидать ли дома. А как все удалось провернуть - не помню. Действовала машинально. Думаю, помогли знания. На железной дороге ведь все четко - есть специальные схемы, инструкции: когда, кому, что надо сообщить о нештатной ситуации. Было ощущение - сделаю все, что могу, и все, что должна, - говорит сибирячка.

Пожарный поезд приехал, помог дотушить остатки пламени на другой стороне путей. Сами жители до 10 часов вечера держали опасную территорию на контроле, чтобы ни одна тлеющая травинка не полыхнула вновь.

В общем, тот день жители Районной будут помнить еще долго, а может, и пересказывать события детям. Сплотила ли та ситуация сельчан? Сказать трудно, ведь и до этого все на станции жили дружно.

- Разгильдяев у нас нет, - уверяет Ирина.

Ирина Леонидовна считает, что железнодорожник в их краях - это даже не профессия, а стиль жизни. На станции трудятся 60% населения.

А могла бы стать продавцом…

Кто же эта женщина, в тревожную минуту взявшая ответственность за поселок на себя? Ирина Белоусова говорит, что никогда не мечтала стать железнодорожником. Грезила профессией финансиста, но родители отсоветовали. Пыталась выучиться на медика, но бросила из-за боязни крови, окончила курсы продавца… В итоге вышла замуж, уехала с супругом на станцию Районная. Тут профессиональным скитаниям пришел конец - на станции как раз освободилось место дежурного.

- Я сразу поняла, что это мое. Обучение далось легко, инструкции выучила за полтора месяца, сдала экзамены, вышла в самостоятельное плавание. Все устраивалось само собой, сразу понимала все рабочие ситуации, легко принимала нужные решения, - перечисляет сибирячка. Дежурной она проработала 12 лет, в 2001 году окончила Омский железнодорожный техникум с красным дипломом, в 2002-м стала начальником станции.

О профессии дежурного обывателю известно, что человек подает сигналы для поездов и заботится о том, чтобы вся информация своевременно дошла до машинистов. Начальник же следит за всей системой в комплексе: за дежурными, путевым хозяйством, энергоснабжением станции, благоустройством, ремонтными работами.

- У меня обыкновенный обгонный пункт, всего четыре пути - два главных и два приемо-отправочных, еще есть три тупиковых пути. Мы обеспечиваем безопасное следование поездов и безотказную работу устройств. Наша задача - сделать так, чтобы поезда не останавливались, чтобы для них была всегда «зеленая улица», - объясняет основную цель начальник.

Несмотря на удаленность станции от Новосибирска, дежурные здесь работают на современном оборудовании и могут вести смену удаленно - из дома. Вызывная система подскажет, когда сотрудник должен появиться на рабочем месте, проконтролировать работу на станции, отправить или встретить поезда. На рабочем столе стоит компьютер, на нем - линии следования поездов, все графики ограничений. Чтобы перевести стрелку, сменить сигнал светофора, дежурному нужно лишь нажать кнопку пульт-табло на панели управления.

Пять железнодорожников в семье

Ирина Леонидовна считает, что железнодорожник в их краях - это даже не профессия, а стиль жизни. На станции трудятся 60% населения.

- Когда я стала работать дежурным, начала ходить на работу как на праздник. Вроде бы только начался день, а уже подходит к концу - так все интересно было. Даже в отпуске возникало желание поскорее вернуться на работу. С годами, конечно, эмоции приутихли, но я по-прежнему считаю свою работу любимой, прихожу сюда с хорошим настроением, - признается Ирина.

А как иначе, ведь трое детей сибирячки тоже железнодорожники: старшая дочь - техник в дистанции пути в Карасуке, сын - монтер пути на станции Районная, младшая дочь - техник на этой же станции.

- Мы стали основателями железнодорожной династии, сами того не желая и не ставя такой цели. Никого из детей не заставляли идти по своим стопам. Но, видимо, решающую роль сыграл пример родителей. И мы не расстраиваемся - это достойная работа, хоть и тяжелая, главное - рядом с хорошими людьми. Железнодорожник в России - это больше, чем профессия, - считают Белоусовы-старшие.