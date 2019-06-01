«Нас тряхануло, а СВ-вагон чуть не перевернулся»: поезд «Новосибирск-Чита» сошел с рельсов

Утром в субботу, 1 июня, плохая новость пришла из Забайкальского края: там в беду попали пассажиры поезда «Новосибирск-Чита».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/712280" frameborder="0"></iframe> В Забайкалье сошел с рельсов пассажирский поезд «Новосибирск-Владивосток».

- В 05.38 по московскому времени на станции Куэнга Сретенского региона Забайкальской железной дороги произошел сход 4 вагонов пассажирского поезда №8. Никто не пострадал, были задействованы восстановительные поезда со станций Шилка и Зилово, - комментируют на Забайкальской железной дороге.

Сами люди, которые находились в вагонах, описывают ситуацию куда более ярко: нам удалось пообщаться с 29-летним Никитой Михалевым, он – помощник машиниста, но в поезде ехал как пассажир. Должен был добраться из Читы до места своей службы – на станцию Зилово.

Пассажирам пришлось ждать несколько часов, пока поезд починят. Фото: Никита МИХАЛЕВ.

- Я был в последнем из четырех вагонов, которые сошли с рельсов, - описывает ситуацию Никита. – Тряхнуло нас хорошо, благо, что сумки с багажных полок не попадали. Больше всего досталось СВ-вагону: он очень сильно наклонился. Но паники не было: никто сильно не пострадал.

- Как думаете, что случилось?

- Нам сразу сказали, что под СВ-вагоном автоматически перевелась стрелка, хотя этого не должно было случиться. Чтобы вы понимали: одной парой колес вагон поехал по одному пути, второй, после того, как стрелка перевелась, по другому. Поэтому вагон и наклонился и потянул другие вагоны.

ЧП случилось, когда поезд уже подъезжал к станции. Фото: Никита МИХАЛЕВ.

- Насколько серьезными могут быть последствия в такой ситуации?

- Нам повезло, что мы подъезжали к станции Куэнга и скорость поезда была минимальной. Иначе СВ-вагон мог не просто наклониться, а перевернуться, и последствия были бы куда хуже.

Больше всего досталось СВ-вагону. Фото: «Chita_city | Чита | Забайкалье».

Администрация села Дунаево Сретенского района не осталась в стороне от случившегося: они приехали на место ЧП, чтобы помочь пассажирам.

- Мы раздавали людям еду: чай, бутерброды, соки для детей, - рассказала Татьяна Стасюк, глава администрации сельского поселения «Дунаевское». – Всего нам надо было накормить 470 пассажиров. Им предлагали на время работ на железной дороге побыть на вокзале, но они отказались. Поэтому людей из поврежденных вагонов разместили на свободных местах.

К счастью, все службы сработали оперативно: серьезных задержек других пассажирских поездов, как уверяют в диспетчерской РЖД, не было. Пассажиры сошедшего с рельсов поезда тоже уже продолжили движение:

Пассажиры отказались ехать на вокзал и все время провели у поезда.Фото: Никита МИХАЛЕВ.

- Буквально несколько минут назад поврежденные вагоны убрали с путей: поезд продолжил свое движение, - рассказал Сергей Мигунов, старший специалист 1 разряда администрации сельского поселения «Дунаевское».

А вот разбираться, кто виноват в ЧП, предстоит правоохранителям.

«Комсомолка» следит за развитием событий.