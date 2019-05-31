«Яша, остановись!»: полицейский сел в тюрьму за слишком агрессивное задержание преступника

В Новосибирске осудили полицейского Ярослава Соколенко - за то, что поймал преступника. Но сделал это слишком грубо. История, которая привела пэпээсника на нары, случилась в сентябре 2017 года. В 8.30 в полицию поступила жалоба от жителей девятиэтажки в Ленинском районе: дебошир ломится в тамбур, вот-вот вынесет дверь. Два молодых патрульных были недалеко от адреса, получили задание от дежурки, подъехали к дому. Знали бы они, чем это для них закончится…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/712231" frameborder="0"></iframe> Полицейский сел в тюрьму за слишком агрессивное задержание преступника.

БЕГУЩАЯ ТРОЙКА

В дверь к своей возлюбленной долбился местный алкаш Николай Лукашев. Девушка не открывала.

- Эта пара давно мешала нам жить - ругань, пьянки… - вспоминают соседи.

Пэпээсники поднялись на нужный этаж. Буяна нашли, попросили пройти с ними на улицу. Тот спустился с полицейскими вниз, а потом врезал Соколенко по лицу и побежал. Патрульные кинулись следом. Преследовали бегуна с дубинками в руках, бежали по дворам, парковкам. В один момент шустрый Лукашев сиганул через невысокий забор и в этот момент был схвачен. Он получил несколько ударов от одного из полицейских, но сумел вырваться и снова дал деру. Настигли его уже в лесополосе, где надели наручники и отвезли в участок.

В городе много камер наблюдения. На разных пленках в разное время заметна бегущая тройка. Из этих кадров и складывается хронология событий, правда, если убегающего опознать можно - это человек в спортивных штанах, то различить двух полицейских сложно - оба в форме и примерно одинакового роста. Казалось бы, это не важно, ведь закон нарушил дебошир, мешающий жить соседям.

Но дальше события стали разворачиваться по-другому сценарию. Лукашев, видимо, смекнул - ударив полицейского, он подписал себе приговор. И подал ответное заявление. Что при задержании с ним обошлись слишком сурово - сломали челюсть, к тому же врачи диагностировали черепно-мозговую травму плюс удары дубинками по телу. Вот и состав второго преступления - статья «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств».

Роман Костриков с женой сослуживца общаться не хочет.

СВИДЕТЕЛЬНИЦА С 8 ЭТАЖА

На скамью подсудимых уселся только один из патрульных, он же жертва Лукашева, Ярослав Соколенко. Его напарник будто бы в этой истории не участвовал, а только со стороны наблюдал за происходящей расправой, тем не менее на видео четко видны две фигуры в форме.

- Я уверена, мой муж никого не бил, он домашний, спокойный человек, умеет себя держать в руках. Это Роман Костриков бил. Он и на видео везде первым бежит, и у забора первым ударил Лукашева, - считает супруга осужденного полицейского Анастасия, она осталась дома одна с ребенком, в декрете.

Чем же руководствовался суд, вынося приговор только Соколенко? Показаниями свидетелей. Например, жительница квартиры на восьмом этаже наблюдала с балкона, как именно этот полицейский бил человека:

- Лежавший на земле парень не кричал. Кричал только второй сотрудник полиции, невысокого роста, он кричал своему напарнику, чтобы тот остановился. Называл его то ли Гришей, то ли Яшей.

Женщина добавляет, что зрение у нее 100%.

- Но эти же свидетели постоянно давали разные показания. Как им можно верить? Тем более видели они все это с балкона. На очной ставке они говорили, бил тот, что был в куртке, а на суде - что бил тот, который был без куртки. Так кто же из них? - негодует женщина.

Ярослав пробовал поговорить с коллегой по телефону, почему он не расскажет в суде, что тоже участвовал в той драке. Но тот не давал однозначных ответов.

- Ну, свидетели же говорят, что ты бил, - все, что мог сказать Роман Костриков. Он продолжает работать в полиции. На связь с журналистами не выходит.

На заседании гособвинитель говорил, что Соколенко бил Лукашева палкой по телу уже после задержания. Мстил за удар по лицу. А значит, заслужил тюрьму. Или приговор слишком суровый?

Кстати, интересна судьба Лукашева. Его в тюрьму за удар полицейскому не отправили. Дали 1,5 года условно. Но на свободе парень гулял недолго. Со слов Анастасии, дебошир сейчас сидит за наркотики…