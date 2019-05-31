Ремонт дорог в Новосибирской области: когда наши трассы станут европейскими?

В последнее время нареканий к дорожникам стало меньше, но это не значит, что проблем не осталось. Что ждет автомобилистов и дорожников в этом году? И каков смысл программы «Безопасные и качественные дороги»? Все эти вопросы специалисты обсудили на круглом столе в пресс-центре новосибирской «Комсомолки».

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА:

1. Сергей Владимирович Ставицкий, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

2. Юрий Владимирович Демин, руководитель департамента транспорта и дорожно- благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска

3. Константин Геннадьевич Громенко, и. о. начальника управления автомобильных дорог Новосибирской области

4. Александр Борисович Стефанов, модератор тематической площадки «Безопасные и качественные автомобильные дороги ОНФ

5. Эльвис Икметович Исмаилов, директор компании ООО «Сибирские промышленные технологии»

6. Тимофей Борисович Бережной, начальник отдела содержания и ремонта автомобильных дорог ОАО «Новосибирскавтодор»

7. Вячеслав Юрьевич Ашурков, руководитель ФАР по Новосибирской области

8. Михаил Валерьевич Мезенцев, член общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

ГДЕ НАВЕДУТ ПОРЯДОК?

- Самый главный вопрос: какие дороги приведут в этом году в порядок?

Сергей Ставицкий:

- В результате реализации мероприятий по национальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе в этом году планируется привести в должное состояние 67,5 километра дорог, в том числе 25,6 километра региональных, 3,9 километра федеральных и 38 километров местных автодорог. Общее финансирование составит порядка 5,4 миллиарда рублей, в том числе из средств федерального бюджета на эти цели будет затрачено 2,5 миллиарда, за счет бюджета области - 2,7 миллиарда, за счет местных бюджетов - 225,5 миллиона рублей.

- И вот сразу вопрос: это много или мало, если сравнивать с прошлыми годами?

Сергей Ставицкий:

- Гораздо больше. Мы подходим к комплексному решению проблем, связанных с ремонтом автомобильных дорог, а это ремонт не только проезжей части, но и тротуаров, опор освещения, устройство постов видео- и фотофиксации и так далее. И что самое главное, в рамках нормативной документации нет разделения на городские или сельские дороги. Есть определенный стандарт, какими они должны быть. Я считаю, это большой плюс.

- Теперь вопрос не менее актуальный: какие организации будут приводить в порядок наши дороги?

Сергей Ставицкий:

- В этом году новых подрядчиков не намечается. Все компании знакомы сибирякам и известны профессионалам. Но, конечно, при проведении торгов могут подать заявки другие организации - торги проводятся на общей основе, и ограничений для участия у дорожников нет.

- В целом по области ситуация понятна. А что будет происходить непосредственно в Новосибирске?

Юрий Демин:

- В городе ремонтом дорог будут заниматься новые подрядные организации, пока сложно сказать, как они сработают… Предстоит масштабная реконструкция трех объектов - Гусинобродского шоссе, улиц Кедровой и 2-й Станционной. Впервые выходим на капитальный ремонт улиц Большевистской и Фабричной, завершим работы на Красном проспекте - на участке от улицы М. Горького до площади Инженера Будагова. На четырех объектах ожидается ремонт - на улицах Жуковского, Фрунзе, Гоголя, Бердском шоссе. До 10 июня, если погода не подведет, должен завершиться ямочный ремонт.

- Что касается областных дорог, то каких сюрпризов стоит ждать?

Константин Громенко:

- Зона ответственности ТУАД Новосибирской области распространяется на организацию содержания, ремонта, реконструкции и строительства региональных автомобильных дорог. Помимо этого – в наших задачах - обеспечение условий безопасного, бесперебойного движения автомобильного транспорта, реализация государственной дорожной политики, направленной на приведение дорог к нормативному состоянию. И здесь нам в помощь национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», конечная цель которого - приведение к нормативному состоянию к 2024 году 46 процентов дорог межмуниципального и регионального значения.

Таким образом, в период с 2019 по 2024 годы планируется привести в нормативное состояние

1 187,3 км автомобильных дорог, из них:

- 128,6 км по строительству и реконструкции;

- 59,8 км по капитальному ремонту;

- 998,9 км по ремонту автомобильных дорог".

ПРОВЕРКИ РАДИ ПРОВЕРОК?

- Вопрос к общественникам. Иногда создается ощущение, что многочисленные проверки и акции носят формальный характер. Так сказать, с целью засветиться в соцсетях и на телеэкранах. А все из-за того, что реальная картинка после таких проверок не меняется…

Александр Стефанов:

- Мы стараемся все-таки зреть в корень. В предложениях ОНФ были сформулированы основные, на наш взгляд, решения систематических дорожных проблем и направлены губернатору. В основном это касается соблюдения требований федерального законодательства: если базовые принципы дорожниками выполняются, то и качество значительно повышается, федеральная сеть дорог тому доказательство.

Михаил Мезенцев:

- Александр Борисович затронул правильный вопрос… Проверки проверкам рознь, но когда дорожники говорят о том, что они проводят планово-предупредительные работы, мы понимаем, что такого вида деятельности не существует: это не регламентировано законодательством. И мы честно говорим об этом!

- Хотелось бы понять, кто те подрядные организации, которые вместо нормального ремонта латают дыры на дорогах. И конкретно обозначить виновника, после которого дорожники переделывают все…

Вячеслав Ашурков:

- А зачем? Мы работаем в условиях рыночной экономики: есть заказчик этих работ - с него и надо спрашивать. И пусть заказчик заставляет недобросовестного подрядчика переделывать. Необходимо грамотно разрабатывать проект работ, имея на руках данные в том числе и по геологии, тогда не возникнет так называемых скрытых работ. Я считаю, процесс выбора объекта для включения в программу ремонта должен осуществляться понятным способом, подкрепленным федеральной методикой, разработанной в Минтрансе РФ. При этом псевдодемократический инструмент, такой как общественные обсуждения, на мой взгляд, необходимо из процесса исключить. Ведь нередки случаи, когда три жителя выбирали улицу для включения в программу, например БКАД. Пример: проект в Новосибирске «Выбери дорогу». У УДС и так есть план работ и большинство объектов и так будут отремонтированы, что может подтвердить Юрий Демин. И наконец, очень важный момент - так называемый независимый контроль. Его оплачивает заказчик. И именно заказчик заинтересован в своевременном освоении бюджетных средств. Как говорит Михаил Мезенцев, пазл сошелся. Считаю, что дорожные объекты должны принимать только государственные органы контроля.

- Вопрос к директору компании «Сибирские промышленные технологии». Что можете предложить дорожникам, чтобы покрытие, изготовленное с вашим участием, было сделано раз и навсегда?

Эльвис Исмаилов:

- Раз и навсегда - это, конечно, фантастический вариант, но продлить срок эксплуатации мы сможем. Мы на рынке с 2015 года. Производство находится в городе Бердске. Наша компания выпускает различные защитные покрытия, не подверженные воздействию ультрафиолета или погодных условий. Основная линейка - это пропитка для гидрофобной и абразивной защиты автомобильных дорог, бетонных и железобетонных конструкций и сооружений, а также антикоррозионного покрытия для металла, который применяется повсеместно.

Кстати, сейчас в Алтайском крае наши покрытия проходят испытания на сельских дорогах. Эта тема, конечно, больная для всех регионов, но мы уверены, что наши покрытия поведут себя достойно. Я хочу подчеркнуть, что мы работаем во всех уголках России. И всегда - успешно.

ШЕСТЬ НАИВНЫХ ВОПРОСОВ О ПРЕДСТОЯЩЕЙ ДОРОЖНОЙ КАМПАНИИ

Деньги, «дорожная диета» и нерадивые исполнители

1. Каков объем ремонтных дорожных работ на федеральных и региональных трассах?

В результате реализации мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть (Новосибирская область)» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе по итогам 2019 года планируется увеличить долю протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 37,6% (всего планируется привести в нормативное состояние 117,9 километра региональных автодорог, из них 92,3 километра - за пределами Новосибирской агломерации и 25,6 километра - в пределах агломерации); увеличить долю протяженности дорожной сети Новосибирской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, до 56,5% (планируется привести в нормативное состояние 67,5 километра автодорог, в том числе 25,6 километра региональных, 3,9 километра федеральных, 38 километров местных дорог). Общее финансирование в 2019 году - 5,4 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2,5 миллиарда рублей, за счет средств областного бюджета Новосибирской области - 2,7 миллиарда рублей, за счет средств местных бюджетов городских округов Новосибирской области - 225,4 миллиарда рублей.

2.Чем отличаются автодорожные работы в городе и сельской местности?

В рамках реализации мероприятий регионального проекта в 2019 году, как и в 2017 - 2018 годах, проведение работ обеспечивается комплексным методом, в связи с чем набор мероприятий, выполняемых в пределах городских поселений, значительно шире, чем на автомобильных дорогах, расположенных вне населенных пунктов.

В составе мероприятий по такому методу предусматриваются работы не только по доведению до нормативного состояния проезжей части, прилегающих тротуаров, газонов, островков безопасности, заездных карманов для остановок транспорта, но и по устройству в необходимых местах переходно-скоростных полос, а также комплекс мероприятий по организации дорожного движения - реконструкция светофорных объектов с установкой современного оборудования с применением более различимых для пешеходов и автомобилистов светоизлучающих диодов, отсчета времени и звукового сопровождения; замена дорожных знаков; работы по устройству пешеходных и парапетных ограждений для разделения транспортных потоков; устройство дорожной разметки из долговечных материалов (термопластик); установка приборов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Приводятся в нормативное состояние опоры освещения и опоры контактной сети, остановочные павильоны.

Кроме того, при работе в городской черте пришлось столкнуться с определенными трудностями на дорожных объектах, ремонтируемых в стесненных условиях, в связи с этим в целях уменьшения влияния на пропускную способность автомобильных дорог и для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения работы проводились преимущественно в ночное время либо на перекрытых для движения участках дорог. В обязательном порядке перед выходом подрядных организаций на объекты были разработаны проекты (схемы) организации дорожного движения на период производства работ и схемы ограждения мест производства работ, устанавливались временные ограждения, дорожные знаки и разметка, обеспечивающие безопасное движение водителей и пешеходов и минимизирующие последствия ограничения движения на ремонтируемых участках.

3.Какие современные технологии предлагают дорожникам? От каких видов работ принято решение отказаться в этом году?

С 2018 года принято решение об использовании на автомобильных дорогах, участвующих в реализации регионального проекта, щебеночно-мастичного асфальтобетона. При этом принято решение отказаться от технологии выполнения работ шероховатой поверхностной обработкой.

Поверхностная обработка - технологический процесс устройства на дорожных покрытиях тонких защитных слоев с целью обеспечить шероховатость, водонепроницаемость, износостойкость существующего покрытия. Широко применяется во всех регионах Российской Федерации.

В целях сокращения себестоимости строительства и реконструкции автомобильных дорог предлагается рассмотреть принцип «дорожной диеты», который заключается в сокращении ширины проезжей части автомобильных дорог с низкой и средней интенсивностью движения, а также в использовании оставшейся части дорожного полотна под обустройство велосипедных дорожек и пешеходных тротуаров. По оценочным данным, применение принципа «дорожной диеты» позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий до 29% на улично-дорожной сети городских населенных пунктов, а на автомобильных дорогах в сельской местности, где он наиболее эффективен, до 47%. Сокращение общей ширины автомобильных дорог позволит сократить эксплуатационные затраты на их содержание и ремонт.

Для снижения водонасыщения асфальтобетонных покрытий применяется пропитка для асфальтобетонных покрытий ПМ-1 производства «Сибирские промышленные технологии».

4.Каким образом оценивается качество дорожных работ? Как дорожники устраняют брак?

В соответствии с приказом Росавтодора от 18.07.2018 № 2113 для проведения выездных проверок целевого использования бюджетных средств и достижения заданных результатов, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий, за объектами ПКРТИ Новосибирской агломерации закреплено ФКУ «Сибуправтодор».

Кроме того, в целях контроля за своевременностью и качеством выполнения мероприятий приоритетного проекта с 2017 года на объекты ПКРТИ организованы инспекционные выезды специалистов ФКУ «Сибуправтодор» совместно со специалистами минтранса Новосибирской области и представителей депутатского корпуса, общественных организаций (Общероссийский народный фронт, Общественный совет при минтрансе Новосибирской области) и УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области и его районных подразделений. Работа приемочных комиссий на выполненных объектах ПКРТИ также организована с привлечением вышеуказанных специалистов.

Кроме того, начиная с 2013 года минтранс Новосибирской области на контрактной основе привлекает для независимого (инспекционного) контроля качества работ, выполняемых на дорожной сети местного и областного значения, независимые и профессионально компетентные организации, позволяющие отслеживать эффективность использования подрядными организациями средств из областного и федерального бюджетов. Объем проводимого министерством контроля качества был увеличен с 10 миллионов рублей в 2017-м до 20 миллионов рублей в 2018 году.

Также дорожными заказчиками области на системной основе проводится проверка исполнения подрядчиками гарантийных обязательств и претензионно-исковая работа.

В рамках реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» с 2017 года и по настоящее время организованы работы по устранению недостатков по содержанию улично-дорожной сети по заявкам от координатора по проектной работе РИК ОНФ с предоставлением информации о проделанной работе. Вся поступающая информация включается в план работ муниципальных заказчиков и находится под контролем до момента устранения недостатков.

За неисполнение подрядной организацией своих обязательств по заключенному контракту в полном объеме могут быть применены штрафные санкции (за несоблюдение сроков и качества выполнения работ), некачественно выполненные работы устраняются за счет подрядчика, при отказе подрядчика от исполнения своих обязательств контракт может быть расторгнут с дальнейшим внесением организации в список недобросовестным подрядчиков, который находится в открытом доступе для всех участников, размещающих аукционы и конкурсы.

5.Какие объекты дорожной инфраструктуры будут отремонтированы в этом году за счет федеральных и региональных программ?

На территории Новосибирской агломерации (Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь, Кольцово и региональные автодороги) в 2019 году планируется провести работы на 35 объектах, в том числе в Новосибирске - на 15, в Бердске - на 6, в Искитиме - на 1, в Оби - на 2, в Кольцово - на 3, а также на 8 автодорогах регионального значения Новосибирской области в 50-километровой зоне от границ Новосибирска.

Наиболее капиталоемкие объекты находятся преимущественно в Новосибирске и на региональных дорогах. В Новосибирске с 2019 года запланировано начало проведения реконструкции автомобильных дорог, являющихся вылетными трассами из города: улица 2-я Станционная - на участке от дома № 29 до Колыванского кольца, улица Кедровая - от Мочищенского шоссе до городской черты, Гусинобродское шоссе - от улицы Коминтерна до городской черты. Реконструкция данных объектов позволит уменьшить загруженность улично-дорожной сети города, увеличить пропускную способность, создаст устойчивую транспортную связь между районами города и области, повысит уровень комфортности и безопасности транспортного и пешеходного движения, а также обеспечит развитие улично-дорожной сети города в соответствии с Генеральным планом.

Мероприятия регионального проекта охватывают в том числе и объекты, находящиеся за пределами Новосибирской агломерации, включенные в госпрограмму Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог…». По автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения Новосибирской области, кроме дорог в границах Новосибирской агломерации, планируется провести работы на 60 объектах протяженностью 92,3 километра и общей стоимостью 3 миллиарда рублей. Основными объектами на региональных дорогах в 2019 году являются: реконструкция автодорог Мироновка - Петрушино, Барабинск - Зюзя - Квашнино и 992-й километр автодороги М-51 Купино - Карасук, капитальный ремонт 60-го километра автодороги К-09 Довольное, 18-го километра автодороги К-13 Сузун - Битки - Преображенка, строительство моста Коченево - совхоз Коченевский и др.

Необходимо отметить, что Новосибирская область с начала реализации приоритетного проекта была единственным регионом, программу которого согласовали с учетом проведения капиталоемких работ по реконструкции уже с 2017 года. Так, в 2017 году были начаты масштабные работы по реконструкции двух вылетных магистралей из города Новосибирска - автодорог Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (ввод в эксплуатацию в 2020 году) и Новосибирск - Кочки - Павлодар (ввод в эксплуатацию в 2023 году).

6.Сколько стоит ремонт квадратного метра дорожного полотна и насколько выше или ниже у нас цена по сравнению с другими регионами?

Норматив финансовых затрат и правила расчета размера бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения утверждены постановлением правительства Новосибирской области от 05.02.2019 № 27-п.

Так, норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения V категории установлен в размере 5141,2 тысячи рублей/километр, автодорог IV категории - 13 367,1 тысячи рублей/километр, III категории - 18 456,9 тысячи рублей/километр, II - 28 482,2 тысячи рублей/километр и для I категории - 49 818,2 тысячи рублей/километр. При этом постановлением также учитываются коэффициенты дифференциации стоимости ремонта по количеству полос движения и индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на год планирования.

Стоимость выполнения ремонтных работ приблизительно одинакова на территории как Новосибирской области, так и граничащих с ней регионов. Разница в стоимости работ возникает в связи с разной стоимостью доставки материалов на место выполнения дорожно-строительных работ.