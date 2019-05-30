«Штука страшная, могу остаться без волос»: сибирячка стала лысеть после стрижки в парикмахерской

Наталья Маслова, симпатичная блондинка с короткой стрижкой, всегда следила за своим внешним видом. И тут случилось неожиданное - на макушке муж увидел лысину.

- Может, выстригли случайно, - предположил мужчина. У Наташи же началась легкая паника. Стрижется она коротко, но чтобы в 31 год начать волосы терять… Женщина тут же пошла в поликлинику.

- Врач меня осмотрел, взял волосы с корешками на анализы. Итог - у меня грибок. Штука страшная, могу остаться совсем без волос. Доктор сразу предположил, что это может быть после посещения парикмахерской, так как специалисты редко обрабатывают инструменты антисептиком. Чаще всего просто тряпочкой протирают. На развитие болезни нужно три - пять дней.

Наталья говорит, что у нее все сходится. 21 мая она была в Новосибирске на стрижке, потом в отпуске уехала к маме в Барабинск. Через пять дней муж увидел плешь. Еще дней через пять после сдачи анализов женщине поставили диагноз.

Назначение от врача: брейте голову каждые 10 дней. Фото: предоставлено героиней публикации.

Сейчас у Наташи на руках список лекарств, которые надо принимать в течение месяца. Если организм хорошо отреагирует, волосы прекратят выпадать уже через две недели, если нет, то через три. Кроме того, чтобы не заразить другие участки кожи, необходимо побриться наголо! А сколько еще обрастать…

- Врач сказал, если стадия запущенная, человек может облысеть навсегда, - со страхом в голосе говорит женщина.

На пятый день после стрижки «полянка» на голове была маленькая, диаметром сантиметр. Теперь площадь увеличилась в 10 раз. Меры надо принимать срочные.

- На лекарства потратила уже 1000 рублей. Добавим к этому больничный минимум на месяц, а это значит, что я потеряю доход. Бриться наголо - это моральный ущерб. А еще очень сильно боюсь, что родственники заразятся, - Наталья перечисляет пункты из своего списка претензий.

В парикмахерскую сибирячка уже обращалась. Администратор начала юлить:

- А зачем вам директор? У него времени нет на все, он человек занятой. Сам, если будет время, перезвонит вам.

Сейчас Наталья ждет звонка, а в голове прокручивает варианты, как доказать, что грибок подхватила именно в парикмахерской.

- У них и камеры наблюдения есть, и по чекам можно сверить, что я у них была. А то, что в другом месте могла заразиться… А где? Чужими расческами не пользуюсь, бываю либо на работе, либо дома…

Мы тоже попросили сотрудников парикмахерской высказать свою позицию. Ждем ответа.