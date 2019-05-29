«Мне 12, не вру!»: гастарбайтер позвал замуж шестиклассницу, которую соблазнил в подъезде

Он - горячий южный парень из солнечного Таджикистана, она - ученица шестого класса из холодной Сибири. Ему - 20, ей - 12. Пусть говорят, что любви все возрасты покорны, но в данном случае это можно назвать одним словом «педофилия». Правда, этого диагноза в уголовном деле, открытом в Новосибирске, будто бы избегают. Заявление от родителей девочки есть, а вот наказание оказалось облегченным - ограничение свободы. Это не реальный срок, а лишь обязательства: не ходи в некоторые места, сиди ночью дома. Мы решили разобраться, почему суд оказался так гуманен к мигранту, который соблазнял ребенка.

Уроженец Таджикистана осел в Новосибирске и стал искать себе невесту. Фото: соцсети.

«ОНА ГОВОРИЛА, ЧТО СТАНЕТ МОЕЙ ЖЕНОЙ»

Лене (имена героев изменены - прим.авт.) хоть и было на тот момент всего 12 лет, девочка она была фигуристая. Отчасти поэтому 20-летний Фарух полагал, что его избранница старше. Заигрывал с ней по-восточному - смотрел молча в упор. Когда девочка проходила мимо, шептал ей: «Красавица, привет».

По словам Фаруха, Лена сама записала в его телефон свой номер. Обещала научить парня лучше говорить по-русски. Общались они в основном на темы любви, брака. Гастарбайтер звал шестиклассницу замуж, если она примет ислам. Обещал показать Таджикистан.

- Она говорила, если у нас сложатся отношения, то станет моей женой. Сколько лет, не говорила, хотя я спрашивал, - оправдывается парень.

Приставания заключались в следующем: четырежды Фарух ловил девочку в подъезде, сжимал в объятиях, трогал за грудь, гладил живот. Все через одежду. Парень все отрицает - говорит, не трогал ничего и не сжимал. А девочка настаивает: и сжимал, и трогал. Случайно об этих приватных встречах на лестничной площадке узнали мама и бабушка Лены:

- Мы все узнали, я сама этого парня отчитывала, говорила ему русским языком: «Отстань, ей 12 лет, куда ты лезешь!»

Но парень делал вид, что по-русски ни бум-бум. Так и продолжал приходить во двор к малолетке. Только после этого бабушка с мамой понесли заявление в Следственный комитет.

- А как еще, если он слов не понимает? - раздражается бабушка.

«Если она любит – я ничего не могу сказать» - осужденный уверяет, что не знал о возрасте девочки. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM ). 00:00 00:00

«ЭТО ЖЕ РЕБЕНОК! ЧТО БЫ ОНА ПОНИМАЛА!»

Кто же такая Лена? На тот момент ей действительно было 12 лет, с тех пор прошло два года - судебные тяжбы длятся долго. Училась она в шестом классе, причем была на хороших позициях, в дневнике сплошь четверки и пятерки. Сверстники ее характеризуют как девочку с лидерскими замашками, иногда могла повести себя грубо, прикрикнуть на подруг. С мальчиками общалась свободно. В шестом классе у нее уже был парень-погодка, но к моменту знакомства с Фарухом они уже расстались: поругались, к тому же сверстник перешел в другую школу.

Бабушка признает, Лена сама строила глазки взрослому иностранцу:

- Но это же ребенок! Что бы она понимала! Спрос со взрослого должен быть.

Фарух писал девочке сообщения на взрослые темы, присылал откровенные видео, те, что идут с пометкой 18+. Хотя, что тут скрывать, подобные картинки девочка видела и ранее…

ЛЮБИЛА ОБЛАМЫВАТЬ

Фаруха Лена увидела впервые на летних каникулах, а за полгода до этого зарегистрировалась на двух сайтах знакомств - «Тиндер» и «Баду». Загрузила случайные фотки и указала возраст - 18 лет. Тут же посыпались предложения пообщаться, в Сети девочка беседовала на фривольные темы с мужчинами, они ей слали фото своих причинных мест. Некоторым девочка признавалась: «Мне всего 12, я маленькая». Одних собеседников после таких откровений сдувало ветром, другие, наоборот, проявляли еще больший интерес.

- Девочка общалась с этими людьми на протяжении девяти месяцев. Ее это веселило, нравилось «разводить» мужчин, с которыми она общалась, а потом «обламывать». Ей казалось это забавным, - это выдержка из материалов дела, часть дополнительного допроса.

При этом в суде уверены: Лена не страдает тягой к фантазерству, так что история с Фарухом и зажатыми частями тела вряд ли придумана. Психологическую экспертизу прошел и подозреваемый, наклонностей педофила не обнаружено.

Маленькие подружки Лены тоже давали показания, они видели Фаруха неоднократно, а также знают, что в подъезде эта парочка делала что-то не очень хорошее, сами проверяли.

- Однажды Лена сказал, что пошла домой воды попить и пропала. Мы ей писали на телефон: «Куда делась?». Она в ответ нас послала в грубой форме. Тогда мы пошли за ней, в подъезде на площадке увидели их вдвоем. Мужчина ее своим телом отгораживал, чтобы мы Лену не заметили. Но мы-то заметили.

То есть факт приватного общения подтвердился…

Фарух предлагал Лене руку, сердце и ислам.

«МНЕ 12, НЕ ВРУ»

Оставалось только понять, знал ли Фарух, что девочка - совершенно ребенок. Ответ можно найти в переписке в WhatsApp.

- Сколько тебе лет? - спрашивает ухажер.

- 12, - отвечает школьница.

- Не ври.

- Не вру. Ну а сколько мне тогда?

- 14 или 15, да?

- Нет.

В суде Фарух настаивал, что он девочке не верил - думал, про 12 лет ее мама писала, чтобы отвадить кавалера.

Но суд все-таки решил: ухажер виновен. Однако назначил мягкое наказание, приняв во внимание обстоятельства дела: больную мама гражданина Таджикистана, молодой возраст, явку с повинной, первое преступление.

- Вы ее любите, скажите? - спросили иностранца журналисты «КП» - Новосибирск».

- Ну, если она любит…

- А вы ее?

- Я? Ну да… Ну не знаю…

- И готовы были на ней правда жениться?

- А проблем еще не будет? - переспросил мигрант, который, кажется, так и не понял российских законов.

Близкие Лены недовольны:

- Мы подали апелляцию. В областном суде нас не поняли. Мы хотели реальный срок, а его приговорили к обязательным работам. Но ему даже работать нигде не пришлось! Он же в СИЗО по этому делу сидел, это и пошло в зачет. Считаем, это верх несправедливости! Преступление - есть, а наказания - нет. Мы с Леной по данным проблемам воспитания разобрались, к психологу ходили продолжительное время, дома объясняли, что делать можно, а что нельзя. Но это же ребенок, а взрослому мужику разве надо подобные вещи объяснять?

Уважаемые читатели, а вы что думаете? Не слишком ли мягко обошелся суд с молодым человеком?