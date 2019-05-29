«Мне 12, не вру!»: гастарбайтер позвал замуж шестиклассницу, которую соблазнил в подъезде
Он - горячий южный парень из солнечного Таджикистана, она - ученица шестого класса из холодной Сибири. Ему - 20, ей - 12. Пусть говорят, что любви все возрасты покорны, но в данном случае это можно назвать одним словом «педофилия». Правда, этого диагноза в уголовном деле, открытом в Новосибирске, будто бы избегают. Заявление от родителей девочки есть, а вот наказание оказалось облегченным - ограничение свободы. Это не реальный срок, а лишь обязательства: не ходи в некоторые места, сиди ночью дома. Мы решили разобраться, почему суд оказался так гуманен к мигранту, который соблазнял ребенка.
Уроженец Таджикистана осел в Новосибирске и стал искать себе невесту. Фото: соцсети.
«ОНА ГОВОРИЛА, ЧТО СТАНЕТ МОЕЙ ЖЕНОЙ»
Лене (имена героев изменены - прим.авт.) хоть и было на тот момент всего 12 лет, девочка она была фигуристая. Отчасти поэтому 20-летний Фарух полагал, что его избранница старше. Заигрывал с ней по-восточному - смотрел молча в упор. Когда девочка проходила мимо, шептал ей: «Красавица, привет».
По словам Фаруха, Лена сама записала в его телефон свой номер. Обещала научить парня лучше говорить по-русски. Общались они в основном на темы любви, брака. Гастарбайтер звал шестиклассницу замуж, если она примет ислам. Обещал показать Таджикистан.
- Она говорила, если у нас сложатся отношения, то станет моей женой. Сколько лет, не говорила, хотя я спрашивал, - оправдывается парень.
Приставания заключались в следующем: четырежды Фарух ловил девочку в подъезде, сжимал в объятиях, трогал за грудь, гладил живот. Все через одежду. Парень все отрицает - говорит, не трогал ничего и не сжимал. А девочка настаивает: и сжимал, и трогал. Случайно об этих приватных встречах на лестничной площадке узнали мама и бабушка Лены:
- Мы все узнали, я сама этого парня отчитывала, говорила ему русским языком: «Отстань, ей 12 лет, куда ты лезешь!»
Но парень делал вид, что по-русски ни бум-бум. Так и продолжал приходить во двор к малолетке. Только после этого бабушка с мамой понесли заявление в Следственный комитет.
- А как еще, если он слов не понимает? - раздражается бабушка.
«Если она любит – я ничего не могу сказать» - осужденный уверяет, что не знал о возрасте девочки. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM ).
«ЭТО ЖЕ РЕБЕНОК! ЧТО БЫ ОНА ПОНИМАЛА!»
Кто же такая Лена? На тот момент ей действительно было 12 лет, с тех пор прошло два года - судебные тяжбы длятся долго. Училась она в шестом классе, причем была на хороших позициях, в дневнике сплошь четверки и пятерки. Сверстники ее характеризуют как девочку с лидерскими замашками, иногда могла повести себя грубо, прикрикнуть на подруг. С мальчиками общалась свободно. В шестом классе у нее уже был парень-погодка, но к моменту знакомства с Фарухом они уже расстались: поругались, к тому же сверстник перешел в другую школу.
Бабушка признает, Лена сама строила глазки взрослому иностранцу:
- Но это же ребенок! Что бы она понимала! Спрос со взрослого должен быть.
Фарух писал девочке сообщения на взрослые темы, присылал откровенные видео, те, что идут с пометкой 18+. Хотя, что тут скрывать, подобные картинки девочка видела и ранее…
ЛЮБИЛА ОБЛАМЫВАТЬ
Фаруха Лена увидела впервые на летних каникулах, а за полгода до этого зарегистрировалась на двух сайтах знакомств - «Тиндер» и «Баду». Загрузила случайные фотки и указала возраст - 18 лет. Тут же посыпались предложения пообщаться, в Сети девочка беседовала на фривольные темы с мужчинами, они ей слали фото своих причинных мест. Некоторым девочка признавалась: «Мне всего 12, я маленькая». Одних собеседников после таких откровений сдувало ветром, другие, наоборот, проявляли еще больший интерес.
- Девочка общалась с этими людьми на протяжении девяти месяцев. Ее это веселило, нравилось «разводить» мужчин, с которыми она общалась, а потом «обламывать». Ей казалось это забавным, - это выдержка из материалов дела, часть дополнительного допроса.
При этом в суде уверены: Лена не страдает тягой к фантазерству, так что история с Фарухом и зажатыми частями тела вряд ли придумана. Психологическую экспертизу прошел и подозреваемый, наклонностей педофила не обнаружено.
Маленькие подружки Лены тоже давали показания, они видели Фаруха неоднократно, а также знают, что в подъезде эта парочка делала что-то не очень хорошее, сами проверяли.
- Однажды Лена сказал, что пошла домой воды попить и пропала. Мы ей писали на телефон: «Куда делась?». Она в ответ нас послала в грубой форме. Тогда мы пошли за ней, в подъезде на площадке увидели их вдвоем. Мужчина ее своим телом отгораживал, чтобы мы Лену не заметили. Но мы-то заметили.
То есть факт приватного общения подтвердился…
Фарух предлагал Лене руку, сердце и ислам.
«МНЕ 12, НЕ ВРУ»
Оставалось только понять, знал ли Фарух, что девочка - совершенно ребенок. Ответ можно найти в переписке в WhatsApp.
- Сколько тебе лет? - спрашивает ухажер.
- 12, - отвечает школьница.
- Не ври.
- Не вру. Ну а сколько мне тогда?
- 14 или 15, да?
- Нет.
В суде Фарух настаивал, что он девочке не верил - думал, про 12 лет ее мама писала, чтобы отвадить кавалера.
Но суд все-таки решил: ухажер виновен. Однако назначил мягкое наказание, приняв во внимание обстоятельства дела: больную мама гражданина Таджикистана, молодой возраст, явку с повинной, первое преступление.
- Вы ее любите, скажите? - спросили иностранца журналисты «КП» - Новосибирск».
- Ну, если она любит…
- А вы ее?
- Я? Ну да… Ну не знаю…
- И готовы были на ней правда жениться?
- А проблем еще не будет? - переспросил мигрант, который, кажется, так и не понял российских законов.
Близкие Лены недовольны:
- Мы подали апелляцию. В областном суде нас не поняли. Мы хотели реальный срок, а его приговорили к обязательным работам. Но ему даже работать нигде не пришлось! Он же в СИЗО по этому делу сидел, это и пошло в зачет. Считаем, это верх несправедливости! Преступление - есть, а наказания - нет. Мы с Леной по данным проблемам воспитания разобрались, к психологу ходили продолжительное время, дома объясняли, что делать можно, а что нельзя. Но это же ребенок, а взрослому мужику разве надо подобные вещи объяснять?
Уважаемые читатели, а вы что думаете? Не слишком ли мягко обошелся суд с молодым человеком?
ИСТОЧНИК KP.RU