В 160 раз чище: «Искитимцемент» запустил новые фильтры

На предприятии смонтированы и запущены в работу две газоочистные установки на колосниковом холодильнике вращающейся печи № 6 - современный рукавный фильтр австрийской фирмы Scheuch и рукавный фильтр ФРИ-С.

- Выбранное нами оборудование будет долгие годы работать на благо жителей Искитима. Это подтверждают проведенные измерения, которые показали, что эффективность улавливания фильтрами загрязняющих веществ составляет 99,99%. В результате ввода фильтров в эксплуатацию существенно улучшится экологическая ситуация на предприятии, количество пыли, поступающей от холодильника в атмосферу, снизится в 160 раз, - говорит генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.

Торжественный запуск пылеулавливателя прошел в присутствии ветеранов производства.Фото: Людмила КАМБУЛОВА

Уполномоченный представитель фирмы Scheuch GmbH Андреас Ренетцедер также присутствовал на церемонии. Он рассказал об основных технических характеристиках фильтра, приобретенного цементным заводом, и подтвердил его высокую эффективность, а также значимость введенного объекта для экологической системы промышленного города:

- Компания Scheuch - один из мировых лидеров в области производства фильтровального оборудования. Мы находимся на пике технического прогресса, предлагая более современные дизайнерские и технические решения в области обеспыливания.

Современное оборудование установлено на важном участке цементного производства - в клинкерном холодильнике. Новая установка - важный шаг к экологическому благополучию Искитима. Ее запуск прошел в торжественной обстановке с участием почетных гостей, партнеров и подрядчиков, работников и ветеранов завода. Событие было занесено в летопись предприятия. Одновременно на кнопку «Пуск» нажали генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун и председатель комитета технического развития АО «Искитимцемент», первый вице-президент холдинга «Сибирский цемент» Геннадий Рассказов. Геннадий Константинович в своем выступлении подчеркнул, что Искитимский цементный завод не только обеспечивает высокий уровень экологической безопасности производства, но и гарантирует стабильное качество продукции. В частности, в настоящее время ведется строительство сепараторной установки с рукавным фильтром фирмы Scheuch для цементной мельницы № 6. Ввод сепаратора в эксплуатацию позволит повысить эффективность производства всех видов цемента, особенно высокомарочных, и стабильность качественных характеристик готового продукта. Затраты на реализацию данного проекта составят около 250 миллионов рублей.

Посадка деревьев на территории «Искитимцемента».Фото: Людмила КАМБУЛОВА

- Вы думаете не только о своем производстве, но и о своем городе. Большое вам спасибо! - выступил глава города Искитима Сергей Завражин.

Впереди компанию «Искитимцемент» ждет реализация очередного проекта - монтаж аналогичной установки в колосниковом холодильнике вращающейся печи № 9. Начало реализации проекта запланировано на 2020 год, окончание - на 2021-й.

Естественным завершением торжественного дня стала еще одна экологическая акция: руководители завода и города посадили в сквере у цеха обжига хвойные деревца.