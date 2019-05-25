Батюшки, как красиво! 90 ребятишек из райцентра научились рисовать благодаря священнику

В городе Барабинске служит священник Дмитрий Бабкин, он является настоятелем Покровского прихода. Говорит про себя так: «Главная моя задача - служить Богу, а через Него - людям». Все свои силы этот человек направляет на служение, но вот ведь парадокс - чем больше сил отдает, тем больше их прибавляется. Отец Дмитрий стал в своем городе примером активного христианина, он всерьез взялся за общественную жизнь. Направление для себя выбрал близкое - работа с детьми, ведь сам он многодетный отец. Не так давно его заслуги признали, батюшка стал победителем в номинации «Лучший отец - общественный деятель» регионального конкурса «Отец года». Мы попросили отца Дмитрия рассказать о самых интересных проектах.

Ребята рисуют пейзажи.

«У НАС И ТАТАРОЧКИ УЧАТСЯ»

Прежде чем начать рассказ, отец Дмитрий делает акцент: все проекты - не его личная заслуга, а общая. Помощников много - сотрудничать приходится и с учебными заведениями, и с военно-патриотическими клубами, и с учреждениями культуры. Все идут навстречу, оттого и получается многое. Самый яркий проект за последнее время - художественная студия «Радуга».

- Проект был задуман еще в 2017 году, мы тогда заканчивали стройку административного здания на территории храма в центре города. Помещения там просторные, поэтому сразу решили разместить там воскресную школу. Но занятия в ней проходят раз-два в неделю, а детские голоса хотелось бы слышать чаще. Стали думать, - вспоминает отец Дмитрий.

Барабинск - город по районным меркам немаленький, здесь около 30 тысяч жителей. Музыкальная школа есть, а художественной не было, вот и решили заполнить пустующую нишу. Студии дали красочное название «Радуга». Под проект получили грант международного конкурса «Православная инициатива». Закупили оборудование, мольберты, расходные материалы, выделили средства на оплату работы педагогов. Все занятия для ребят бесплатные. Проект оказался востребованным - в первый год рисованием занимались 60 детей. В 2018 году студию решили развивать. На этот раз удалось выиграть президентский грант, это позволило параллельно запустить гончарное направление. Приобрели два гончарных круга, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Титков помог приобрести муфельную печь для обжига глиняных изделий. Число ребят в студии увеличилось до 90.

Занятия для детей бесплатные.

- Отмечу, что наша студия - это самостоятельный проект, не относящийся к воскресной школе. Здесь нет акцента на религиозную составляющую. В городе есть талантливые дети, с ними надо заниматься, на них и был сразу расчет. У нас есть три девочки - татарочки, тоже посещают занятия. Мы открыты для всех, - говорит отец Дмитрий.

Проект художественной студии оказался настолько удачным и правильно сложенным, что даже стал лауреатом Всероссийского фестиваля достижений молодежи «Славим Отечество». Получается, что общественная инициатива была отмечена на федеральном уровне. «Радуга» стала одним из восьми лучших проектов в России. Но это далеко не единственное общественное мероприятие, в котором принял активное участие отец Дмитрий.

- Мы проводим совместные мероприятия с ветеранскими организациями, возили ребят на действующую пограничную заставу, организовывали выезд в Пашинскую дивизию, чтобы дети могли посмотреть, как идет служба у солдат-срочников. Совместно с образовательными организациями проводим Шествие буквиц. Организуем районный праздник - День семьи, любви и верности, это инициатива как раз нашего храма, совета отцов, женского совета Барабинского района, - перечисляет батюшка.

Своим примером отец Дмитрий показывает: христианин - это не скорбный человек, который смиренно всю жизнь сидит на месте, а активная личность. Он живет с Богом и не остается статичным в этом мире. Старается улучшить все, что есть вокруг, открыт добрым делам.

В студии занимаются десятки ребятишек.

ДАЙТЕ РЕБЕНКУ ПРИМЕР

Священнослужитель - многодетный отец, у него подрастают пятеро детей, старшей дочери - 11 лет, младшему сыну - всего 9 месяцев. Как выражается сам отец Дмитрий, мальчики в семье победили - их на одного больше.

Как можно поговорить с отцом года и не спросить у него советов по воспитанию? Мы воспользовались возможностью и задали самые острые вопросы, когда родители в прямом смысле не знают, как общаться с ребенком.

- Переходный возраст - время опасное. Алкоголь, курение, наркотики… Как уберечь ребенка от этих опасностей, сыграть на опережение?

- Здесь чрезвычайно важен личный пример. Можно говорить много хороших слов, но если ребенок не видит перед собой примера, то слова станут пустыми звуками. Пример кроется во всяких глобальных вещах - в отношении к старшим, в общении с семьей. Дети видят, как относятся их родители к дедушкам, бабушкам, так же будут относиться и к своим мамам и папам. Если есть противоречия в этом общении - за глаза плохим словом свекровь называют, а в глаза - ласковым, то дети увидят это и переймут. Второй важный момент в воспитании подростка - предоставить право выбора и понять ответственность. Зачастую родители пытаются решить все за своих детей сами: кем они станут, чем должны заниматься, за кого надо выйти замуж или на ком жениться. Каждый человек имеет свободу - это дар, данный Богом. И надо с детства приучать ребенка к ответственности. К примеру, хочешь сегодня погулять - иди, но помни: не выполнил задание - в школе можешь получить плохую отметку.

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- Что делать родителям, если ошибка уже допущена, если мама с папой понимают, что где-то проглядели? Подросток приходит домой с запахом алкоголя…

- Любую ошибку можно исправить, но универсального рецепта нет. Каждый родитель должен чувствовать ребенка. Наши предки передавали какие-то правила жизни иногда и с ремнем, но это не идеальный пример воспитания. Главное - не нужно терять связь с ребенком. Иногда родителям стоит обратить внимание на себя, может быть, пересмотреть отношения с детьми. Но ни в коем случае не бросайтесь с места в карьер - грубостью, руганью можно лишь все разрушить. Обращайте внимание на то, с кем общаются дети. Если появился сомнительный круг, надо его постараться избежать и переключить ребенка на что-то другое. Ни в коем случае не бойкотируйте подростка, это может лишь усугубить ситуацию. Не будет с ребенком разговаривать родитель - поговорит кто-то другой. А кто это будет, увы, неизвестно…

Отец Дмитрий отмечает, что сегодня к отцовству и материнству мало кто готовит. Мама и папа говорят со школьником о будущем: образовании, зарплате, но не о том, что однажды они тоже выйдут замуж или женятся, родят детей. А ведь это одно из самых главных дел человека в жизни, и к этому тоже надо готовиться. Рассказывайте детям чаще о том, что однажды они разделят жизнь с другим человеком, что любовь - это всегда жертва, и порой надо пройти через какие-то трудности. Именно эта подготовка в будущем позволит вырастить множество отцов, достойных самых лучших званий.