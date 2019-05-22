Писатель, бандит, милиционер... Как автор «Зеленого фургона» после смерти объединил Россию и Украину

Между Украиной и Россией сейчас сложные отношения, но любые ссоры уходят на второй план, когда речь заходит об общем культурном наследии, а уж тем более о его спасении. Как так случилось, что судьбой бандитского главаря, устраивавшего погромы в постреволюционной Одессе да еще и приговоренного к смертной казни, заинтересовались историки и краеведы из разных государств? Пять лет музейщики и архивариусы двух стран искали могилу Александра Козачинского и не думая про майданы, Крым и Донбасс. И желание у них было одно: не предать анафеме талантливого преступника, а, наоборот, воскресить о нем память.

Александр Козачинский не оставил после себя потомков - его могилу нашли историки.

ОТ МИЛИЦИОНЕРА ДО БАНДИТА

Судьба Александра Козачинского укладывается в парадигму невероятно-необычайного. Он родился в 1903 году, отец - дворянин, мать - мещанка. Из-за болезни отца семья переехала в Одессу. Там мальчик поступил в мужскую гимназию, где познакомился с Евгением Катаевым - он же будущий писатель с псевдонимом Евгений Петров, соавтор Ильи Ильфа. В год революции Александр бросил гимназию, так и недоучившись.

Вот тут-то и начинаются метания из крайности в крайность. Сначала Александр выбирает путь праведный - идет работать в милицию и даже становится инспектором уголовного розыска. Но через несколько лет маятник качнулся в другую сторону - и вот уже бывший поборник закона становится главарем банды.

Все началось с фургона с зерном, которое было взяткой для одного из начальников милиции. Но Александр вместе с дезертиром вагон этот угнал… Следующим шагом была организация в 1920-х годах банды из 20 человек, в которую входили немецкие колонисты и бывшие белогвардейцы. Александр Козачинский лично планировал и возглавлял разбойные нападения на районные конторы, поезда и зажиточных хозяев. Он пользовался большим авторитетом у бандитов и местного населения, особенно у женщин.

Сообщение, подтверждающее факт эвакуации автора в Новосибирск. Фото: из архива Михаила Пойзнера

Однажды неуловимый бандит все-таки совершил оплошность. Он украл лошадей у советской стрелковой дивизии, пытался их продать и попал в засаду. Так уж случилось, что на мушку его взял друг детства - Евгений Катаев, который работал в уголовном розыске. Александр сдался, пошел под суд, получил приговор - расстрел.

Казалось бы, пришел конец песне бандита и конокрада, но судьба вновь делает изгиб, отодвигая смерть и финал главного героя. Дело пересмотрели, расстрел отменили и отпустили юношу по амнистии.

Дальше начинается относительно спокойный период жизни Александра Козачинского: он едет в Москву, работает в газете «Гудок», продолжает общаться с Катаевым, который и подтолкнул его написать автобиографичную повесть о жизненных приключениях - «Зеленый фургон». В СССР ее экранизировали дважды - наверное, многие помнят последнюю версию, где одного из главных героев сыграл Дмитрий Харатьян.

Но фильм этот вышел уже после смерти автора. В начале Великой Отечественной войны Александр, как и отец, заболел туберкулезом. Тогда он был в эвакуации в Новосибирске. Поклонники творчества знали лишь дату: писатель умер в разгар Великой Отечественной - в 1943 году. Но где его могила? Загадка.

Дмитрий Харатьян в фильме «Зеленый фургон» играет Володю Патрикеева - того, кто ловит собственного друга. Фото: кадр из фильма.

ЗАДАЧКА ИЗ ПРОШЛОГО

Потомков Козачинский не оставил, мама его уехала в Москву, и с середины 1960-х никто не приходил на могилу когда-то известного человека. Память о Козачинском покрывалась пылью на тихом кладбище в Сибири. Так и сгинул бы автор «Зеленого фургона», оставив след только в старых книжках и в титрах фильма.

И вдруг пять лет назад на почту сайта «Библиотеки сибирского краеведения» пришло письмо от одессита, увлеченного украинского краеведа Михаила Пойзнера:

«8 января 1943 года в Новосибирске умер и был похоронен известный советский писатель одессит Александр Владимирович Козачинский - автор повести «Зеленый фургон». Сейчас в Одессе занимаются вопросами увековечивания его памяти. А. В. Козачинский так или иначе вошел в историю Одессы и Новосибирска. Помогите Одессе! Помогите разыскать и сфотографировать могилу А. В. Козачинского. К сожалению, нам неизвестно, на каком кладбище он похоронен. Хочется верить, что могила сохранилась, что в Новосибирске найдутся неравнодушные люди...»

И Новосибирск откликнулся! Так завязалась переписка, начались поиски могилы. Сибиряки выяснили: писатель похоронен на Заельцовском кладбище, но искать без ориентира памятник - сложнее, чем иголку в стогу. Кладбище огромное - списки людей, похороненных в 1940-х годах, сгорели.

Связь с коллегами не была утеряна. Фото: из архива Михаила Пойзнера

К делу подключились другие краеведы-любители из Новосибирска. Сибирячка Лидия Мацько-Королева решила напрямую связаться с Пойзнером - стали вместе думать, где можно найти какую-нибудь полезную информацию. Одессит заново перебрал бумажные архивы, доставшиеся ему от дальних родственников писателя. И на глаза ему опять попалась записка, смысл которой он много лет не мог разобрать. Почерк сложный, да еще и написана карандашом.

Начали расшифровывать записку заново, и - о, чудо! - благодаря новым данным (к тому времени уже было известно, на каком именно кладбище надо искать могилу) удалось понять смысл. Там было написано: «32-й квартал Заельцовского кладбища»!

Дальше было уже легче: прочес указанного квадрата кладбища - и заброшенная могила обнаружена!

- Лидия и ее супруг Сергей 5 мая 2019 года нашли уцелевший памятник, нетипичный для советских кладбищ, на котором с большим трудом удалось распознать уцелевшие буквы: ...оветский пис...ель ..ександ..КОЗАЧИНСКИЙ... И ниже цифры: 03 - ... В оригинале, скорее всего, было так: «Советский писатель Александр Козачинский» и годы жизни: 1903 - 1943, - рассказывает редактор сайта «Библиотека сибирского краеведения» Людмила Кузменкина.

Надо сказать, надгробие действительно выглядит непривычно :ствол дерева без веток. Историки говорят, что эта традиция пришла из Европы и сохранилась на еврейских кладбищах - так хоронили людей, не давших потомства.

Необычный памятник на могиле писателя в форме ствола дерева. Фото: Лилия АНТИПОВА.

В подтверждение версии о том, что именно эта могила является местом захоронения Козачинского, в библиотеку пришло другое сообщение от сибирячки Лилии Антиповой:

- Я знаю место захоронения А. В. Козачинского. Рядом с ним похоронены мои родные, могу его показать. Там стоит серый памятник в виде ствола дерева. Раньше на нем была надпись, но она уже стерлась. Когда мы только начали ходить на кладбище, то соседи (те, у кого рядом тоже находятся могилки родственников), сказали, что здесь похоронен автор повести «Зеленый фургон» и что сюда давно никто не ходит, так как родственники живут в Москве. Это Заельцовское кладбище, 32-й квартал.

Вот так совместное расследование новосибирцев и одесситов увенчалось успехом. Могилку теперь собираются привести в порядок, реконструируют памятник, посадят цветы… Да, потомков писатель не оставил, но чем хуже добрая память и любовь граждан сразу двух государств? Иногда уважение значит больше, чем кровные узы.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Александр Козачинский, родился в 1903 году в Москве, умер в возрасте 39 лет в Новосибирске.

Бывший инспектор одесского уголовного розыска в начале 1920-х годов стал главарем банды налетчиков. В 1922 году при попытке продать на Староконном рынке Одессы лошадей, угнанных из лазарета 51-й стрелковой дивизии, Козачинский и часть его людей попали в милицейскую засаду, приговорен к расстрелу, но освобожден по амнистии через три года. Работал репортером в газете «Гудок» вместе с бывшим одноклассником Евгением Катаевым, который совместно с Ильфом публиковался под псевдонимом Петров. По просьбе Петрова в 1938 году написал повесть «Зеленый фургон». В 1940 году написал рассказ «Фоня» - о воре, укравшем из картинной галереи огнетушитель. На фронт не призывался по состоянию здоровья. В 1943 году умер в Новосибирске, но точное место захоронения до последних дней оставалось неизвестным.