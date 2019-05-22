В Новосибирске растет количество детских суицидов

На заседании постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию под председательством Николая Тямина одним из вопросов стал вопрос суицидов среди подростков.

ПУГАЮЩИЙ ПРОГРЕСС

- Мы включили его в повестку, потому что это наша боль, - отметил председатель комиссии Николай Тямин. - Сегодня это бич благополучных семей. Как показывает практика, все хорошо только внешне. В гонке за тем, чтоб обеспечить семью, родители забывают о живом общении, весь диалог с ребенком сводится к репликам по WhatsApp «Как дела? Как в школе?» Мы мало времени проводим с нашими детьми вне дома, например, на рыбалке, на отдыхе в палатке и т. д. Это мое личное убеждение и наблюдение.

Начальник городской комиссии по делам несовершеннолетних Наталья Костенко особо подчеркнула, что возраст детей, прибегающих к попыткам суицида, молодеет.

- Если раньше это были дети от 12 лет, то сейчас - 10 лет, - говорит руководитель комиссии ПДН. - Среди причин - непростые взаимоотношения в семье и школе. Также посредством попытки суицида ребенок пытается проявить себя, хочет выделиться среди сверстников или использует это как шантаж или манипуляцию.

Начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев, в свою очередь, честно признал, что профилактическая работа не имеет должного эффекта.

- Мы вынуждены это констатировать. Так что сегодня помимо проторенных дорог мы ищем новые пути, глубже погружаемся в проблему психологии взаимоотношений, - подчеркнул руководитель департамента.

По информации департамента образования мэрии, в 2018 году к попыткам свести счеты с жизнью прибегли 48 ребенка, и 4 случая из них оказались летальными. На конец апреля этого года уже было совершено 29 суицидальных попыток, одна из них стала летальной.

Николай Тямин.

ЛАГЕРЯ КАК ПРОФИЛАКТИКА

Тема суицидов становится особенно актуальной в преддверии летних каникул, когда у детей появляется больше свободного времени. Родители озадачены, чем занять ребенка во время летнего отдыха. По словам руководителей профильных ведомств, муниципалитет со своей стороны ставит задачу охватить летним отдыхом и занятостью как можно больше подростков.

С 27 мая стартует сезон лагерей дневного пребывания.

- Это одна из самых востребованных форм отдыха, - утверждает начальник департамента образования мэрии. - В этом году будет работать 190 дневных лагерей. В них смогут отдохнуть на 250 детей больше, чем в прошлом году, всего - 21 771 ребенок. С помощью центра занятости будут трудоустроены 1300 молодых людей, почти 800 из них - подростки. На оплату труда из городского бюджета предусмотрено выделение 9 миллионов рублей.

Значительная сумма - 56 миллионов рублей - будет направлена на подготовку загородных лагерей. По словам Николая Тямина, проблема подготовки корпусов кроется сегодня в санитарном законодательстве:

- Если раньше в одной комнате мы могли размещать 6 - 7 человек, то сейчас - не более 4 человек. Мы пытаемся найти решение, чтоб охват детей в летний период не сокращался, - где возможно, делаем пристройки к спальным корпусам. Я уверен, что все задачи по подготовке к летнему сезону будут решены. После 20 мая начнется плановая приемка детских лагерей всеми контролирующими органами.