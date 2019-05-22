Выполнено 80 процентов наказов

Свой доклад о том, что сделано за прошлый год, Валерий Науменко прочел в небольшом актовом зале школы № 120. Послушать отчет пришли около 100 жителей Заельцовского района.

По словам депутата, с 2015 года по настоящее время удалось выполнить 80 процентов всех наказов жителей Заельцовского района.

- Мы освоили более 6 миллионов рублей. Деньги направили на монтаж детских и спортивных площадок, благоустройство придомовых территорий, помощь школам и детским садам, а также общественным организациям, - отметил депутат. - Большая часть средств - почти 5 миллионов рублей - потрачены на установку площадок и помощь учебным заведениям.

Жители внимательно слушали народного избранника и одобрительно кивали.

Родительский комитет школы № 172 поблагодарил депутата за ремонт крыши.Фото: Даба ДАБАЕВ

Слова депутата подтвердила директор школы № 120 Наталья Волченко.

- Преобразования в районе заметны. Расскажу на примере нашей школы: благодаря депутату Валерию Науменко и его коллегам по дипкорпусу в школе появились тренажеры, которыми пользуются не только наши ученики, но и жители близлежащих домов. Также у нас теперь есть качественное футбольное поле. Помимо этого наши депутаты помогли нам вместе со школой искусств «Весна» организовать один из самых ярких и трогательных праздников для детей с ограниченными возможностями здоровья - первый открытый инклюзивный фестиваль. Словами не передать, какая атмосфера была в актовом зале, забитом до отказа. Дети читали стихи, танцевали. Слезы вызвало стихотворение, которое мальчик посвятил нашим спасателям. Оказалось, он набирал текст на компьютере одним пальцем, так как у него ограничена двигательная способность. Позже мы узнали, что мальчик - известный блогер, - поделилась директор школы.

В знак благодарности Наталья Волченко вручила статуэтку в виде двойных сердец, выполненную из прозрачного стекла, - символ чистоты детских душ.

От лица родителей, учеников и педагогов депутата поблагодарила жительница Заельцовского района и представитель родительского комитета школы № 172 - там были установлены новые туалеты. По словам мам и пап учеников, старые туалетные комнаты и изношенный санфаянс были многолетней проблемой. Также в учебное заведение была куплена мебель для буфета.

- Лично я хочу поблагодарить за отремонтированную крышу школы, - сказала жительница. - Все мы понимаем, сколько вложений требует подобный ремонт.

Депутату адресовали вопрос о том, когда вернут остановку общественного транспорта «Магазин «Уют» - на месте павильона сейчас парковка нового дома. Как заверил Валерий Науменко, профильный департамент мэрии подал на застройщика в суд. Депутат обязался держать ситуацию под контролем.

СПРАВКА «КП»

В 2018 году были установлены семь детских и одна спортивная площадки. В четыре детсада и семь школ куплена различная мебель и техника, на территории учреждений отремонтирован асфальт. Обустроена придомовая территория по четырем адресам. 75 жителям - инвалидам, ветеранам, малообеспеченным - оказана матпомощь. Совместно с организациями ТОС проведено более 100 праздников для жителей района.