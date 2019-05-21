Путь, с которого не свернешь

Судьба человека - всегда загадка, секрет и в то же время чей-то замысел. Интереснее всего наблюдать тот период роста, когда выпускник школы определяется с будущим, именно в этот момент он совершает рывок, принимает главное решение жизни. Наша героиня в этот момент оказалась на развилке. Стрелки на ее пути несколько раз поворачивали с одного направления на другое. Казалось, будущая судьба мечется между двух огней. Поступив сразу в два учебных заведения, Елена Балашова все-таки окончила железнодорожный техникум. Как сложилась ее судьба, она рассказала в интервью «Комсомольской правде».

Родители настояли

Сегодня Елена Викторовна - старший электромеханик Новосибирской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры. Это должность руководящая, в подчинении у Елены 11 человек. Наша собеседница с ходу признается: работа - любимая, коллеги - товарищи, а то, что было в юности, - словно и не с ней. И все-таки ее история заслуживает быть рассказанной.

- Моя мама была электромехаником РТУ - ремонтно-технологического участка, дядя тоже был железнодорожником. Живем мы в Болотном, а здесь железная дорога - одно из самых престижных предприятий. Это надежность, стабильность, если хотите - даже успех. Может, поэтому родители приняли решение, что я должна пойти по маминым стопам, - вспоминает Елена Балашова. - Но я с таким положением вещей была в корне не согласна. Внутри лелеяла мечту - хотела стать архитектором.

В то, самое важное лето своей жизни девушка объехала не одно учебное заведение, вступительные испытания прошла успешно в несколько из них, в том числе в Томский техникум железнодорожного транспорта и Сибстрин. Каким-то неведомым образом ее зачислили в оба учебных заведения, хоть и расстояние между ними - 250 километров.

- Три раза я сбегала из техникума в строительный институт. Столько же раз отец увозил меня обратно. В итоге я приняла доводы родителей - осталась учиться на электромеханика, - сейчас уже со смехом рассказывает Елена.

Тогда же было обидно до слез, к тому же в группе - 29 человек и все мальчишки. Сначала не общалась ни с кем, потом притерлась, среди сокурсников нашла будущего супруга. Николай сам коренной томич, но после учебы вслед за любимой уехал в Болотное. Молодые люди думали: поработают там три года да поедут в город крупнее, но все сложилось удачно и счастливо и в маленьком городке.

Мечты об архитектурном вузе трансформировались в хобби.

Разговаривали на «японском»

Чтобы рассказать про дальнейший профессиональный путь сибирячки, надо сначала погрузиться в работу электромехаников, разобраться в хитрых аббревиатурах. Пришли супруги Балашовы работать в Новосибирскую дистанцию СЦБ, что расшифровывается как «сигнализация, централизация и блокировка». Сигнализация - это светофоры, вся электрика, переводы стрелок - та часть, благодаря которой поезда ходят регулярно, без сбоев, по плану и графику, без различных ЧП. Централизация означает, что вся информация собирается в одном месте, доводится до ответственного лица. Блокировка - это возможность прекратить движение в случае неполадки системы. При СЦБ есть направление РТУ - ремонтно-технологический участок, электромеханики которого следят за работой системы.

- СЦБ - это улица или мозг, а РТУ - это те приборы, благодаря которым он работает, - переводит на простой манер Елена.

Муж Николай пошел на службу в СЦБ, а супругу взяли в РТУ. То время Елена помнит хорошо, честно признается - душа к работе не лежала:

- Электромеханик весь день проводит однообразно: открывает реле, чистит контакты, делает регулировку, меряет напряжение, другие характеристики, закрывает реле, отдает его, берется за другое. Работа на конвейере давалась сложно, мне хотелось интересных решений.

Снова поворот судьбы, а лучше сказать - подарок: Елена ушла в декрет за дочкой, а после уже вышла в СЦБ. Нельзя сказать, что там жизнь складывалась просто - в коллективе 18 мужчин. Всем от 40 и больше, тертые калачи с суровым взглядом, в выражениях они не стеснялись, говорили громко да еще и на непонятном языке.

- Скажут что-то, к примеру: «Дроссели сбили эсэмкой», - я ничего не понимаю, для меня это словно японский язык. К тому же побаивалась их, - делится сибирячка. - Долго я к ним привыкала, да и они ко мне, в результате общий язык нашли. Они стали моими проводниками в новую интересную профессию, они меня воспитали. Это была не просто школа СЦБ, это была школа жизни. 15 лет я с ними проработала.

Что же было после? Елену пригласили на должность старшего электромеханика РТУ - в тот самый поначалу нелюбимый отдел. Но время прошло, к тому же супруги Балашовы вместе получили высшее образование в ОмГУПСе по своему прямому профилю. Елена приняла предложение и с тех пор ни разу не пожалела.

Елена в юности не думала, что железнодорожная профессия станет любимой.

60 тысяч приборов

- Наш отдел занимается аппаратурой. Мы снимаем ее с линии с определенной периодичностью. Вскрываем, ремонтируем, меняем детали, отдаем на линию. По этим приборам дежурный по станции контролирует, где поезд находится, занят ли подвижным составом путь, переведена ли стрелка в нужное направление. Без нас никуда, мы - безопасность пути, - теперь уже с гордостью говорит электромеханик во втором поколении. Теперь она сама - тертый калач.

Каждое утро Елены начинается с планерки, на которой раздаются задания - сколько и каких приборов нужно сделать за смену. От плана отступать нельзя, он расписан на год, подвижки могут быть, но они незначительны.

- На одном месте я не сижу, часто выезжаю на линию. Также много работы на компьютере. У меня в обслуживании 60 тысяч приборов, и у каждого свое место. Моя задача - проконтролировать, чтобы прибор был вовремя заменен, правильно занесен в базу. На нашем участке 10 станций, на каждой есть старший электромеханик, на перегонах 136 сигнальных установок - это релейные шкафы, которые находятся между станциями, - перечисляет Елена. - Не ко всем подъехать просто - порой приходится ползти с аппаратурой. Раз в год я появляюсь возле каждого релейного шкафа, а на постах ЭЦ - каждый месяц.

Реле, о которых говорит Елена, это один из самых распространенных приборов - есть они и в автомобилях, и в холодильниках, главная задача реле - разомкнуть или сомкнуть цепь. На железной дороге каждое реле играет свою роль. К примеру, идет по рельсам поезд. Как только он прошел определенный участок - реле подает сигнал, и дежурный по станции видит, где находится объект. Каждый прибор на путях выполняет свою функцию, передает информацию, помогает дежурному видеть всю картину, находясь в километрах от объекта. Бывает, аппаратура выдает ошибку - произошло замыкание, увеличен ток, тогда электромеханики едут на место, выясняют, почему сработала система, в чем причина.

- Я не жалею и ни разу не жалела, что в итоге получила именно эту профессию. Благодаря ей я нашла себя, нашла и мужа! Да и вся наша дистанция - словно большая семья, - улыбается Елена. - Людей много, основная часть - в Новосибирске, в целом нас порядка 300 человек. Мы не видим друг друга, но лично я всегда чувствую поддержку коллег. У меня есть наставники, которые в любой момент меня поддержат, направят, одобрят инициативы.

Прошлые мечты об архитектурном вылились в хобби. В комнате отдыха на работе под кураторством Елены появилась уютная зона с камином, в другом здании - огромная конструкция - зеленый уголок с подсветкой и цветами.

Жизнь идет в правильном направлении, и, кажется, судьба снова начала закручивать свою спираль. Дочери Елены уже подрастают, младшая решила связать свою жизнь с медициной, а старшая уверена: ее судьба будет связана с железной дорогой. Направление выбрано самостоятельно, на этот раз без помощи родителей, - девушка станет электромехаником ремонтно-технологического участка. Уже в третьем поколении.