2019-05-20T16:33:30+03:00
Происшествия

«Принес таблетки, угостил друзей»: под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

Куда смотрели родители мальчика и учителя школы, обещают выяснить в Следственном комитете
Виктория МИНАЕВА
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Детей отправили в больницу.Детей отправили в больницу.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Массовое отравление детей случилось в школе № 2 в новосибирском райцентре Чаны. Дети стали жаловаться на тошноту и боль в животе. Кого-то даже пришлось везти с уроков в больницу. Сначала взрослые грешили на местную столовую. Но оказалось, что виноваты не школьные пюрешки, а таблетки.

- Столовая ни при чем! Это мальчик из второго класса принес таблетки с крысиным ядом, угостил друзей, - говорят местные жители. - Мышиный яд был в гранулах. Предложил всем одноклассникам, попробовали восемь человек - остальные, видимо, оказались умнее. Одну девочку сразу начало рвать...

Детей - целый класс - отправили на промывание желудка. Потому что понять, кто лизнул таблетку, а кто только подержал в руках, а потом облизал пальцы, было невозможно.

- Насколько мы понимаем, яд был завернут в фантик от конфеты, - добавляет Армен Аракелов, общественник из Чанов, который общается с родителями пострадавших детей. - Я сейчас нахожусь в районе, задействовал активистов, пытаемся узнать подробности. По нашей информации, пострадали 15 учеников второго класса. Сегодня все стояли в очередь на промывание желудка. Симптомы - у кого-то рвота, у кого-то першение в горле и боли в животе. Причина, от которой я, мягко говоря, в шоке и не нахожу слов: кто-то из детей принес конфеты с крысиным ядом и угостил одноклассников. Если это подтвердится, значит, мы дожили до тех дней, когда детям нужно объяснять, что нельзя брать конфеты не только у чужих людей на улице, но и у одноклассников.

В СКР по Новосибирской области «Комсомольской правде» - Новосибирск» подтвердили, что ученики школы № 2 райцентра Чаны были госпитализированы с отравлением.

- По факту массового отравления детей опасным веществом проводится проверка, - пояснила Татьяна Титкова, и. о. помощника руководителя СКР по Новосибирской области. - Предварительно установлено, что сегодня в районную поликлинику поступили с подозрением на отравление веществом неустановленной этиологии учащиеся младших классов. Им была оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. На место происшествия прибыла следственная группа, которую возглавил руководитель территориального следственного отдела. Сейчас опрашиваются очевидцы, устанавливается, какое именно вещество употребили дети, кто был ответственным за его хранение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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