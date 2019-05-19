2019-05-19T12:52:59+03:00
Происшествия

Смертельная авария раскрыла жене измену мужа: супруг разбился вместе с любовницей

Под Новосибирском машина пьяной компании выехала на встречку, где легковушку протаранил грузовик
Татьяна СОЛОВОВА
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У Алексея была жена и маленькая дочка, но это не помешало ему встречаться с Вероникой. Фото: соцсети.У Алексея была жена и маленькая дочка, но это не помешало ему встречаться с Вероникой. Фото: соцсети.
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Страшная новость пришла из Коченево в воскресенье, 19 мая: в первом часу ночи «девятка» врезалась в грузовик «MAN». Водитель легковушки и два пассажира – парень и девушка - от полученных травм умерли.

Семен повозил друга и его любовницу. Фото: соцсети.

Семен повозил друга и его любовницу. Фото: соцсети.

«ЛЮБИЛИ ОДНУ ДЕВУШКУ»

За рулем «ВАЗ-21099» был 28-летний Семен (имена героев публикации изменены - прим.авт.), а одним из пассажиров злополучной иномарки – его друг, Алексей. Парни знают друг друга почти с самого детства:

- Они раньше встречались с одной девушкой – Ольгой. Потом с этой девушкой остался Семен, - рассказывает Федор, знакомый парней. - Они даже не знали в начале, от кого из них первый ребенок у нее. Выяснилось, что от Семена, и он сошёлся с Ольгой.

Семья у Семена была большой: родилось трое сыновей и дочка.

Куда в злополучную ночь 19 мая он собирался ехать, остается только гадать:

- Куда ехали, не знаю, и что за девушка с ними была, тоже не знаю, - говорит Тамара, сестра Семена.

У Алексей тоже была жена и маленькая дочка, которой еще не исполнилось и трех лет:

- Он вечером ушел: сказал, что по делам, скоро вернется, - говорит Марина, жена Алексея. – А потом на телефон не отвечал… О том, что он погиб, мне уже утроим полицейские сказали…

У Вероники сиротой осталась маленькая дочь. Фото: соцсети.

У Вероники сиротой осталась маленькая дочь. Фото: соцсети.

«ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ ПИЛИ ПИВО»

Зато как в машине с друзьями из Коченево оказалась погибшая девушка – 28-летняя Вероника - знают ее знакомые.

- С одним из тех парней она встречалась: кто из них, сказать не могу, он на массив не приезжал к нам, - объясняет Ксения, знакомая погибшей сибирячки. – Вероника недавно разошлась с мужем и скрывала отношения. У нее осталась 11-летняя дочка…

Знакомые парней кивают на Алексея:

- У него проблемы с женой были, думал о разводе, - признаются они.

Семен, Алексей и Вероника погибли на месте ДТП. Фото: «Комсомольская правда»

Семен, Алексей и Вероника погибли на месте ДТП. Фото: «Комсомольская правда»

Видимо, отношениям с Вероникой и был посвящен статус на странице Александра: «Сегодня решится моя жизнь»…

Вероятно, Алексей и попросил Семена куда-то подвезти его с новой пассией. Вот только в дорогу они отправились подшофе:

- Я их вчера видел в пивном магазине: они пиво покупали, уже были пьяны, - говорит односельчанин Владимир.

В таком состоянии Семен сел за руль и поехал в сторону поселка Светлый. Но до него не доехал: выехал на встречку, по которой ехал грузовик. Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии и выясняет все обстоятельства произошедшего.

Семен сел за руль авто пьяным и выехал на встречку. Фото: «Комсомольская правда»

Семен сел за руль авто пьяным и выехал на встречку. Фото: «Комсомольская правда»

ИСТОЧНИК KP.RU

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