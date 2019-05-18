«Они меня кормят и поят»: Вася Ложкин рассказал, чем обязан котам

В Ночь музеев-2019 Новосибирск встретился с оригинальным, известным художником Васей Ложкиным. Его картины относят к жанру «примитивизм», но это не смущает образованную публику, послушать автора пришли десятки горожан, все сплошь любители искусства. В главном зале Городского центра изобразительных искусств было тесно, душно и смешно. Организаторы, увидев вал гостей, в срочном порядке начали заносить в помещение дополнительные лавки, но это никого не спасло, люди на встрече стояли. Кому было Васю Ложкина не видно, просто слушали.

Вася подготовился, кое-что читает с листа. На экране – сопроводительный материал, его картины.Фото: Екатерина Иванова

Встреча и выставка получилась весьма атмосферной, перед началом «лекции» на выставке была замечена пожилая женщина с шишечкой на голове, она, цокая языком, окинула взглядом картины. И произнесла:

— Н-да, не Репин, — с ругательской интонацией. Дама словно сошла с одного из полотен Ложкина.

Творчество Васи Ложкина объединяет.Фото: Екатерина Иванова

В первом ряду, уже во время творческой встречи, журналисту «КП» удалось почувствовать легкий флер перегара от соседа, он был не слишком резок и удачно сопровождал рассказ художника об одном из героев своего художественного эпоса.

— Меня часто обо всем на свете спрашивают, и я подготовил описание того, чем я занимаюсь. У меня одни и те же персонажи: коты, старухи, медведи... Они из картины в картину перемещаются. Через некоторое время я понял, что это уже мир мультипликационный, волшебный, который я назвал «Волшебный мир Васи Ложкина», — немного застенчиво начал свою лекцию автор. Он сравнил своих персонажей с героями не умирающих мультяшек для взрослых «Футурама», «Симпсоны». В принципе это верно, ведь и там, и там яркая, жизненная сатира, затрагивающая вечные темы.

Творческая встреча вызвала большой ажиотаж.Фото: Екатерина Иванова

Весь рассказ Ложкина состоял из описания своих персонажей. Он брал конкретного героя и рассказывал, кто он такой, где живет, каким обладает нравом и характером. Зрители внимательно слушали, иногда смеялись, что-то выкрикивали.

— Клоун — он же артист из Москвы, он же деятель шоу-бизнеса, он же циркач. Падок на заграничное, на все европейское, придерживается либеральных взглядов, хотя толком не знает, что это такое. Презирает колхозников и быдло, склонен к алкоголизму. Место обитания — крупный город или райцентр, элитная пятиэтажка с евроремонтом. По характеру — редкая сволочь, — описания, естественно сопровождают картинки, их показывают с помощью проектора. Публика живо реагирует.

Половина зала снимает на телефон, когда еще автор расскажет все о своем творчестве.Фото: Екатерина Иванова

Вася перечислил всех персонажей, но самых популярных оставил на десерт:

— Бабушка, она же старуха с топором, она же народная целительница. Вид деятельности — пенсионерка, колдунья. Место обитания: деревня, окраина, глухомань, автостанция, рынок, девятиэтажна, лавочка у подъезда, пред телевизором, наблюдательный пункт у окна. Безумная, властная, целеустремленная, при этом ее легко обвести вокруг пальца. Может ходить с палкой, при этом в драке может победить даже медведя. Очень любит своего кота Алешеньку.

Его картины фотографирую на телефон и отправляют друзьям.Фото: Екатерина Иванова

Кстати кот Алешенька, это особенный кот во всей этой истории, у него свое отдельное описание:

— Котик Алешенька — тот котик который живет у бабки, милый котик, наивный, любимый внучек, дармоед. Бабушка его любит и охраняет, он имеет веселый нрав, прожорлив, хулиган, ему многое сходит с рук. Он прямой родственник всех остальных котов.

Завершили экскурс уже «все остальные коты»:

— Остальные коты — это другой персонаж. Многие думают, что я рисую только котов, потому что их в интернете видели. Но это не так, героев гораздо больше. Но именно этот персонаж меня кормит, поит, я ему обязан всем. Он хитрый наивный, добрый, злой, омерзительный, всякий, какой угодно. Почему я рисую котов, а не собачек? В кота легко вкладывать эмоции. Он все: идиот, мизантроп, мелкий философ, семьянин, ученый или жертва опытов. Любит выпить, похулиганить, попадает в разные ситуации, питается колбасой, к людям относится с презрением. Это основной персонаж.

Она была бесконечной…Фото: Екатерина Иванова

А то, что кот художника кормит, становится понятно, когда видишь огромную очередь у стола с сувенирной продукцией. Книжки, картинки, календарики, кружки, подушки, магниты, футболки, сумки — везде коты.