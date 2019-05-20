2019-05-20T17:11:29+03:00
Происшествия

«Ну как там, наверху?»: семиклассник залез на крышу товарняка и загорелся на глазах у подружки

В соцсетях пишут, что ребенок хотел сделать яркое фото и покрасоваться перед своей девушкой
Екатерина КОМЯКОВА
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Андрей забрался на вагон и задел провода, находящиеся под напряжением. Фото: соцсети.Андрей забрался на вагон и задел провода, находящиеся под напряжением. Фото: соцсети.
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В Новосибирской области в городе Карасуке на железнодорожных путях случилось ЧП. 13-летний Андрей (имя ребенка изменено по этическим соображениям - прим.ред.) залез на вагон товарняка и задел головой провода, находящиеся под напряжением. Удар током, возгорание - мальчик получил ожог 80 процентов тела… Ребенок находится в реанимации, состояние тяжелое, но живой. В социальных сетях сразу дали диагноз.

- Парень хотел сделать селфи, - пишут местные жители.

Однако эта информация не проверена, в Следственном управлении на транспорте по Сибирскому федеральному округу также не могут однозначно подтвердить версию. Говорят, будут отрабатывать все возможные варианты.

Мы поговорили с друзьями Андрея. Мальчик был в тот вечер не один, а в компании подростков. В том числе с девочкой, с которой дружил.

- Ребята шли вдоль путей, гуляли, их было пятеро или шестеро. Тут Андрей сказал, что просто так залезет на вагон. Он, кстати, не один хотел это сделать - другой мальчик уже был рядом, спрашивал его: «Ну как там, наверху?», - описывает последовательность происходящих событий знакомая Андрея - Ольга. - Вдруг прогремело что-то похожее на взрыв, все отвернулись от поезда, а когда повернули головы обратно, то увидели черное пятно на груди мальчика, а потом он загорелся.

Спасателей вызвали прохожие. Ребенка отвезли в больницу, сотрудники полиции опросили друзей. Дети говорят, что никто не собирался фотографироваться на вагоне.

- Селфи он вообще не думал делать - телефон был у него в кармане, он там и взорвался, - уверены подростки.

Ребенок сильно пострадал, как пишут люди в соцсетях, те, что проходили в тот момент рядом:

- Даже мужчины убегали оттуда со слезами.

Но мальчик все-таки жив и мы надеемся, что врачи сделают все, что от них зависит, чтобы поставить его на ноги. Ребенок из нормальной, полной семьи, на учете не состоит, дружит с девочкой из этой же компании, которая проходит как одна из главных свидетельниц…

ИСТОЧНИК KP.RU

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