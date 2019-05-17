Не ругайся, крысой станешь: в Сибири школьникам раздали книжки о том, что мат влияет на внешность и хромосомы

За воспитание школьников посредством душевного разговора в Тогучинском районе Новосибирской области взялся местный депутат, бывший военный Михаил Бордашевич. Уже третий год он ходит по школам с лекциями о вреде бранного слова «Мат - не наш формат». Казалось бы, дело верное, но почитаешь пособие от депутата, которое попадает на школьные парты, и волосы дыбом. Аргументы будто взяты из программы про экстрасенсов. Мол, от мата «хромосомы меняют свою структуру», а женщины «становятся внешне похожи на крысу».

«У НЕЕ КРИВЯТСЯ ГУБЫ! САМ ВИДЕЛ!»

Мы дозвонились до депутата, чтобы уточнить. Может, это все-таки шутка?

- Давайте поговорим, пока я марширую, - бодро ответил бывший военный, спеша на очередную встречу. - Понимаете, мы произносим слова и не осознаем, что каждое слово и мысль несут энергетику. Эти мысли-слова никуда не исчезают, они нас окружают в пространстве. Они оседают в невидимом для нас астрально-ментальном мире. Эти слова в определенное время станут нам наградой или наказанием. За хорошие слова получим богатства, радость, за плохие - болезни, проблемы.

Мы уточняем: именно это депутат рассказывает детям в школах? Михаил Францевич подтверждает, у него даже методичка для внеучебного занятия составлена. Откуда же эти знания получены, на что опирается в своих трудах фанат чистой речи?

- У меня есть книги умных людей, которые находятся также в личной библиотеке президентов! Да, такой уровень, - гордится Михаил Францевич. - Оттуда я эти знания и почерпнул, мои учителя меня наставили: знания не храни, передавай их широкому кругу. Этих книг нет в интернете и массовом издании - такие мудрые люди. Меня также учили: не пиарься, раздавай добрые знания на базе любви, красоты и счастья.

То есть источники просветления надежно скрыты. Даже авторов фолиантов из президентских библиотек сельский депутат назвать не готов. В своих лекциях Бордашевич приводит яркие примеры. И опять проблема с источниками, какие-то они неточные.

- Реальные факты: при НИИ Минздрава СССР провели опыт на базе воды. Ученые обругали емкость с водой матом, а потом полили этой жидкостью ростки пшеницы, они проросли всего на 49%; над другой емкостью с водой читали молитвы, полили ростки - они проросли на 96%. Когда их посадили в землю, они выросли по пояс, - говорит депутат. Это же он, кстати, и школьникам рассказывает.

Другой пример от Бордашевича:

- Матерящиеся женщины приобретают со временем крысинообразное состояние, искривленность губ, злость в глазах. Так и есть! Я сам наблюдал! А те, кто говорит правильно, имеют миловидные прекрасные лица, простое очарование.

Дети внемлют депутату, прислушиваются и при нем стараются не материться.

В ШКОЛАХ ВОЕННОГО ЛЮБЯТ

Бывший военный говорит, что мат даже на генном уровне воздействует на человека, ведь мы на 80% состоим из воды, а как уже известно по Бордашевичу (см. выше), вода неплохо передает информацию в том числе и нашим генам…

В Вооруженных силах России Михаил Францевич служил 27 лет. Говорит, бывали случаи, когда и у него плохое слово вырывалось, но он старался держаться. Никогда не поддерживал разговор, если слышал нехорошее выражение, уходил в строну. Иначе, говорит, развал.

Смех смехом, но в сельских школах Тогучина Бордашевича знают, уважают, любят. Может, у него все и получается как-то неказисто, но цель-то благая. Кроме уроков по чистоте языка он проводит с ребятами патриотические уроки - все-таки бывший военный.

Начальник управления образования администрации Тогучинского района Владимир Боруто сам ранее был директором школы и привлекал Бордашевича к проведению уроков патриотизма. Про борьбу с матом начальник управления в курсе и ничего зазорного в таком подходе не видит.

- Знаете, речь у деревенских ребят бывает очень… эмоциональная, - подбирает слово Владимир Боруто. - Слово крепкое они слышат везде и всюду, а тут такие мощные эмоциональные образы, примеры. Может, кто-то из них потом и спросит у учителя: «А что, все это правда подтверждено?» Ему тогда объяснят, что слово плохое всегда приносит вред тому, кто рядом с тобой, оно обижает, портит настроение. Разве это не правда?

В общем-то не все аргументы странного подполковника в отставке так эпатажны. Есть и очень проникновенные:

- Девушкам говорю: если в вашем присутствии парень ругается матом, знайте, это не мужчина. Мужчина должен быть силой и опорой, а мат приводит только к разрушению. Я такие примеры знал. Муж ругался - в результате браку конец, разбежались. И года вместе не прожили. Печальная картина.

ЗВОНОК УЧЕНЫМ

«Дело хорошее, но подход не научный!»

Лариса Григорьевна Ахмерова, кандидат биологических наук, ученый секретарь Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН:

- Чтобы слово воздействовало на человека на генетическом уровне… Кто бы это доказывал и исследовал? Это в сферу задач науки не попадает, это какое-то околонаучное исследование, скорее всего. В принципе борьба с матом - дело, конечно, хорошее. Но подход не научный. Все эти доводы - на уровне разговоров, скорее всего. Может, посоветовать ему по-другому составить методичку? И опираться не на странные исследования, а на данные педагогов или даже лингвистов.

КОММЕНТАРИЙ ЛИНГВИСТА

«Иногда материться... можно»

Сотрудник института посоветовал активисту обратиться к лингвисту. Мы его опередили. Сразу скажем, тут безапелляционной поддержки не найти. Доцент филологических наук НГТУ Галина Мандрикова считает, что иногда порочным словцом воспользоваться можно:

- Одной из важнейших функций мата (а всего ученые называют их около 30) является психофизиологическая. Это эмоциональная разрядка, снятие стресса, переживание сильных отрицательных эмоций, таких как боль или страх. Конечно, в этих случаях использование нехороших слов трудно осуждать. К тому же во все времена высокоэкспрессивная бранная лексика имела ограничения в употреблении: исключительно в мужском коллективе и не в общественном месте. К сожалению, сейчас установленное табу нарушено: ругаются и женщины, и дети, причем это происходит, как правило, в публичном пространстве.