Второе пришествие... приставов: адвентисты седьмого дня обвинили силовиков в краже кирпичей во время сноса их церкви

Новосибирским адвентистам седьмого дня мешают готовиться ко второму пришествию судебные приставы. Оказалось, ожидающие конца света отстроили на окраине города двухэтажную церковь. Вокруг - частный сектор улицы Хасановской, жилые дома. Их хозяева не пришли в восторг от соседства с сектантами и написали жалобу в мэрию. Чиновники изучили документы и поняли, что церковь - незаконная. На участке раньше стоял одноэтажный дом, а его по-тихому заменили на огромный кирпичный коттедж.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/709438" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске сносят церковь адвентистов седьмого дня.

- Да, это был дом, зарегистрированный на частное лицо, но мы и раньше проводили там наши богослужения, благотворительные акции. Это не возбраняется законом, - рассказал «КП» - Новосибирск» Радион Демко, собственник участка. - Дом был в аварийном состоянии - стена дала трещину, просто могла рухнуть. Поэтому и решили реконструировать здание, а на старом фундаменте возвели новые стены.

Внешне церковь стала выглядеть как трехэтажный коттедж. Но формально этажей два.

- На первом этаже высота потолков метра четыре, поэтому там два окна. Если бы нам сказали изменить стройку, вернуть все в прежнее состояние, снести второй этаж... Мы бы согласились! Но суд решил снести вообще все здание, - недоволен Радион Демко.

Сектанты и мэрия судились несколько лет. В 2017 году исполнительный лист попал к судебным приставам. Те неспешно нашли фирму, которая будет сносить подпольную церковь.

- По решению суда здание сейчас сносят, но процесс этот небыстрый, - прокомментировала «КП» - Новосибирск» Виктория Шевелева, представитель УФССП по Новосибирской области. - Сегодня разбирают каркас, через неделю уже будут давить бульдозерами. В первый день, когда пришли приставы, адвентисты отреагировали нормально. А вот на второй день попытались оказать сопротивление, мешали работе.

Адвентисты в ответ жалуются, что у приставов нет ничего святого.

- Все-таки это здание было построено на добровольные пожертвования. Деньги серьезные - больше миллиона, они и так нелегко даются... А теперь все это хотят сравнять с землей. В здании лежали наши книжки, Библия в основном, - описывает Радион. - Что-то нам дали вынести, что-то - нет, что-то выкинули в окошко. Выкидывали в окно нашу духовную литературу. Чувства верующих это ущемляет. Прямо посреди всякого строительного хлама лежали Библии!..

Приставы пришли исполнять решение суда.

Пастор церкви Юрий Дроздовский обращает внимание и на другой момент.

- Приставы вывозили кирпич, который просто лежал в доме. Это же грабеж средь белого дня, - считает пастор.

В ответ приставы объясняют: кирпич никто у сектантов не крал - стройматериал арестован.

- По закону ответчики должны оплатить расходы на выполнение решения суда. Фирма, которая занимается сносом здания, потом будет взыскивать деньги. Если ответчики добровольно погасят задолженность, кирпич им вернут. Если не погасят, то стройматериал продадут как арестованное имущество, - объясняют в УФССП.

Сегодня рабочие, которых наняли приставы, намерены разобрать каркас церкви, а уже через неделю на площадку запустят бульдозеры.

- А что нам делать? Молитвы читать, чтобы отстоять это здание? Такого точно не будет. Пусть сносят... В Новосибирске у нас еще четыре церкви есть, - смиренно говорит Радион Демко.

ЗВОНОК СЕКТОВЕДУ

Кто такие адвентисты и чего они ждут?

Мы позвонили известному сектоведу Олегу Заеву, вот что он рассказал о движении адвентистов:

— Адвентистская церковь — это религиозное течение, сформировавшееся в среде постпротестантских, по преимуществу баптистских общин в США, основным отличием которых была вера людей в скорейшее Второе Пришествие Христа (adventus - пришествие). Началось все с того, что в 1844 году проповедник Уильям Миллер заявил о конце света, якобы он вычислил дату – 22 октября. Поверившие своему кумиру люди накануне назначенного времени продавали свои жилища и скот, имения и земли, не собирались сеять и жать. И, как не сложно догадаться, продавали все за бесценок, поскольку количество предложений о продаже явно превышало количество предложений о покупке. Куда ушли их деньги догадаться не сложно: так как Миллер заявил, что еще чуть-чуть и деньги вообще обесценятся, каждый думал, как бы послужить ближнему своему, ну, а в итоге, все деньги работали на секту. И это было только начало. После того, как все поняли, что их одурачили, что Второго Пришествия Христа так и не случилось, начался второй этап - возвращения проданного имущества. Покупали его уже по цене в 3-4 раза дороже. Хороший бизнес, как скажут сегодня, ничего личного, просто деньги и только деньги. При этом надо понимать, что некоторая часть из приобретенного по низким ценам, естественно, принадлежала секте через подставных людей на аукционных торгах. Вот она одна из причин «Великой депрессии» американского народа. Эта самая «депрессия» угнетала американский народ вплоть до начала 60-х годов 19 века. Пробуждение началось с появления новой пророчицы Адвентизма Елены Уайт (она заявила, что ей было видение о том, что нужно почитать ветхозаветную субботу вместо христианского празднования воскресения и многое другое – Ред.). И именно Елена Уайт стоит у истоков современной нам религиозной структуры под названием «Церковь адвентистов седьмого дня».

Уже только потому, что адвентизм вызревает в среде постпротестантских сект, он не может быть ничем иным как классической сектой. Всякое религиозное сектантство в начале своего пути является самым деструктивным. Но, точно также как река сглаживает углы у камня, так и река времени сглаживает осколки сектантства: по прошествии времени они теряют первичную величину опасности. Поэтому современные адвентисты — конечно, сектанты, но нельзя назвать их деструктивной, тоталитарной сектой, это течение, которое относится к классическим сектам. Но при этом адвентизм является пограничной структурой с еще более деструктивными религиозными и не религиозными сообществами. Например, эта секта послужила основанием для появления ныне запрещенных «Свидетелей Иеговы», они — одна из трансформационных веточек адвентистов.