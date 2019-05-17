«Зеленые» захватывают город

В рядах первомайской «Монстрации» были замечены «зеленые человечки». Их лозунг был многообещающим: «Мы захватим этот город». Если отбросить юмор, можно говорить о том, что активность экологов отражает тренд: «зеленые» проблемы переросли из местечковых в федеральные. И решать их предстоит не только общественникам. Президент РФ утвердил критерии, по которым будет оцениваться эффективность работы губернаторов. В их числе - качество окружающей среды.

- Если 10 лет назад проблемы экологии воспринимались как глобальные и далекие, то сейчас все изменилось, - говорит руководитель новосибирской организации партии «Зеленые» Игорь Украинцев. - Согласно указу президента из 15 критериев оценки деятельности губернаторов два пункта - за экологию. Собственно, оцениваются качество окружающей среды и благоустройство городов региона, неотъемлемой частью которого являются зеленые зоны. Как вы понимаете, и с тем и с другим у нас есть проблемы.

В контексте указа президента эти вопросы действительно приобретают новое звучание. В городе мало зеленых зон, благоустроенные парки можно по пальцам пересчитать. Есть и другие очевидные проблемы: воздух загазован, мусорная реформа идет со скрипом...

Копоть и ртуть

- Зимой и весной мы провели исследование в 15 парках города, брали пробы снега и ранней листвы, - рассказывает Украинцев. - О результатах более предметно сообщим позже, но уже сейчас можно констатировать, что уровень загрязнения достаточно высокий. То же самое следует сказать и о воздухе. Надо разобраться и с возможным катализатором проблем - бурым углем, который стал новым топливом для ТЭЦ-5. Есть данные, что в городе растет уровень легочных заболеваний. Проблема с угольными разрезами на юге области - лет через 10 такой эксплуатации недр у нас будут «лунные пейзажи».

По мнению руководителя организации «Зеленые», в числе острых проблем ситуация с чистой водой в ряде районов области. У каждой территории свои особенности, требующие внимания. В Калининском районе концентрация ртути превышает ПДК в 20 раз, в Дзержинском - в 10. Об этих и других проблемах «Зеленые» говорили на экологической конференции в апреле.

- Конечно, один раз в год встречаться на конференциях и обмениваться мнениями - этого мало, - считает депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Украинцева. - Мы вышли с инициативой о создании экологического совета при губернаторе. Более того, предложили включиться в разработку экологических законопроектов и были услышаны.

В рамках рабочей группы Совета депутатов города Новосибирска вопросы окружающей среды обсуждаются активно, и депутаты с экологами согласны: ситуацию необходимо менять.

- Мы ищем пути решения многих проблем. Есть идея поставить на все промышленные предприятия спецоборудование, показывающее, что выходит в среду, - добавляет Украинцев. - Тогда, наверное, будет меньше вопросов о том, откуда в атмосфере литий, кадмий, ртуть...

Ночь. Улица. Пеньки

Дарья Украинцева вмешивалась в ситуации, когда застройщики ради новых проектов разрушали благоприятную городскую среду, уничтожали озеленение. Как обезопасить комфорт горожан от безответственного бизнеса?

- Действительно, ситуации, когда в угоду бизнесу спиливаются, рубятся деревья, наблюдаются сплошь и рядом. «Противоядие» есть - это коллективный протест, иски в суд, - комментирует депутат. - Конкретный случай произошел в лицее № 22 «Надежда Сибири». Напомню, застройщик вырубил сквер возле учебного заведения. Мы совместно с жителями заново посадили деревья и подали на застройщика в суд.

Другая проблема, волнующая горожан не меньше озеленения, связана с мусором. С одной стороны, появился единый «мусорный» оператор, который должен навести порядок на этом рынке. С другой стороны, по мнению экологов, проблема не решена.

- С населения просто стали брать больше денег, а чище в городе не стало, - подчеркивает Украинцев. - Мусорные баки переполнены, машины делают холостые рейсы, а тот мусор, что вывозят, порой сбрасывают на ближайшие свалки. И в чем реформа-то?!

«Зеленые» считают, что для решения острых проблем окружающей среды придется использовать политические рычаги, поэтому партия намерена заявить о себе в ближайших избирательных кампаниях. В том числе на выборах мэра Новосибирска, но как именно - пока остается интригой.