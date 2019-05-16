Акушерка делала криминальные аборты, чтобы ее слепой сын-школьник мог заниматься музыкой

Новости из Каргата, города под Новосибирском: врача-акушера обвиняют в криминальном аборте. Как говорят следователи, опасную операцию Татьяна Проскурина провела за 20 тысяч рублей. Пациентка была уже глубоко беременна - на пятом месяце. По закону избавиться от ребенка было нельзя. Но у Проскуриной, как уверяет СК, рука не дрогнула. Аборт дал осложнения: несостоявшуюся маму с кровотечением увезли в Новосибирск. Так и вскрылась вся эта история.

Местные жители сейчас шумят, обвиняют акушерку в алчности и бесчеловечности. Но оказалось, в этом деле не все так однозначно... Врач, над которой начался суд, воспитывает ребенка-инвалида.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/709162" frameborder="0"></iframe> Слепой мальчик трогательно спел с Егором Кридом.

СЫН СЛЕПОЙ И ДРУЖИТ С ЕГОРОМ КРИДОМ

…Проскурина уже 26 лет помогает местным женщинам стать мамами, но у нее самой - личная драма. Сын родился недоношенным, а в три месяца полностью ослеп. Ребенка Татьяна не бросила, видно, что мальчик - любимый. К тому же очень талантливый.

- Когда сыну было лет пять, Таня стала замечать, что у того тяга к музыке, - рассказал «КП» - Новосибирск» отец мальчика. Сейчас Славе 12 лет. Каждую неделю родители возят его за 200 километров от Каргата в специнтернат для слепых. Кроме того, мальчик работает над вокалом, но не в обычной музыкальной школе, а в Академии Игоря Крутого, что в Новосибирске, туда его тоже отвозят родители. Занятия бесплатные, но дорога хорошенько объедает семейный бюджет: только на поездки в интернат каждый месяц уходит 25 тысяч рублей…

- Воспитывать ребенка с проблемами по зрению очень затратно! - говорит Татьяна.

В социальных сетях Татьяны - сплошь фотографии сына, мальчика в черных очках. А рядом - звезды эстрады. Вот снимок с Филиппом Киркоровым, вот - с Дианой Гурцкой. А вот даже видео, где мальчик поет на одной сцене с Егором Кридом.

- У Славы абсолютный слух, - гордятся родители. - Мы ездим с ним по многим всероссийским фестивалям, конкурсам, на одном из них сын и выступал вместе с Егором Кридом. Так началась наша дружба. Теперь Егор, приезжая в Новосибирск, всегда зовет Славу на концерт. Они общаются и по телефону, Крид дает нашему мальчику советы по вокалу.

Супруг жену защищает. Говорит, Татьяна - женщина не алчная, нет у нее нарядов, золотых украшений, живет и работает круглосуточно ради детей (в семье есть еще один ребенок - 19-летний парень учится в институте). Зарплата врача колеблется от 50 до 60 тысяч рублей. Сумма для Каргата не маленькая, но и работает акушерка в две смены, берет допнагрузку по дежурствам.

Ее сын дружит с Егором Кридом. Фото: соцсети.

«ДЕТИ ТОЙ БЕРЕМЕННОЙ И ТАК ЖИВУТ ВПРОГОЛОДЬ»

Ту историю с абортом в семье рассказывают совсем по-другому.

- Беременная женщина уже имеет двух детей, живут они с бабушкой впроголодь, так как мать забирает у них все деньги. На консультацию к Татьяне она пришла на 17-й неделе, просила сделать аборт. Это слишком поздний срок, жена отказывала, - уверяет Сергей.

Далее, по рассказу супруга, пациентка продолжала настаивать на операции. Тогда Проскурина решила отпугнуть беременную высокой ценой, сказала, это будет стоить 20 тысяч. Но та неожиданно согласилась.

- Ушла, а примерно дней через 10 ее привезли с кровотечением. То есть аборт был по медицинским показаниям, - рассуждает Сергей.

На страничке врача-акушера много фото, где сын со звездами российской эстрады. Здесь - с Дианой Гурцкой. Фото: соцсети.

Ну а дальше действительно понадобилась помощь уже других врачей. Женщину увезли в Новосибирск.

- Оказывается, перед этим она успела зайти к следователям. Сказала, что врач требует с нее деньги за незаконный аборт. Она хотела двух зайцев убить: и аборт сделать, и деньги вернуть, - считает Сергей.

Деньги, кстати, пациентка перевела акушерке на карту уже из Новосибирска. Позвонила, отчиталась.

- Но Татьяна в том же разговоре ответила ей, что ничего не нужно. Через пару дней перевела сумму обратно, так как сначала перепутала поступление на карту с авансом. Мы в этих мобильных банках не сильно разбираемся. Следователи же все подвели к уголовному делу. Взяли только ту информацию, которая им интересна, и помогают составить обвинение, - продолжает супруг. - Татьяна очень опытный врач, у нее стаж с 1996 года. Она работает не только акушером, но и хирургом, к ней обращаются за советом коллеги, звонят даже из других регионов.

Мальчик занимается вокалом в Академии Игоря Крутого, даже встречался с ним лично. Фото: соцсети.

В ДЕЛЕ ДВА ЭПИЗОДА

Понятно, что все обвиняемые заявляют о своей чистоте, вот и следствие считает, что супруги лукавят. В вине Проскуриной не сомневаются. Женщину сейчас судят по уголовной статье 290, часть 3, - «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия». И в деле даже не один, а два эпизода.

- Первый был совершен месяцем ранее, - пояснил прокурор Каргатского района Андрей Савин. - Речь о сумме 25 тысяч рублей, врач их уже потратила. Но та подпольная клиентка заявление не писала, об этом случае следствие узнало уже постфактум. Что касается второго эпизода, то деньги были переведены на карточку. Откуда бы беременная знала номер карты акушерки? Значит, та ей его дала для перечисления 20 тысяч рублей. Женщина их действительно вернула, но когда уже поняла, что на нее написано заявление.

Кстати, следователи говорят, что акушерке грозит еще одна статья: второй аборт был сделан не только подпольно, но и некачественно. И уже есть соответствующее заключение экспертизы.

- Но если бы даже гипотетически она брала взятку, то деньги бы не в свое удовольствие тратила, а только на Славу, - оправдывает жену Сергей.