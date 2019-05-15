«Заплатил 30 тысяч, а на поезд опоздал»: сибиряки сутки прождали «Суперджет» до Ростова, но их отправили в Краснодар

Денис Жбир вместе со своей женой и двумя маленькими детьми должен был полететь из Новосибирска в Ростов-на-Дону еще утром 13 мая.

- Сам я родом из Ростовской области, отпуск мы решили провести у родителей в Чертково, - рассказывает Денис. - Билеты покупали заранее: около 30 тысяч заплатили за перелет на самолете всей семьей, еще 4 тысячи - за поезд из Ростова до Чертково.

Денис и его семья потратили на билеты 30 тысяч рублей. Фото: предоставлено Денисом ЖБИРОМ.

ВМЕСТО «СУПЕРДЖЕТА» - СУПЕРДЛИННЫЙ ПУТЬ

Утром 13 мая Денис вместе с женой явился на регистрацию в Толмачево, получил посадочный талон, но на борту Sukhoi Superjet 100 так и не оказался.

- Сначала мы несколько часов ждали вылета в аэропорту, а потом всех пассажиров собрали у выхода и сказали, что рейс отменили, - описывает ситуацию Денис. - Конечно, люди возмущались! У меня, например, из-за этой отмены билеты на поезд пропали!

- Была обнаружена техническая неисправность, - это все, что смогла заявить Екатерина Скляренко, официальный представитель авиакомпании «Азимут» и пассажирам, и журналистам. Что за неисправность? Секрет.

Но пассажирам от того, что какая-то деталь была сломана, не легче: до следующего утра им пришлось находиться в гостинице.

- Тут ничего плохо не скажу: и номера были хорошие, и покормили нас нормально, - говорит Денис.

Когда на следующий день сибиряки оказались в аэропорту, им предложили выбор: либо лететь рейсом до Краснодара и оттуда на автобусе добираться в Ростов, либо забрать потраченные на билеты деньги из кассы. Денис и его семья, как и еще более 50 человек, решили лететь.

- В Краснодар уже улетели 57 человек, остальные либо улетят 16 мая, либо мы им вернем деньги в полном размере, - говорят в авиакомпании.

Из Краснодара в Ростов туристов отправили на автобусе. Фото: Денис ЖБИР.

«БУДЕМ ПИСАТЬ ПРЕТЕНЗИЮ»

Тем временем клиенты авиакомпании намерены требовать от нее компенсацию за испорченный отпуск:

- Буду вместе с другими пассажирами писать претензию, - решительно настроен Денис. - Ладно еще моя семья - мы в Ростове у брата побудем, а потом нас папа на автобусе заберет. А одна женщина вообще должна была по работе лететь и лекцию читать, а в итоге на сутки опоздала.

Юрист Инесса Рябинина тоже советует туристам не спускать дело на тормозах:

- Пассажиры обязательно должны написать претензию и описать в ней все убытки и неудобства, которые им пришлось понести из-за отмены рейса. Ведь можно потребовать компенсацию не только материального (если вы опоздали на поезд или стыковочный рейс и у вас пропали билеты), но и морального вреда (у кого-то, например, из-за стресса могло ухудшиться самочувствие).

Сейчас этой историей занялась Волго-Донская транспортная прокуратура.

- Проводится проверка соблюдения законодательства о правах пассажиров в связи с отменой рейса авиакомпании «Азимут», - прокомментировала Инесса Кузнецова, старший помощник южного транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

Кто-то из пассажиров вез с собой собаку. Фото: Денис ЖБИР.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А на «Суперджетах» вообще летать можно?

За прошедшие два дня отмена рейса «Суперджета» из Новосибирска в Ростов была не единственной. 13 мая Sukhoi Superjet 100 вылетел из Шереметьево в Самару, но спустя 23 минуты повернул обратно - по неизвестным причинам. А в Краснодаре авиакомпания «Азимут» вовсе сняла самолет с рейса в Челябинск.

Мы попросили Валерия Постникова, исполнительного директора Общества независимых расследователей авиационных происшествий, у которого за плечами 52 года работы в гражданской авиации, объяснить, в чем причина массовой отмены рейсов.

- После трагедии в Шереметьево к Sukhoi Superjet 100 сейчас пристальное внимание, и авиакомпании сейчас просто перестраховываются. Если еще месяц назад борт мог лететь с какой-то допустимой неисправностью, то сейчас - нет. Это как с машиной: вот вы заправили авто, а датчик показывает, что топлива нет. Вы понимаете, что датчик барахлит, и спокойно едете.

- Но не отменять же рейсы, если это перестраховка…

- В Америке как-то запретили полеты на «Боингах», обнаружив сбои в программном обеспечении. Так что история не нова.

- А что вы о самом самолете скажете?

- «Супереджет» прошел и российскую, и европейскую сертификацию, сомневаться в качестве конструкции этого самолета оснований нет. Сейчас российские авиакомпании используют порядка 80 этих бортов, и ранее к ним нареканий не было… Да и в трагедии в Шереметьево, на мой взгляд, виноват не самолет. Я изучил видео, на котором четко видно, что у садящегося «Суперджета» явно лишний вес: самолет просто не выработал топливо, хотя, по идее, должен был покружить над городом. Посадка тоже была странной: самолет трижды ударился о землю. У меня возникает вопрос: а был ли у пилота опыт посадки самолета с лишним весом?