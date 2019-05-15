Копаем глубже: Кому выгоден конфликт вокруг песчаного карьера

Люди считают, что раскопки рядом с домами кардинально изменят их жизнь в худшую сторону. Ситуация осложняется тем, что в этой истории много эмоций и домыслов. Корреспондент «КП» посмотрела эту историю с разных сторон.

Экология как прикрытие

Одно из громких заявлений протестующих звучало так: разработка песчаного месторождения уничтожит редкий вид птиц, которые внесены в Красную книгу. Сообщение вызвало общественный резонанс. Мы отправились на место будущей экологической катастрофы… Оказалось, что там, где в будущем должен появиться песчаный карьер, а после него озеро, сейчас находится зловонное болото с многолетними бытовыми отходами. О какой уникальной экосистеме речь? И почему люди стали бить тревогу только сейчас, когда встал вопрос о разработке месторождения, но не ранее, когда болото превратилось в стихийную свалку? По всей видимости, не экологический вопрос беспокоит жителей в первую очередь. Это лишь ширма, которой прикрыты настоящие страхи.

Чтобы разобраться в ситуации и понять, откуда у конфликта ноги растут, мы решили вернуться к истории месторождения. Для этого встретились с Константином Хоруженко, генеральным директором ООО «Старица» - именно этой компании сегодня принадлежит лицензия на разработку песчаного карьера.

- В конце 1990-х годов по инициативе мэрии города Новосибирска болото было разведано как месторождение строительных песков и поставлено на государственный учет. Муниципалитет стал первым держателем лицензии. Песок с месторождения планировалось использовать для строительства метрополитена. Но завод, который должен был этим заниматься, вскоре обанкротился, его продали. К разработке месторождения так и не приступили. А в 2014 году по инициативе нашей компании был проведен новый аукцион, в котором мы победили и получили лицензию, - вспоминает Константин Хоруженко.

Константин Хоруженко уверен: на эмоциях людей ловко играют.Фото: Даба ДАБАЕВ

«Высосут песок»

Но лицензия оказалась сродни коту в мешке: на деле вместо положенных 37 гектаров месторождения в свободной зоне доступа только 27 - 10 гектаров оказались недоступны из-за построек и охранных зон.

- По документам более 20 лет назад зона жилой застройки находилась за пределами границ участка недр. После постановки на госучет любые разрешения на строительство и проектирование на этой территории стали юридически невозможны. Однако мы не стали инициировать снос незаконных построек, - отметил Константин Хоруженко.

Действительно, часть будущего карьера находится теперь под домами, подтверждает местная жительница Анастасия Сергеева. Но это дела давно минувших дней.

- Мои родители жили здесь с 1990-х. Жилье давали от свинокомплекса. На дом и на участок под ним есть официальные документы. Все приватизировано давным-давно. Я не знаю, как так получилось. У нас добротный кирпичный дом, вложили в него все свои деньги. Я многодетная мама - трое детей, муж - ветеран боевых действий. Мы переживаем за судьбу своего дома, - делится женщина. - До нас дошла информация, что разработчик будет полностью осваивать положенные ему гектары, проще говоря, песок будут высасывать непосредственно из-под дома. Мы боимся, что строение просто рухнет.

Сама формулировка «высасывать песок из-под дома» вызывает вопросы - складывается ощущение, что этот кошмарный образ кто-то вложил в уста жителей. Чутье не подвело.

- Анастасия, кто вам сказал, что разработчик карьера так варварски отнесется к людям, их имуществу?

- Депутаты к нам приезжали, проводили встречи с жильцами, так и сказали: высосут песок, все рухнет…

Жители твердят, что им хорошо на их болоте.Фото: Даба ДАБАЕВ

Обещания подкрепят документом

Константин Хоруженко отвечает, что территорию, на которой уже стоят дома, никто трогать не будет. Пусть она и внутри контура лицензии, но на этой чаше весов репутация определенно перевешивает.

- В текущей версии проекта точка, где земснаряд максимально приблизится к постройкам, находится на расстоянии 72 метров от ближайшего дома, в остальных случаях дистанция больше. Это соответствует санитарным нормам. Месторождение будет разрабатываться электрическим землесосным снарядом, который подает наверх смесь воды и добываемого грунта, грунт на карте намыва осаждается, а вода естественным путем возвращается в водоем, - поясняет представитель компании. - Мы не собираемся выгребать землю из-под домов. Готовы подписать специальное соглашение, где оговорим дистанцию от зоны разработки до построек, которая включает в себя санитарно-защитную зону, все откосы по глубине карьера.

Новые обстоятельства заставили разработчика взять паузу. Сейчас идет корректировка технической документации. Но к вопросу жителям все равно придется вернуться.

Раскопки сделают жизнь адом, убеждены жители.Фото: Даба ДАБАЕВ

Кто пускает пыль в глаза?

Помимо наличия внеплановых домов оказалось, что болото на две части делит гравийная дорога. По ней ученики школы и пожилые люди втрое сокращают путь до учебного заведения и поликлиник. Компанией принято решение дорогу сохранить. Более того, привести ее в порядок: установить освещение и зимой очищать от снега. Кстати, эти обязательства также предлагается указать в специальном соглашении.

- Что касается производственного процесса, мы разделим его на два этапа: сначала будем разрабатывать часть карьера до дороги, а потом перейдем вместе с техникой во вторую часть, - сообщил Константин Хоруженко, директор ООО «Старица». - Кроме того, изменим расположение складов и технологических проездов. Их будет два, специально для того, чтобы ездить мимо домов реже и вывозить песок по максимально коротким траекториям.

Все это Константин готов лично объяснить жителям, но они наотрез отказываются от диалога. Жители готовы слушать кого угодно, только не первоисточник. Мы поинтересовались у Анастасии Сергеевой, кто распространяет домыслы среди жителей.

- У нас есть чат на телефоне, - ответила женщина.

Константин Григорьевич утверждает, что он несколько раз предлагал включить его в этот чат, но получил категоричный отказ.

- Я использую любую возможность встретиться с людьми, - уверяет Константин Хоруженко. - На мой взгляд, проблема в том, что многие не понимают технических нюансов и положительных последствий разработки месторождения. Есть элемент игры на эмоциях жителей. Кому-то выгодно подогревать настроения людей.

По словам Анастасии Сергеевой, им активно предлагают альтернативный вариант: на месте карьера должна пройти Ельцовская скоростная магистраль. По Генплану автомобильную дорогу на месте будущего карьера собирались строить городские власти. Но в данной ситуации это противоречит закону о недрах, суд в трех инстанциях признал приоритетом добычу песка.

- Кто конкретно вел об этом речь?

- Виталий Столбов, руководитель управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска…

Он тоже проводил собрание с жильцами.

Раньше тут тоже было болото, а теперь зона отдыха.Фото: Даба ДАБАЕВ

Было болото - стало рыбное озеро

Как утверждает гендиректор «Старицы», месторождение Кучино - первое в их практике такое скандальное:

- Нельзя сказать, что всегда все идет гладко. Но нам удавалось найти компромисс. Мы ведем социально ответственный бизнес и не привыкли идти по головам.

В 2014 году «Старица» разрабатывала карьер в деревне Старый Искитим. Местные жители изначально тоже переживали. Работа шла на том же расстоянии от домов, что теперь предполагается на левобережье Новосибирска. «Старица» взяла на себя обязательства облагородить участок после завершения работ. В том числе и соседний, на котором ранее песок добывался сухоройным способом - тот участок весь был перекопан экскаваторами. Теперь там аккуратное озеро.

Другой проект - участок русла реки Берди недалеко от центра Искитима. Жилые дома начинаются сразу за складом песка. Здесь совпали интересы «Старицы» и администрации Искитима - русло давно нуждалось в углублении, чтобы во время паводка не происходило подтопление города.

Еще один пример работы - при строительстве Северного объезда «Старица» добывала песок из близлежащих болот. Теперь там озера - они превращены в рекреационную зону, в воде размножается рыба, люди приезжают на отдых семьями и компаниями.

Анастасия Сергеева обо всех этих примерах знает, она с единомышленниками даже звонила в Искитим, детсад, администрацию, спрашивала: «Можно ли доверять компании?» Получала утвердительный ответ, но из-за всех этих перетягиваний каната в голове сумбур. Жителям уже кажется, будто песок у них золотой, настолько всем интересно подключиться к их проблеме.

- Знаете, у нас уже есть опыт с разработкой карьеров - сейчас неподалеку ведет разработку другая фирма. И тоже многое обещали. Но ничего не выполнили. Мы понимаем, что уровень «Старицы» иной, крупная компания, но, видимо, обжегшись на молоке, потом дуешь на воду. Мы уже никому не верим, - признается местная жительница.

Здесь хочется вспомнить другой пример, тоже связанный с работами компании «Старица». В Искитимском районе, где жители сначала были против разработок, на компромисс были настроены все: люди, городские власти, депутаты, предприниматели. В данной же ситуации все тянут одеяло на себя, хотя можно было бы объединиться, прописать все условия работ, создать контрольную комиссию, состоящую из общественников, представителей власти, и таким образом позволить жителям выиграть в этом конфликте.