Мерзнет даже борода: британцы добрались до Сибири на вертолете без крыши

Вечером 15 мая новосибирский аэропорт Северный встречал иностранцев - британца Джеймса Кетчелла и ирландца Нормана Сурплуса. Пилоты решили поставить мировой рекорд. Они вылетели на своих автожирах (маленькие вертолеты, которые выглядят как игрушка) из Англии и хотят облететь на них вокруг света. Сейчас за плечами путешественников 18 стран.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/708978" frameborder="0"></iframe> Британцы добрались до Сибири на вертолете без крыши.Даба ДАБАЕВ

ХОЛОДНЫЙ ПОЛЕТ

Для Нормана эта попытка совершить кругосветку уже вторая: еще восемь лет назад, в 2011 году, он пытался поставить этот рекорд, но тогда Росавиация не пустила его на Дальний Восток. Пришлось экстремалу лететь через Берингов пролив, и рекорд был сорван. Но год назад Норману написал Джеймс Кетчелл.

- Сначала мы переписывались, а потом созвонились, и Джеймс прилетел ко мне, - рассказывает Норман. - Пообщались и решили, что полетим вместе: так и безопаснее, и помочь друг другу сможем в случае чего.

Чтобы вы понимали, кругосветка на автожире - это не то же самое, что полет на комфортном «Боинге». Представьте, что вы едете на кабриолете в холодный день, сильнейший ветер бьет вам в лицо… Примерно такие ощущения, только еще мощнее, испытывают пилоты. У автожира нет крыши, и находится он в сотнях метров над землей.

Норман в России полюбил борщ.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Когда мы летим, температура за бортом примерно +2 градуса, - говорит Норман.

- А если снег или град? - косимся на автожир, памятуя недавний разгул стихии в Новосибирске.

- Тогда очень холодно, конечно, - признается Джеймс.

- На самом деле, в снегопад мы только один раз попали, - поделился Норман. - А сегодня перед вылетом из Омска пошел град, мы его переждали и поэтому отправились в путь на полтора часа позже.

Во время полета борода иногда покрывается инеем. Фото: https://www.instagram.com/ketchelljames/.

СУМАСШЕДШИЙ ДЖЕЙМС

Британец Джеймс тоже пришел в авиацию не обычным способом. В 2007 году он разбился на мотоцикле - сломал обе ноги и руку. Врачи говорили, что шансов встать с постели почти нет. Но Джеймс всех удивил. Через два года бесконечных больниц и лечебных процедур мужчина не только встал на ноги, но и взобрался на Эверест! А еще - пересек Атлантический океан на весельной лодке и объехал планету на велосипеде. В общем, берет от жизни все. А когда на земле все экстремальные увлечения закончились, потянуло в небо.

- Я захотел облететь весь мир в 2009 году, когда восстановился после аварии, - вспоминает Джеймс. - И вот моя мечта сбылась спустя 10 лет!

Британец не скрывает: родня была категорически против авантюры.

- Они говорят, что я сумасшедший, - смеется Джеймс.

Летчиков больше всего удивили сибирские высотки: этот кадр Джеймс сделал в небе над Омском. Фото: https://www.instagram.com/ketchelljames/.

«ЗДАНИЯ У ВАС ВЫСОКИЕ!»

Вылетели пилоты 1 марта из графства Хемпшир, что на юге Англии. И вот только сейчас долетели до Сибири. Говорят, от наших красот у них дух захватывает. И речь не только о природе.

- Больше всего меня впечатлили здания: я думал, когда буду пролетать, то увижу старые советские дома. И был очень удивлен, увидев современную архитектуру, высотки, - восхищается Норман. - А еще у вас очень дружелюбные люди: они меня поддерживают! И, конечно, у нас было много стереотипов о России. Но медведей на улице пока так и не встретили.

Такие облака встретили британцев по пути в Новосибирск. Фото: https://www.instagram.com/ketchelljames/.

Еще одна любовь британцев - русская еда.

- Мне очень понравился борщ, - улыбается Норман. - Нигде раньше его не пробовал!

Уже завтра путешественникам предстоит тяжелая дорога: сначала они полетят в Красноярск, а затем - в Братск. А потом скажут Сибири гуд-бай и отправятся в сторону Тихого океана.