Мерзнет даже борода: британцы добрались до Сибири на вертолете без крыши
Вечером 15 мая новосибирский аэропорт Северный встречал иностранцев - британца Джеймса Кетчелла и ирландца Нормана Сурплуса. Пилоты решили поставить мировой рекорд. Они вылетели на своих автожирах (маленькие вертолеты, которые выглядят как игрушка) из Англии и хотят облететь на них вокруг света. Сейчас за плечами путешественников 18 стран.
Британцы добрались до Сибири на вертолете без крыши.Даба ДАБАЕВ
ХОЛОДНЫЙ ПОЛЕТ
Для Нормана эта попытка совершить кругосветку уже вторая: еще восемь лет назад, в 2011 году, он пытался поставить этот рекорд, но тогда Росавиация не пустила его на Дальний Восток. Пришлось экстремалу лететь через Берингов пролив, и рекорд был сорван. Но год назад Норману написал Джеймс Кетчелл.
- Сначала мы переписывались, а потом созвонились, и Джеймс прилетел ко мне, - рассказывает Норман. - Пообщались и решили, что полетим вместе: так и безопаснее, и помочь друг другу сможем в случае чего.
Чтобы вы понимали, кругосветка на автожире - это не то же самое, что полет на комфортном «Боинге». Представьте, что вы едете на кабриолете в холодный день, сильнейший ветер бьет вам в лицо… Примерно такие ощущения, только еще мощнее, испытывают пилоты. У автожира нет крыши, и находится он в сотнях метров над землей.
Норман в России полюбил борщ.Фото: Даба ДАБАЕВ
- Когда мы летим, температура за бортом примерно +2 градуса, - говорит Норман.
- А если снег или град? - косимся на автожир, памятуя недавний разгул стихии в Новосибирске.
- Тогда очень холодно, конечно, - признается Джеймс.
- На самом деле, в снегопад мы только один раз попали, - поделился Норман. - А сегодня перед вылетом из Омска пошел град, мы его переждали и поэтому отправились в путь на полтора часа позже.
Во время полета борода иногда покрывается инеем. Фото: https://www.instagram.com/ketchelljames/.
СУМАСШЕДШИЙ ДЖЕЙМС
Британец Джеймс тоже пришел в авиацию не обычным способом. В 2007 году он разбился на мотоцикле - сломал обе ноги и руку. Врачи говорили, что шансов встать с постели почти нет. Но Джеймс всех удивил. Через два года бесконечных больниц и лечебных процедур мужчина не только встал на ноги, но и взобрался на Эверест! А еще - пересек Атлантический океан на весельной лодке и объехал планету на велосипеде. В общем, берет от жизни все. А когда на земле все экстремальные увлечения закончились, потянуло в небо.
- Я захотел облететь весь мир в 2009 году, когда восстановился после аварии, - вспоминает Джеймс. - И вот моя мечта сбылась спустя 10 лет!
Британец не скрывает: родня была категорически против авантюры.
- Они говорят, что я сумасшедший, - смеется Джеймс.
Летчиков больше всего удивили сибирские высотки: этот кадр Джеймс сделал в небе над Омском. Фото: https://www.instagram.com/ketchelljames/.
«ЗДАНИЯ У ВАС ВЫСОКИЕ!»
Вылетели пилоты 1 марта из графства Хемпшир, что на юге Англии. И вот только сейчас долетели до Сибири. Говорят, от наших красот у них дух захватывает. И речь не только о природе.
- Больше всего меня впечатлили здания: я думал, когда буду пролетать, то увижу старые советские дома. И был очень удивлен, увидев современную архитектуру, высотки, - восхищается Норман. - А еще у вас очень дружелюбные люди: они меня поддерживают! И, конечно, у нас было много стереотипов о России. Но медведей на улице пока так и не встретили.
Такие облака встретили британцев по пути в Новосибирск. Фото: https://www.instagram.com/ketchelljames/.
Еще одна любовь британцев - русская еда.
- Мне очень понравился борщ, - улыбается Норман. - Нигде раньше его не пробовал!
Уже завтра путешественникам предстоит тяжелая дорога: сначала они полетят в Красноярск, а затем - в Братск. А потом скажут Сибири гуд-бай и отправятся в сторону Тихого океана.
Один их двух автожиров, на котором прилетели британцы.Фото: Даба ДАБАЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU