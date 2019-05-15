Скажите спасибо украинскому пранкеру: Роскомнадзор раскрыл повод для введения закона о фейковых новостях

Глава Роскомнадзора объяснил журналистам, зачем нужен Закон о фейковых новостях. Александр Жаров выступил перед СМИ на медиафоруме ОНФ в Сочи. Начал с того, что закон позволит уравнять журналистов и блогеров.

- Запрос общества и проблема лживых новостей существуют, - сказал Жаров. - Этот закон ставит на одну ступень ответственности всех: и зарегистрированные СМИ, и другие средства коммуникации, тех же блогеров. Есть яркий пример - по «Зимней вишне». Это пранкер Вольнов с Украины, который до сих пор там находится. Он вбрасывал новости про тысячи трупов, обзванивал всех, подделывал свой голос, представлялся сотрудником определенных служб в морге. И площадка YouTube в ответ на десятки наших писем ничего не сделала! Письма были по поводу того, что его канал присутствует, те новости в архиве присутствуют. Теперь мы используем новый закон, чтобы снова связаться с YouTube. Потому что пути два. Либо они удалят это, потому что о блокировке канала речи не идет, - архитектура YouTube такова, что заблокировать отдельный канал невозможно...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/645109" frameborder="0"></iframe> Как «КП» разоблачила украинского пранкера.«Комсомолка» разоблачила украинского пранкера, объявившего награду в 12 миллионов за поимку себя

О втором «либо» Александр Жаров умолчал. Но потом рассказал о планах ввести условную «доску позора» от Роскомнадзора, сделать реестр нарушителей публичным:

- Я считаю, что родина должна знать своих «героев» - тех, кто распространял фейковые новости. На нашем сайте будут вывешены названия площадок и фамилии авторов фейков. Если к нам поступает решение генеральной прокуратуры о том, что данная новость фейковая, мы будем действовать по прежнему алгоритму: требовать ее удаления, либо ресурс будет заблокирован. Или мы будем возбуждать административное дело об ответственности (закон предусматривает штраф - от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей). Мы будем тесно работать с МВД. Когда речь идет о конкретном человеке, том или ином блогере, важно будет найти автора. Автора нужно находить.

Напомним, 18 марта Владимир Путин официально подписал закон, который предусматривает блокировку в Сети недостоверных, то есть фейковых материалов, а также материалов, которые оскорбляют общество, государственные символы и институты власти России. Возбудить дело могут полиция или Роскомнадзор. Рассматривать его будет только суд, что позволит поставить процесс под общественный контроль.

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