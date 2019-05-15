2019-05-15T18:29:48+03:00
Общество

Скажите спасибо украинскому пранкеру: Роскомнадзор раскрыл повод для введения закона о фейковых новостях

Глава ведомства рассказал, что YouTube игнорирует их письма, отказываясь удалять лживые видео о 300 погибших в «Зимней вишне»
Виктория МИНАЕВА
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Украинский пранкер Евгений Вольнов (он же Никита Кувиков).Украинский пранкер Евгений Вольнов (он же Никита Кувиков).Фото: YouTube
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Глава Роскомнадзора объяснил журналистам, зачем нужен Закон о фейковых новостях. Александр Жаров выступил перед СМИ на медиафоруме ОНФ в Сочи. Начал с того, что закон позволит уравнять журналистов и блогеров.

- Запрос общества и проблема лживых новостей существуют, - сказал Жаров. - Этот закон ставит на одну ступень ответственности всех: и зарегистрированные СМИ, и другие средства коммуникации, тех же блогеров. Есть яркий пример - по «Зимней вишне». Это пранкер Вольнов с Украины, который до сих пор там находится. Он вбрасывал новости про тысячи трупов, обзванивал всех, подделывал свой голос, представлялся сотрудником определенных служб в морге. И площадка YouTube в ответ на десятки наших писем ничего не сделала! Письма были по поводу того, что его канал присутствует, те новости в архиве присутствуют. Теперь мы используем новый закон, чтобы снова связаться с YouTube. Потому что пути два. Либо они удалят это, потому что о блокировке канала речи не идет, - архитектура YouTube такова, что заблокировать отдельный канал невозможно...

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О втором «либо» Александр Жаров умолчал. Но потом рассказал о планах ввести условную «доску позора» от Роскомнадзора, сделать реестр нарушителей публичным:

- Я считаю, что родина должна знать своих «героев» - тех, кто распространял фейковые новости. На нашем сайте будут вывешены названия площадок и фамилии авторов фейков. Если к нам поступает решение генеральной прокуратуры о том, что данная новость фейковая, мы будем действовать по прежнему алгоритму: требовать ее удаления, либо ресурс будет заблокирован. Или мы будем возбуждать административное дело об ответственности (закон предусматривает штраф - от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей). Мы будем тесно работать с МВД. Когда речь идет о конкретном человеке, том или ином блогере, важно будет найти автора. Автора нужно находить.

Напомним, 18 марта Владимир Путин официально подписал закон, который предусматривает блокировку в Сети недостоверных, то есть фейковых материалов, а также материалов, которые оскорбляют общество, государственные символы и институты власти России. Возбудить дело могут полиция или Роскомнадзор. Рассматривать его будет только суд, что позволит поставить процесс под общественный контроль.

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Часть общественности уже высказалась по поводу законов в том смысле, что они накидывают на СМИ «удавку цензуры» и «душат свободу» в интернете. Однако, при попытке анализа поправок даже в первом приближении становится ясно, что к официально зарегистрированным СМИ они не имеют практически никакого отношения (подробнее).

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Красивое название придумали для статьи КоАП - «Злоупотребление свободой массовой информации». Это та самая, по которой вводится наказание «за распространение в СМИ или в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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