2019-05-15T17:35:04+03:00
Происшествия

«Он очень боялся лететь!»: пьяный сантехник-аэрофоб устроил драку со стюардессами и командиром самолета

В Новосибирске с рейса, который должен был вылететь в Москву, сняли агрессивного и дурно пахнущего пассажира
Виктория МИНАЕВА
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Сантехник пока так и не смог попасть на свидание к любимой. Сейчас он находится в изоляторе. Фото: соцсети.Сантехник пока так и не смог попасть на свидание к любимой. Сейчас он находится в изоляторе. Фото: соцсети.
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Рейс «Аэрофлота» Новосибирск - Москва вылетел с опозданием из-за пьяного аэрофоба. 36-летний сантехник Максим П. должен был лететь в столицу на свидание: там живет его девушка.

Пьяный новосибирец устроил дебош на борту самолета.

С одной стороны, Максим был окрылен любовью к ней, а с другой - напуган новостями. Мужчина накануне пересмотрел все видео с горящим в Шереметьево «Суперджетом». А потом понял: лететь боится.

- Звонит мне и говорит: «Мама, ты новости вообще смотрела? Самолеты бьются». Вот и напился, потому что боялся лететь, - рассказала «КП» - Новосибирск» мама Максима, Ирина Серафимовна. - Я его успокаивала как могла. Говорила: «От судьбы не уйдешь». Не помогло, видимо...

Для храбрости Максим принял на грудь. В каком состоянии он взобрался на борт самолета, можете себе представить. От мужчины несло алкоголем и смелостью. Он был готов лететь! А вот рядом сидящие пассажиры - нет.

- Неприятные отношения вышли с тем, с кем он сидел рядом. Запах соседу не понравился. Да, сын был в нетрезвом состоянии, - не отрицает Ирина Серафимовна. - Сосед пошел жаловаться к стюардессам, Максим рванул за ним. И вот там у них какой-то конфликт случился. Он просил не жаловаться, говорил: «Мне в Москву надо!» У него там девушка живет, она ждала его...

Что произошло дальше, рассказывают уже в следственном управлении не транспорте.

- Нецензурно ругался в адрес пассажиров и экипажа. А потом нанес удары командиру воздушного судна, второму пилоту и бортпроводнику. Драка была прямо в кабине пилотов, - говорят в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

Экипаж вызвал подмогу - полицейских. Те отхватили только на словах - осмелевший аэрофоб «обласкал» патрульных матом с ног до головы.

- За оскорбление полицейских его посадили на пять суток в изолятор. Как освободится, я снова куплю ему билет. Надеюсь, до Москвы он доберется. И мне все-таки не верится, что он кого-то бил. Я знаю своего сына, следователи все приукрасили, - защищает Максима его мама.

Кстати, на сантехника собираются возбудить и еще одно уголовное дело - уже по статье «Хулиганство с сопротивлением представителю власти». Это речь о командире самолета, которому достались тумаки. Статья, кстати, нешуточная - до семи лет колонии грозит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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