Как сделать Новосибирск культурной столицей

Апрельские тезисы Анатолия Локтя, озвученные на форуме «Городские приоритеты: пятилетка развития», сегодня обсуждаются с жителями и экспертным сообществом. Основные темы: комфортный город; транспортная доступность; социальная сфера; спорт; культура и история; знания, наука, промышленность; экономика, инвестиционный климат. Встречи с общественностью, касающиеся развития социальной сферы, образования и спорта, уже состоялись. Жители высказали свои предложения, часть которых войдут в итоговую программу развития Новосибирска.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Новая тема обсуждений посвящена культуре. На нее были приглашены эксперты разных направлений - сотрудники музеев, библиотек, театров, молодежных центров, домов культуры, представители сферы образования. На площадке ККК имени Маяковского они устроили мозговой штурм, главный вопрос обсуждения: как сделать Новосибирск настоящей культурной столицей Сибири?

В живом обсуждении этой темы принял участие и мэр Анатолий Локоть, он обозначил свою позицию:

- В своем обращении к новосибирцам я предложил семь направлений развития города, одно из них касается развития культуры и опирается на историю. Обращаю внимание: когда мы восстанавливаем исторический центр Новосибирска, мы не участвуем в каких-то федеральных программах, - используем только свои ресурсы, помощь спонсоров, предпринимателей. Мы понимаем, что развивать будущее можно, только зная свое прошлое.

Задел в этом направлении уже есть: именно в историческом центре Новосибирска, который географически тяготеет к набережной, восстановлена Контора инженера Будагова. Планы по дальнейшему восстановлению старого города уже намечены.

Еще один пункт, по которому городские власти начали работу, - новое помещение для Театра под руководством Сергея Афанасьева.

Анатолий Локоть принял участие в дискуссии.

ОСОВРЕМЕНИТЬ МУЗЕИ

Работа площадки была разделена на небольшие профильные группы: «Хранение», «Образование», «Исследование», «Производство», «Городская среда», «Гостеприимство», «События», «Таланты (выявление - развитие - применение)». В каждую из них входили опытные эксперты, известные в городе люди. Они обсуждали, что необходимо включить в программу развития города, в итоге были озвучены самые интересные и актуальные идеи.

От сообщества «Хранение» выступила Анастасия Близнюк - основатель Интегрального музея-квартиры повседневности Академгородка:

- Важно уметь сохранять и показывать достопримечательности, для этого нужно разработать туристические маршруты.

Музеям необходимо современное оборудование и способы предоставления информации, которые могут привлечь, заинтересовать молодежь. Не забыли эксперты и о важности просветительской работы.

От сообщества, представляющего образование, выступил проректор НГТИ Василий Кузин, который обратил внимание, что город уже обладает огромным преимуществом - это выстроенная система подготовки специалистов в сфере культуры. Заинтересовавшиеся могут пройти все ступени, от начальной до высшей, в театральном, изобразительном, архитектурном, хореографическом искусстве. Но предложение эксперта было связано с невостребованностью кадров:

- Как город может показать, что он заинтересован в талантах? У меня предложение: открыть муниципальные театрально-музыкальные площадки, чтобы у творческих людей была возможность создавать свои проекты. Но, конечно, в первую очередь следует привлечь специалистов, которые смогут продавать, продвигать эти проекты.

СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ ПИОНЕРОВ

Множество предложений звучало по объединению, синтезу двух направлений: культуры и науки. В том числе об этом говорили эксперты из групп «Исследование» и «Производство», отстаивая концепцию «Экология как принцип городской культуры».

- Необходимо начать переработку биологических отходов в топливо для автобусов, для этого важно заниматься раздельным сбором отходов, делать это можно уже на традиционных субботниках, - считают эксперты.

Ничего фантастического в предложении нет, особенно если учесть возможности Новосибирска как научного центра.

Особенностью именно этих обсуждений стало участие молодежи. Предложения ребят подытожила Гаяне Балян из профориентационной компании:

- Школьникам хочется, чтобы в городе было больше площадок, где есть возможность проявить себя, попробовать разные направления. Также большой интерес подростки проявляют к формату наставничества. Им нужны харизматичные, успешные в своем деле люди, которые смогут интересно рассказать о своей профессии, повести за собой.

Отреставрированная контора инженера Будагова.

КУЛЬТУРА - ЭТО УДОБНО

Тему комфортного города как культурной среды развернули в своих обсуждениях эксперты сообществ «Гостеприимство» и «Городская среда». Андрей Кузнецов, главный редактор Центра деловой жизни, говорил о том, что Новосибирск должен стать понятным туристам. Ключ к этому кроется в удобной, проработанной навигации. Необходим единый стандарт, связывающий гостиницы, транспорт, рестораны, прочие объекты из индустрии гостеприимства.

- Посмотрите, что происходит в городе зимой! Нам нужны теплые остановки, теплые туалеты… Туристов нет именно из-за холода, из-за отсутствия комфортных условий, - уверен Андрей Кузнецов.

Эксперты из сообщества «Городская среда» предложили подумать об украшении города, системе общегородских веломаршрутов и создании ярких общественных центров, которые объединяли бы науку, образование и искусство.

В ходе обсуждения все предложения фиксировались, часть из них войдут в программу развития мегаполиса до 2025 года. Промежуточный итог дискуссии подвел мэр Анатолий Локоть:

- Сегодня прозвучало много дельных идей и предложений. Для нас важен сухой остаток, формулирование проблем - это 50 процентов их решения. Особенно поддерживаю идею навигации в городе. Кроме того, на мой взгляд, назрела проблема эффективного использования тех зданий, что достались нам в наследство. Например, целая сеть кинотеатров сегодня не востребованы. Это касается и ККК имени Маяковского, и «Космоса», где вскоре будет открыт центр хоккейного мастерства. Уже прекратил работу ДК имени Клары Цеткин, кинотеатр «Рассвет». Как использовать эти здания с огромными площадями, нужно думать.